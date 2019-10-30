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    Орлов: У Гильерме нету школы

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал вратаря сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    «Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гилерьме?

    А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гильерме проиграл матч "Локомотива" с "Ювентусом"? Пробивали — он отпустил мяч перед собой. Это был второй гол. И это ошибка Гильерме. Да еще какая!

    И в игре со "Спартаком" он ошибся. И еще была игра, когда он левой рукой отбил мяч перед игроком в штрафной. У него нет школы.

    Естественно, я переживаю за сборную. Тот же Лунев не играет. Почему? Сам виноват, столько ошибок наделал.

    Сейчас он немного приболел. Мне Семак сказал, что ему надо немножко выздороветь. Может быть, они его щадят.

    Лучший вратарь сейчас — это вратарь "Сочи". Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной», — сказал Орлов Sport24.

    В этом сезоне 33-летний Гилmерме провел на клубном уровне 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч. 0

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