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    Италия U20 — Эквадор U20: где и когда смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2019 до 20 лет

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эквадора
    В пятницу, 14 июня, будет разыгрываться бронзовая награда молодежного чемпионата мира до 20 лет 2019 года. В рамках этого розыгрыша во второй раз встретятся сборные U20 Италии и Эквадора. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

    Андреа Пинамонти
    Андреа Пинамонти

    Итальянцы получили шанс второй раз подряд выиграть бронзу молодежного мундиаля. В 2017 году коллектив дошел до той же стадии турнира и обыграл там Уругвай по результатам серии послематчевых пенальти. На этом мундиале из 6 встреч Италия выиграла 4. В эту статистику попадает игра против Эквадора на групповой стадии. Так что «синие» уже знают, как побеждать латиноамериканцев.

    Эквадор впервые за долгое время оказался так далеко. В 2017 году «триколоры» даже не вышли из группы. В 2011 году команда потерпела поражение на стадии 1/8 финала. На ЧМ 2013 и 2015 года эквадорская молодежка вообще не попала. Так что этот год для «желто-сине-красных» выдался успешным.

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    По коэффициентам небольшой перевес на стороне Италии — 2.45 против 2.97. Что касается победы в матче с учетом дополнительного времени, то здесь предлагают коэффы 1.80 и 2.06 соответственно.

    Прогноз на матч Италия U20 — Эквадор U20 опубликовали на сайте LiveSport.Ru. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.78.

    Прямую текстовую трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. 0

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