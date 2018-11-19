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    Аленичев: Недоброжелатели пытаются вынудить уйти в отставку

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    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил с официальным заявлением касательно своего задержания сотрудниками ГИБДД.

    Дмитрий Аленичев
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    «Хочу дать пояснение к материалу, который вышел утром 19 ноября. Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулём находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал.

    С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы я сдавал назад, потом вперёд — в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала ещё интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идёт, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

    Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: "Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон!" А того уже и след простыл. Ещё позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что "я повздорил с одним из посетителей". Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

    Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Всё, что происходит в последний месяц, неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летали ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера… Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно», — цитирует Аленичева «Чемпионат». 0

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