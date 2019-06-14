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    Смогут ли итальянцы покинуть ЧМ не с пустыми руками?

    Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз (к. 1.78) и ставки на ЧМ-2019 U20 14 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на Италия U20 — Эквадор U20
    Италия поборется за бронзовые медали
    В пятницу, 14 июня, в матче за третье место на чемпионате мира 2019 U20 встретятся сборные Италии и Эквадора. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на Италия U20 — Эквадор U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. 3-е место 14 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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    Италия U20

    Сборная Италии, ставшая серебряным призером континентального первенства (проиграла в финале Португалии — 3:4 ОТ), повторила свой лучший результат ЧМ, выйдя в 1/2 финала.

    Апеннинцы показали такие же результаты на этом турнире, как и их предстоящий противник. Они выиграли в четырех матчах и раз сыграли вничью.

    «Скуадра Адзурра» выиграла свою группу, одолев Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), расписала мировую с Японией (0:0).

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    В 1/8 финала итальянцы выбили сборную Польши, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0. На стадии 1/4 финала они прошли команду Мали — 4:2.

    Далее был драматичный финал против Украины. Обе команды играли от обороны, но во втором тайме украинцы вышли вперед, а в добавленное время состоялась настоящая трагедия.

    Италия сумела сравнять счет и имела все шансы в большинстве (после удаления защитника Попова) провести экстра-таймы, однако рефери пересмотрел повтор эпизода с помощью VAR и зафиксировал нарушение правил со стороны автора гола Джанлуки Скамакки. Таким образом, Италия отправилась в поединок за бронзовые медали.

    Эквадор U20

    Эквадорцы, являющиеся победителями Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, первый раз в истории в этой возрастной категории пробились в полуфинал чемпионата мира.

    На групповом этапе латиноамериканцы заработали четыре балла, позволившие им занять третье место в своем квартете. Начали они этот турнир с ничейного результата с Японией (1:1).

    Затем сборная Эквадора проиграла итальянским сверстникам со счетом 0:1, а в заключительной игре группы обыграла с таким же результатом Мексику.

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    На первой стадии плей-офф мундиаля эквадорцы выбили сборную Уругвая (3:1), а на стадии 1/4 финала они прошли команду США (2:1).

    В полуфинале эквадорцы встречались с Южной Кореей и выглядели достойно, чаще владели мячом и активно атаковали, однако повезло больше сопернику. Корейцы вышли вперед на 39-й минуте, а затем удержали победный результат.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На победу европейцев предлагают коэффициент 2.50. На ничью — 3.30, а на эквадорцев — 2.85.

    Команды уже встречались на групповом этапе и тогда итальянцы сумели минимально победить. Считаем, что и в этот раз надежная защита и организация игры помогут европейской команде завоевать медали. Предлагаем поставить на победу сборной Италии с форой 0 за 1.78. 0

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    Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз (к. 1.78) и ставки на ЧМ-2019 U20 14 июня 2019 года. Прогноз на Италия U20 — Эквадор U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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