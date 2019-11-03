ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 20:18
    • СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»
  • 18:57
    • «Лестер» одержал выездную победу над «Кристал Пэласом»
  • 18:47
    • Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже
  • 17:36
    • «Металлург» прервал победную серию «Сибири»
    Все новости спорта

    «Химки» поднялись на второе место в таблице ФНЛ

    «Химки» — «Текстильщик»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол ФНЛ Футбол России Химки Текстильщик Иваново Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над ивановским «Текстильщиком» (2:1) в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

    «Химки»
    «Химки»

    В составе «Химок» отличился Илья Кухарчук (54-я минута), мяч в свои ворота забил на 23-й минуте нападающий «Текстильщика» Александр Радченко.

    Еще один гол в составе гостей на счету Ильи Юрченко (81).

    Хозяева с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина.

    «Химки» одержали третью победу подряд и с 46 очками поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Они отстают от лидера «Торпедо», у которого игра в запасе, на 1 очко.

    «Текстильщик» потерпел четвертое поражение подряд и идет 19-м с 14-ю очками. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 года
  • 04:37
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Лацио»
  • 1.72
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» плохой формой «Милана»?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Удастся ли «Тоттенхэму» наконец-то победить в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Сможет ли «Гранада» удержаться в тройке лидеров Примеры?
  • «Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдер Футбол РПЛ. Ничья «Локомотива», «Зенит» и ЦСКА обменялись голами, ничья в южном дербиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата России по футболу 18:472
  • 16:18
    • Барти выиграла Итоговый турнир WTA
  • 15:42
    • Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
  • 15:00
    • Ковалев после поражения от Альвареса отправлен в больницу
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 17:520
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 20:09
    • «Осасуна» забили четыре мяча «Алавесу»
  • 20:00
    • «Фортуна» дома одержала победу над «Кельном»
  • 19:49
    • «Химки» поднялись на второе место в таблице ФНЛ
    Артем Дзюба в матче с ЦСКА Футбол Эмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг другаКоманды забили по голу, сыграв вничью в центральном матче тура 00:180
  • 14:31
    • Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужат арбитры из Израиля
  • 10:03
    • Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс чемпиона мира WBO
  • 08:38
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, «Милуоки» победил «Торонто»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие