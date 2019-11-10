ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Крылья Советов»Подрезанные «Крылья». Бакаев тащит «Спартак» к успеху
  • 13:44
    • «Арсенал» и «Зенит» объявили составы
  • 10:58
    • Жардим: Головин мог забить еще один или два гола
  • 10:44
    • Cондерс защитил титул WBO
  • 10:29
    • «Оренбург» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
  • 09:14
    • Месси забил 10 голов 22-й команде в Примере
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Зенит» объявили составы

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Сегодня в рамках 16 тура РПЛ «Зенит» сыграет в гостях у «Арсенала». По случаю этого матча, который начнется в 14:00 по мск, были объявлены стартовые составы команд.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    «Арсенал» выйдет в таком составе: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва. На замене у команды Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

    Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун. Запасные команды: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Подрезанные «Крылья». Бакаев тащит «Спартак» к успеху
  • 02:43
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Зенит»
  • 1.50
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия прервется на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Что покажут «Локо» и «Краснодар» после еврокубковых баталий?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Как сыграют россияне в финальном матче Кубка Карьяла?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Эйбар», «Барселона» крупно обыграла «Сельту»Подробности матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу 01:130
  • 08:14
    • Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова по хоккею
  • 13:33
    • «Оренбург» и «Уфа» расписали нулевую ничью
  • 10:14
    • Гвардиола: «Ман Сити» — не андердог в игре с «Ливерпулем»
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» уступил «Лестеру»Обзор матчей двенадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:530
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Медведев победить удобного соперника в Лондоне?
  • 3.16
    •
  • 09:29
    • Тедеско: У Шюррле нет психологических проблем
  • 08:29
    • Пулев победил Букера по очкам
  • 00:57
    • «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» 08/11/2019 в 02:060
  • 00:21
    • Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
  • 23:57
    • СМИ: «Арсенал» уволит Эмери во время международной паузы
  • 22:48
    • «Бавария» крупно обыграла «Боруссию» из Дортмунда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие