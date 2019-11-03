«Химки» — «Текстильщик»: счет матча 2:1, обзор голов

«Химки»
«Химки»
В составе «Химок» отличился Илья Кухарчук (54-я минута), мяч в свои ворота забил на 23-й минуте нападающий «Текстильщика» Александр Радченко.
Еще один гол в составе гостей на счету Ильи Юрченко (81).
Хозяева с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина.
«Химки» одержали третью победу подряд и с 46 очками поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Они отстают от лидера «Торпедо», у которого игра в запасе, на 1 очко.
«Текстильщик» потерпел четвертое поражение подряд и идет 19-м с 14-ю очками. 0