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    Дзюба сыграет в атаке сборной России против Хорватии

    ЧМ-2018. Россия — Хорватия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Сандро Рикки из Бразилии.

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  • 03/07/2018

    • Главный тренер команды Станислав Черчесов вернулся к схеме в четыре защитника. По сравнению с игрой 1/8 финала против Испании, в стартовом составе произошло одно изменение — вместо Юрия Жиркова с первых минут игру начнет Денис Черышев.

    Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Кузяев, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.

    Победитель этого четвертьфинального матча сыграет в полуфинале с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 одержала победу над Швецией (фото).

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Хорватии. Коэффициент на ее победу 2,07. Победа России оценивается в среднем в 4,25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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