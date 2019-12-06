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    «Фратрия» призвала к частичному бойкоту матчей 19 тура РПЛ

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    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступила с официальным заявлением, в котором призвала болельщиков всех клубов покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

    «Фратрия» призвала к частичному бойкоту матчей 19 тура РПЛ
    «Фратрия» призвала к частичному бойкоту матчей 19 тура РПЛ

    «1 декабря 2019 года мы, болельщики "Спартака", столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!

    Мы, болельщики "Спартака", обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

    Болельщики "Локомотива" подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики "Зенита" столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле. Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета.

    Мы призываем всех болельщиков выразить своё несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки! Также наша вышка в знак солидарности с отстранёнными от футбола заряжающими "Спартака" и ЦСКА и оштрафованным заряжающим "Зенита" останется без заводящих. Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Поддерживать свою команду — не преступление! Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда», — говорится в заявлении «Фратрии». 0

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