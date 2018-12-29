Петраков: Новость о увольнении гендиректора «Томи» — шок

Бывший главный тренер «Томи»заявил, что находится в шоке от решения руководства команды уволить спортивного директора

В декабре полузащитник «Томи» Илья Кухарчук сообщил, что долг по зарплате перед ним составляет шесть месяцев.

Генеральный директор клуба Татьяна Смирнова 23 октября сказала, что до конца года «Томь» погасит долги полностью.

«Печальное событие, что в "Томи" решили уволить спортивного директора.

Я работал в этой команде три раза, Игорь Кудряшов всегда был моим помощником, более порядочного и профессионального человека за более чем 20 лет тренерской карьеры я не встречал.

Для меня новость о его увольнении — шок. Слышал, что кто-то недоволен его работой, но, как мне кажется, это все происки тех людей, которые раньше работали в клубе и хотят попасть сюда заново.

Я пытался связаться с губернатором Томской области и президентом "Томи" Сергеем Жвачкиным, чтобы поговорить на эту тему, объяснить свою позицию. Но пообщаться пока не удалось, его помощник обещал, что мне перезвонят.

Важно понимать, что Кудряшов многое делает для развития клуба, и если бы у него была адекватная поддержка со стороны руководства, то "Томь" решала бы другие задачи.

Футболисты и ветераны защищают спортдиректора, значит, к ним надо прислушаться», — передает слова Петракова РИА «Новости».

Добавим, что после 24 туров первенства ФНЛ «Томь», набрав 46 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на один балл от «Тамбова». 0