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    Смолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо?

    В ближайшее время «Локомотив» может усилиться звездным форвардом «Краснодара»

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    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    В последние дни активно ходят слухи о грядущем трансфере нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова в московский «Локомотив». Сумма сделки может составить 9-10 миллионов евро, а «железнодорожники» таким образом решат проблему нехватки кадров на острие атаки. Подробности возможного перехода — в нашем обзоре прессы.
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    У «Локо» были другие варианты, но все упирается в деньги

    «Основным вопросом стало обсуждение покупки форварда, который очень нужен команде. Рассматривалось несколько кандидатов, самый экзотический вариант предложил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Речь о молодом талантливом нападающем из Грузии, из команды города Рустави. Впрочем, вероятность его приобретения крайне невелика, хотя рекомендации Зазы Джанашии — вещь ценная.

    Важно условие: "Локо" выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата "10 миллионов евро плюс". В этом смысле кандидатуры Карлоса Бакки (31 год, принадлежит "Милану", стоимость около 15 миллионов евро) и Вильфрида Бони (29 лет, "Суонси", 12 миллионов евро) не прошли.

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    • Еще одного футболиста предложил спортивный директор красно-зеленых Эрик Штоффельсхаус. Речь о 30-летнем нападающем, в резюме которого есть опыт выступлений в Англии (сейчас он играет не там), и забившем в одном из сезонов более 25 голов. По сути, это формат, который "Локомотив" уже использовал в случаях с польским хавбеком Крыховяком и немецким защитником Хеведесом — опытными, но уже достаточно возрастными исполнителями», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Смолов значительно подешевел после ЧМ-2018

    Федор Смолов
    rfs.ru

    «Еще в мае нападающий сборной России и главная звезда отечественного футбола Федор Смолов стоил 20-25 млн евро. Во всяком случае примерно такую сумму за игрока хотел получить "Краснодар".

    С тех пор много воды утекло. За пару летних месяцев форвард из надежды и опоры сборной России успел превратиться в изгоя. мы даже не будем вспоминать то, как он матерился на освистывавших его болельщиков. Достаточно будет блеклой игры на ЧМ-2018, рокового пенальти в ворота Хорватии и, конечно, бегства с места аварии в Краснодаре.

    После ЧМ-2018 иностранные топ-клубы, в которые так хотел уехать Смолов, утратили к нему всякий интерес, вместо этого обратив внимание на героев мирового первенства: Головина, Черышева, Марио Фернандеса и даже Артема Дзюбу. Но Смолов якобы еще до чемпионата мира договорился с "Краснодаром", что летом его отпустят и не будут препятствовать трансферу. Он хотел уйти. А, как мы знаем, быкам не нужны футболисты, которые хотят играть в другом клубе, будь то "Барселона" или "Спартак".

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    • Однако продать Смолова за 20-30 млн евро уже не получится — это ясно, как день. Вот "Краснодар" и снижает планку. Теперь Галицкий готов выслушивать предложения по Смолову, начиная с 10 млн евро», — отметил обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян.

  • Анатолий Мещеряков
  • Председатель совета директоров «Локомотива»
  • Заседание трансферного комитета «Локомотива» прошло в хорошей рабочей обстановке. Обсудили наши внутренние вопросы. Сколько еще можно ожидать новичков? Когда и, если с кем-нибудь будет подписан контракт, клуб объявит об этом на официальном сайте. Что касается возможного перехода Смолова, такой же ответ, как и на предыдущий вопрос.

    • Нужен ли «Локо» звезде «Краснодара»?

    «Зачем Смолову переходить в "Локомотив"? Сам Фёдор уже давно грезит игрой за границей, являясь одним из немногих россиян, кто действительно хочет оказаться в чемпионате большой пятёрки. Переход в "Локомотив" вряд ли можно назвать большим скачком в карьере, при всём уважении к "железнодорожникам".

