Аленичев: Подготовка к матчам проходит в штатном режиме

опубликовал заявление главного тренера команды

«Впереди у команды важные три матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме, никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды, нет. Это наиважнейшая задача на сегодня, набор максимального количества очков.

Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся. Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков!», — говорится в заявлении Аленичева, которое опубликовал Twitter «Енисея».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аленичев, которого обвиняют в управлении автомобилем в нетрезвом виде, продолжает тренировать «Енисей». 0