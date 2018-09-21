«Серый» Маркизио и недоработка «Зенита»

Питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С. Гости открыли счет на 44-й минуте, когда Мак воспользовался передачей Дриусси. Отыграться датчанам удалось на 63-й минуте. Фишер получил передачу на левом краю чужой штрафной, прострелил во вратарскую на дальнюю штангу, где Пиерос Сотириу с нескольких метров поразил пустые ворота.

Опасные Ерохин и Дриусси

«Состав "Зенита" на первую выездную игру в ЛЕ не вызвал удивления — слева в защите вместо атакующего Набиуллина вышел более оборонительный Анюков, на правый край нападения отправился Мак. Дзюба и Ерохин часто менялись позициями, как в недавнем матче с "Оренбургом" (2:1), в котором Александр сделал дубль — нападающий отходил на правый фланг, полузащитник врывался в штрафную и создавал острые моменты. Уже на первых минутах "Зенит" дважды опасно приблизился к воротам хозяев, но Ерохин неудачно подстроился под заброс из глубины, а Дриусси через несколько минут не попал как следует по мячу.

Если до перерыва игра была равной, то после него хозяева стали наседать активнее и опаснее. К середине второго тайма счет был 1:1 — Мак забил гол в раздевалку после тонкого паса Дриусси, а через 20 минут Сотериу подкараулил на дальней штанге передачу Фишера. Больше забитых мячей болельщики не увидели. Гостям не помогло появление на поле свежих Маркизио, Шатова и Заболотного, хотя за несколько минут до финального свистка мог забить Ерохин. "Зенит" вновь, как и в Минске с "Мольде", не сумел победить в гостевой еврокубковой игре этого сезона», — пишет Егор Бычков из «Спорт-Экспресса».

Сработала «фишка» Семака

Артем Дзюба ФК «Зенит»

«При позиционных атаках Дзюба смещается на левый фланг, а по центру врывается Ерохин. Эта комбинация несколько раз повторялась по ходу матча. И на 44-й минуте гол случился именно в такой конфигурации. Ерохин в центре оттянул на себя внимание защитника. Дзюба с левого фланга начал атаку, а ключевую роль сыграл Дриусси. Аргентинец у штрафной моментально развернулся и выдал идеальный проникающий пас на Мака. Тому оставалось лишь не запороть, с чем он и справился. За день до матча тренера "Копенгагена" спросили, кого он может отметить из зенитовцев. Внезапно первая фамилия, которую Сольбаккен произнес, была "Мак". Тренер как чувствовал, откуда придет беда, но ничего не смог с этим сделать.

Забитый мяч "Зенита" случился прямо перед перерывом. Ценители штампов наверняка бы сказали "гол в раздевалку". Важнее, что с психологической точки зрения это был идеальный момент для гостей. Только у хозяев пошла игра, и тут бац — тащите.

Правда после перерыва едва не пришлось тащить уже нам. На 55-й минуте выручил Лунев. С ним на воротах "Зенит" выглядит весьма уверенно. Хотя на 62-й не спас и он, когда на дальней штанге замкнул Сотириу. Кстати, материализовался форвард именно из-под 35-летнего Анюкова.

Надо признать, что при счете 1:1 "Копенгаген" значительно прижал "Зенит". Мяч в большей степени контролировали хозяева. Выход Маркизио вместо Мака не изменил ситуацию. Дзюба в игре участвовал мало, поскольку мяч до него практически не доходил», — пишет журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Зенит» не до конца дорабатывал

«Зенит» неудачно провел концовку матча ФК «Зенит»

«Копенгаген» после пропущенного гола совершенно логичным образом принялся давить. Не так, как озверевший «Манчестер Сити» на ворота «Лиона» днем ранее, но тоже достаточно усердно. Да и «Зенит», надо сказать, защищался не так самоотверженно и собранно, как это делал «Лион» в той встрече. Да, складывалось ощущение, что петербургская команда не до конца дорабатывает, словно каждое действие совершает с осознанием того, что перед ней «Копенгаген», а не «Реал», что дело в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

Примерно с таким ощущением играют в этом турнире английские клубы. Но у тех хотя бы есть мотивация — деньги, которые получает даже аутсайдер Премьер-Лиги, баснословны по сравнению с грошами в Лиге Европы. Да и снобизм британский не позволяет выкладываться по полной программе против всяких чешских, датских, румынских клубов. Откуда это берется порой у российских команд и у «Зенита» в частности — загадка. Датчане же старательно утюжили пространство и нагнетали потихоньку давление, проявив преимущество и в статистических показателях.

Выход Маркизио у «Зенита» достоин отдельного упоминания и показывает в целом всю неоднозначность игры петербуржцев. Можно вспомнить его шикарный пас на выход Ерохина, перевод на Смольникова блестящий, а можно и передачи в ноги соперникам на пару метров в безобидной ситуации. И такая не одна была — потенциально она могла привести к пропущенному голу. С такого небрежного паса в центре от Ауара, казалось, безобидного, начался гол в ворота «Лиона», раз уж мы стали вспоминать ту игру«, — отметил автор блога "Оценочные суждения" на Soccer.ru.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Мы знали, что матч будет тяжёлым. «Зенит» хорошо начал, а затем испытал давление. Нам удалось забить первыми, и второй тайм был под нашим контролем, но они реализовали один момент. Мы играли лучше, могли забить ещё и выиграть матч, но это ничья, и нам нужно её признать. Мы можем играть качественнее. Мы были компактны, все игроки стремились провести игру как можно лучше. Как и любую команду, ничейный результат не может радовать. Если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с сильным соперником — это неплохой результат, скажем так. Естественно, всегда хочется побеждать.

Маркизио ничего не показал

"Анюков не лучшим образом сыграл в голевой атаке сопернике. Хотя там ошиблась вся оборона. За несколько минут до этого с поля ушел Роберт Мак, и вышел Маркизио. Совпадение или нет, но после этого 'Зенит' пропал. Соперник перехватил инициативу, а самый поющий сектор датчан 'поддавливал' Лунева. Не думал, что в Дании болельщики так мощно поют. Но, как уже отмечал, про всякую внешнюю сдержанность на футболе они забывают.

Вернуть 'Зениту' преимущество больше всех пытался Игорь Смольников, открываясь под диагональные передачи. Мяч, как правило, до него не доходил. Атаки 'Копенгагена' тоже перестали создавать панику в обороне. Последний реальный шанс забить упустил тот же Ерохин. Полузащитник получил мяч на пустом фланге, но — снова плохая обработка. Пожалуй, лучше ему сразу бить.

'Зенит' начинает с ничьей, а у Сергея Семака наверняка появился дополнительный повод для анализа. И это не только выбор крайнего левого защитника, но и, например, как эффективнее использовать Маркизио. 32-летний итальянец, выйдя на замену, потерялся на поле, хотя выдал пару обостряющих передач. От него, безусловно, ждут большего", — подчеркнул корреспондент "Спорта День за Днем" Дмитрий Зимин. 0