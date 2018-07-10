Франция — Бельгия 0:0 после первого тайма

Сборная Франции играет вничью с командой Бельгии (0:0) после первого тайма матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Главный арбитр — Андрес Кунья из Уругвая.

Активнее встречу начали французы, беспокоя защиту бельгийцев стремительными прорывами Мбаппе, но подопечные Роберто Мартинеза быстро перехватили инициативу и к середине первого тайма сумели прижать «трехцветных» к их штрафной.

Самый острый момент у ворот Франции возник на 21-й минуте — Феллайни зацепился за мяч после навеса с углового и оставил его Алдервейрелду, который с разворота пробил в левый угол, куда успел выпрыгнуть Льорис.

К концу тайма сборной Франции удалось выровнять игру и создать не менее опасный момент. На 34-й минуте Гризманн закинул мяч направо на Мбаппе, который прострелил в пустую штрафную, куда немного не успел забежать и замкнуть передачу Оливье Жиру.

Уже в компенсированное время Де Брейне опасно с фланга прострелил в штрафную сборной Франции, Юмтити не сумел прервать пас, махнув мимо мяча, который в итоге попал в руку не ожидавшего этого Ромелу Лукаку.

В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Англии. Матч пройдет 11 июля в столичных «Лужниках». (прогноз)

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