Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз (к. 1.78) и ставки на ЧМ-2019 U20 14 июня 2019 года

В пятницу, 14 июня, в матче за третье место на чемпионате мира 2019 U20 встретятся сборные Италии и Эквадора. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на Италия U20 — Эквадор U20.

Италия U20

Сборная Италии, ставшая серебряным призером континентального первенства (проиграла в финале Португалии — 3:4 ОТ), повторила свой лучший результат ЧМ, выйдя в 1/2 финала.

Апеннинцы показали такие же результаты на этом турнире, как и их предстоящий противник. Они выиграли в четырех матчах и раз сыграли вничью.

«Скуадра Адзурра» выиграла свою группу, одолев Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), расписала мировую с Японией (0:0).

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

В 1/8 финала итальянцы выбили сборную Польши, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0. На стадии 1/4 финала они прошли команду Мали — 4:2.

Далее был драматичный финал против Украины. Обе команды играли от обороны, но во втором тайме украинцы вышли вперед, а в добавленное время состоялась настоящая трагедия.

Италия сумела сравнять счет и имела все шансы в большинстве (после удаления защитника Попова) провести экстра-таймы, однако рефери пересмотрел повтор эпизода с помощью VAR и зафиксировал нарушение правил со стороны автора гола Джанлуки Скамакки. Таким образом, Италия отправилась в поединок за бронзовые медали.

Эквадор U20

Эквадорцы, являющиеся победителями Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, первый раз в истории в этой возрастной категории пробились в полуфинал чемпионата мира.

На групповом этапе латиноамериканцы заработали четыре балла, позволившие им занять третье место в своем квартете. Начали они этот турнир с ничейного результата с Японией (1:1).

Затем сборная Эквадора проиграла итальянским сверстникам со счетом 0:1, а в заключительной игре группы обыграла с таким же результатом Мексику.

На первой стадии плей-офф мундиаля эквадорцы выбили сборную Уругвая (3:1), а на стадии 1/4 финала они прошли команду США (2:1).

В полуфинале эквадорцы встречались с Южной Кореей и выглядели достойно, чаще владели мячом и активно атаковали, однако повезло больше сопернику. Корейцы вышли вперед на 39-й минуте, а затем удержали победный результат.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На победу европейцев предлагают коэффициент 2.50. На ничью — 3.30, а на эквадорцев — 2.85.

Команды уже встречались на групповом этапе и тогда итальянцы сумели минимально победить. Считаем, что и в этот раз надежная защита и организация игры помогут европейской команде завоевать медали. Предлагаем поставить на победу сборной Италии с форой 0 за 1.78. 0