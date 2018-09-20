«Копенгаген» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Питерскийна выезде сыграл вничью с датским(1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Гости открыли счет на 44-й минуте. Дриусси передачей низом в чужую штрафную вывел один на один по центру Роберта Мака и тот уверенно пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Отыграться датчанам удалось на 63-й минуте. Фишер получил передачу на левом краю чужой штрафной, прострелил во вратарскую на дальнюю штангу, где Пиерос Сотириу с нескольких метров поразил пустые ворота.

Лига Европы. Группа C «Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (0:1) Голы: Мак, 44 (0:1). Сотириу, 63 (1:1)«Копенгаген»: Йоронен, Анкерсен, Вавро, Бьелланн, Бойлесен, Сков, Зека, Томсен (Фальк, 61), Фишер (Папаяннопулос, 90+3), Сотириу (Грегуш, 77), Ндой«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Дриусси (Шатов, 79), Мак (Маркизио, 58), Паредес, Ерохин, Кузяев (Заболотный, 89), ДзюбаПредупреждения: Бойлесен, 37. Бьелланн, 69. Дзюба, 90+1. Маркизио, 90+4. Папаяннопулос, 90+5

В другом матче группы С пражская «Славия» на своем поле одержала победу над «Бордо» — 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил полузащитник хозяев Яромир Змрхаль.

Во 2-м туре «Зенит» на своем поле примет «Славию», а «Копенгаген» во Франции сыграет с «Бордо». Матчи пройдут 4 октября. 0