    "Локомотив" превратился в середняка, для которого вершиной мечтаний была борьба за финиш в еврокубковой зоне. Вспышка прошлого сезона пока выглядит мимолётным эпизодом, возникшим в силу объективных причин (слабости конкурентов). Крайне натужный старт нового сезона лишь подтверждает, что "на классе" "Локомотиву" не удастся повторить свой подвиг.

    В чём выиграет Смолов, если откажется от капитанской повязки и роли лидера в "Краснодаре", чтобы уйти в "Локомотив"? Далеко не факт (запишите эти слова), что "Локомотив" в этом году финиширует выше краснодарцев. Да, трансферная кампания "железнодорожников" пока выглядит внушительно, но и "Краснодар" в межсезонье не отсиживался без дела. Покупка Куэвы, Спаича и Стоцкого — весьма качественное усиление на проблемные позиции. Куэва и вовсе может стать настоящим открытием чемпионата: этот парень неплохо феерил во время российского Мундиаля.

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    • "Краснодар" хоть и получил допнагрузку в виде Лиги Европы, но наверняка затратит в этом турнире меньше сил, чем "Локомотив" в Лиге чемпионов. Не будет забывать ещё и о великолепных продуктах академии южан: наверняка, молодёжь сможет добавить команде драйва.

    Нет, на самом деле, здесь нет никакой попытки как-то принизить "Локомотив", мысль заключается в другом: шансы "железнодорожников" в новом сезоне на борьбу за чемпионство и путёвки в Лигу чемпионов примерно такие же, как и у "Краснодара".

    Пожалуй, единственным важным фактором, который может повлиять на решение Смолова, является возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что амбициозный форвард хочет слышать гимн Лиги чемпионов и наслаждаться большими матчами. В "Краснодаре" сделать это никак не получается при в сём желании. Вопрос лишь в том, насколько этот фактор важен для самого Смолова? Может ли он склонить чашу весов в пользу "Локомотива"? Невозможно залезть в голову другому человеку, но, все-таки, кажется, что нет», — заметил журналист Rusfootball.info Антон Мозговой.

    Почему москвичам нужен форвард?

    Эдер
    fclm.ru

    «1. Фарфан и Эдер — не идеальные кандидаты. Как уже сказано чуть выше, ни Фарфан, ни Эдер не являются форвардами мечты, если говорить исключительно о позиции на острие атаки. Перуанец выдал сильный прошлый сезон, действуя преимущественно на позиции центрального нападающего, но он отработал не по прямому профилю. Во-первых, не факт, что новая попытка у него получится столь же эффективной. Во-вторых, настоящий форвард может сработать лучше: забить не 10, а 20 голов за сезон. Это определенно та зона, усиление которой способно сделать "Локомотив" сильнее.

    2. Атака "Локомотива" выглядит удручающе. Если говорить об официальных матчах, то черная серия началась еще в концовке прошлого сезона и продолжается до сих пор. В восьми встречах, одна из которых была с "хвостиком" в виде овертайма, "Локо" забил 1 гол — тот самый чемпионский, автором которого стал Эдер. 1 гол за 750 минут для команды-чемпиона — это настоящая катастрофа. Между прочим, и на сборах железнодорожники не блистали результативностью, в трех матчах сохраняли ворота противников сухими.

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    • 3. Лига чемпионов — еще одна причина. Рано или поздно "Локомотив" начнет забивать в чемпионате России, те же Эдер и Фарфан — хорошего уровня футболисты для внутреннего пользования, однако Лига чемпионов предъявляет к игрокам и командам совсем другие требования, и идти в главный турнир Старого Света с такой слабой атакой — наивность и неуважение. Безусловно, в "Локомотиве" это понимают. Хеведес, Крыховяк и новый форвард нужны, в первую очередь, для достойного выступления в Лиге чемпионов», — констатировал блогер Soccer.ru Александр Чистяков. 0

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