Сборная Бельгии случайно «слила» заявку на ЧМ-2018

Стала известная заявка сборной Бельгии на ЧМ-2018. На бельгийском телеканале VRT был обнародован сюжет, в котором были показаны матрасы игроков сборной.

На каждом матрасе были указаны имя и фамилия игрока, пишет BBC. Благодаря этому зрители смогли понять, кто не попал в заявку — в Россию не поедут голкипер Матц Зельс, защитники Кристиан Кабаселе и Джордан Лукаку, полузащитники Леандер Дендонкер и Аднан Янузай.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тем не менее, заявил, что показанные в сюжете матрасы не имеют отношения к окончательному составу на чемпионат мира.

It appears Belgium's World Cup squad leaked because the company supplying its mattresses for Russia put 23 nametags on them and a picture got out. Which is super adorable and also very Belgian. pic.twitter.com/BpC2L2YNEs