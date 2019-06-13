Италия U20 — Эквадор U20: где и когда смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2019 до 20 лет

В пятницу, 14 июня, будет разыгрываться бронзовая награда молодежного чемпионата мира до 20 лет 2019 года. В рамках этого розыгрыша во второй раз встретятся сборные U20. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

Итальянцы получили шанс второй раз подряд выиграть бронзу молодежного мундиаля. В 2017 году коллектив дошел до той же стадии турнира и обыграл там Уругвай по результатам серии послематчевых пенальти. На этом мундиале из 6 встреч Италия выиграла 4. В эту статистику попадает игра против Эквадора на групповой стадии. Так что «синие» уже знают, как побеждать латиноамериканцев.

Эквадор впервые за долгое время оказался так далеко. В 2017 году «триколоры» даже не вышли из группы. В 2011 году команда потерпела поражение на стадии 1/8 финала. На ЧМ 2013 и 2015 года эквадорская молодежка вообще не попала. Так что этот год для «желто-сине-красных» выдался успешным.

Все прогнозы на футбол

По коэффициентам небольшой перевес на стороне Италии — 2.45 против 2.97. Что касается победы в матче с учетом дополнительного времени, то здесь предлагают коэффы 1.80 и 2.06 соответственно.

Прогноз на матч Италия U20 — Эквадор U20 опубликовали на сайте LiveSport.Ru. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.78.

Прямую текстовую трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. 0