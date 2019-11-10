«Арсенал» и «Зенит» объявили составы

Сегодня в рамках 16 тура РПЛ «Зенит» сыграет в гостях у «Арсенала». По случаю этого матча, который начнется в 14:00 по мск, были объявлены стартовые составы команд.

«Арсенал» выйдет в таком составе: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва. На замене у команды Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун. Запасные команды: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси. 0