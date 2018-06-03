Компани рискует пропустить чемпионат мира

Капитан сборной Бельгиине смог доиграть контрольный матч против Португалии (0:0) из-за травмы.

Венсан Компани goal.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Защитник «Манчестер Сити» был вынужден покинуть поле на 55-й минуте из-за травмы паха. Восстановление может занять, в лучшем случае, неделю-две.

«Вы видели, что мы были очень обеспокоены травмой Компани. Определимся с его восстановлением в ближайшие 48 часов», — сказал главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес. «Он сказал, что чувствовал дискомфорт в паху, когда уходил с поля. Он не молодой игрок, он знает свое тело».

Финальную заявку на ЧМ-2018 бельгийцы назовут 4 июня.

Свой первый матч на мундиале бельгийцы сыграют уже 18 июня против Панамы. Также в группе G с командой Роберто Мартинеса выступят сборные Англии и Туниса.