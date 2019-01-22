«Нант» перенес матч Кубка Франции из-за исчезновения экс-игрока

Поединок 1/16 финала Кубка Франциибудет перенесен на другой день, сообщает L’Equipe.

Игроки «канареек», обеспокоенные исчезновением своего экс-партнера Эмилиано Салы, навряд ли смогут сосредоточиться на футболе. Изначально встреча была запланирована на завтра, 23 января, однако теперь она, скорее всего, состоится 27 января.

Напомним, аргентинский футболист, перешедший на днях из «Нанта» в «Кардифф», так и не долетел до Уэльса. Вчера днем он попрощался с французской командой, а вечером отправился в аэропорт. Примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

На данный момент продолжается поисково-спасательная операция. Известно, что на борту воздушного судна находились 2 человека: футболист и пилот. 0