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    Сампаоли: Месси может осуществить свою мечту на ЧМ-2018

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    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что главная звезда его команды Лионель Месси отлично готов к турниру.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Также он выразил удивление произошедшим в сборной Испании, которая рассталась с главным тренером Хуленом Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018.

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    • Лопетеги был назначен главным тренером «Реала», вместо него Испанию принял Фернандо Йерро.

    «Мы готовились 20 дней, это дало нам возможность здорово поработать, стать сплоченным коллективом. Нас вдохновляет то, что мы увидели во время тренировок. Ждем чемпионат мира с нетерпением.

    У нас очень сильная и единая команда. За последний месяц у нас появилась возможность отточить все, на что не хватало времени раньше.

    Мы уверены в себе и убеждены в том, что победим. Это поможет нам доказать, что мы одна из сильнейших сборных в мире.

    Когда разрабатываешь свою стратегию, нельзя учитывать только такой элемент, как рост игроков. Мы можем компенсировать это за счет других вещей.

    С нетерпением жду, когда Месси и Агуэро смогут качественно взаимодействовать. Мы работали над этим. Надеюсь, скоро это станет реальностью.

    Знаю про Исландию то, что ее капитан восстановился от травмы. Что нам трудно будет создавать голевые возможности, потому что соперник действует очень плотно и контратакует. Тем не менее, мы давно готовились именно к этому матчу.

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    • Месси готов очень хорошо! С нетерпением ждет первых игр. Он вполне может осуществить свою мечту. Сами понимаете, какую. Это очень хороший игрок, умелый.

    Не думаю, что он испытывает давление. Он просто играет и приносит счастье болельщикам. Не думаю, что для него это последний чемпионат мира. Он сам решит, до каких пор будет выступать за национальную команду. Лионель – гений!

    Испания неожиданно уволила тренера. Я был удивлен, честно. За два дня до первого матча федерация потеряла тренера. Не буду судить о вещах, которые не знаю.

    Уважаю федерацию, люблю Лопетеги. Не знаю, почему допустили такую ситуацию», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Матч между сборными Аргентины и Исландии пройдет 16 июня, начало — 16.00 по московскому времени.

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