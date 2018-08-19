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    «Ростов» отгрузил четыре мяча «Енисею»

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    Красноярский «Енисей» потерпел гостевое поражение от «Ростова» (0:4) в матче 4-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Образцовая контратака получилась у ростовчан. Ионов включился слева, подбежал к штрафной, а затем после грамотной паузы сделал проникающий пас на Бьорна Сигурдарсона, который легко реализовал выход на свидание с Юрченко.

    Спустя 4 минуты исландец оформил дубль. Гулиев ускорился справа, ворвался в штрафную и прострелил на Сигурдарсона на пустые ворота, а тот корпусом подправил мяч в цель.

    Счет стал крупным на 58-й минуте. Скопинцев подбежал к штрафной красноярцев и закрутил мяч на дальнюю штангу, куда забежал Ионов, расстреляв ворота практически в упор.

    А на 83-й минуте Аяз Гулиев сместился слева по линии штрафной и классно закрутил мяч в дальнюю девятку. Юрченко не смог спасти «Енисей».

    «Ростов», набрав 9 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице российского первенства, «Енисей» (1) — на последней строчке. 0

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