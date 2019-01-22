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    Самолет с новичком «Кардиффа» пропал по пути из Франции

    Между тем Происшествия Кардифф Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Нант Лига 1 Футбол Франции Календарь АПЛ
    Частный самолет, на котором новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала должен был прилететь из Франции в Великобританию, потерял контакт со службой управления воздушным движением, сообщает L'Equipe.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    После этого в районе Олдерни, расположенном на Нормандских островах, началась операция по спасению. Впрочем, до сих пор найти воздушное судно не удалось.

    Отмечается, что на борту самолета находилось два человека, включая футболиста, который только попрощался с одноклубниками по «Нанту» и должен был прибыть в Уэльс.

    «Кардифф» заплатил за Салу рекордные 20,5 миллиона евро. Аргентинец подписал контракт до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами. 0

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