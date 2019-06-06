РФС: Сейчас сложно говорить о целесообразности расширения лиги

Пресс-служба РФС прокомментировала позицию федерации по поводу возможного расширения премьер-лиги до 18 клубов.

«Инициатива увеличения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил РПЛ предоставить аргументацию.

Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения.

Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как — вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные, экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты», — сказали изданию «Спорт-Экспресс» в РФС. 0