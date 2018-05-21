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    Наингголан не включен в расширенную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной Бельгии определился с расширенной заявкой на чемпионат мира, сообщает Twitter «красных дьяволов».

    Раджа Наингголан
    Раджа Наингголан
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  • В составе из 28 игроков не нашлось места для полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

    Расширенная заявка сборной Бельгии на ЧМ-2018:

    Вратари: Тибо Куртуа («Челси», Англия), Мац Селс («Андерлехт»), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия), Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия).

    Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм», Англия), Дедрик Боята («Селтик», Шотландия), Лоран Симан («Лос-Анджелес», США), Кристиан Кабаселе («Уотфорд», Англия), Венсан Компани («Манчестер Сити», Англия), Тома Менье («ПСЖ», Франция), Томас Вермален («Барселона», Испания), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия).

    Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан», Китай), Насер Шадли («Вест Бромвич», Англия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Муса Дембеле («Тоттенхэм», Англия), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Эден Азар («Челси», Англия), Торган Азар («Боруссия» М, Германия), Аднан Янузай («Реал Сосьедад», Испания), Жордан Лукаку («Лацио», Италия), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Юри Тилеманс («Монако», Франция), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай).

    Нападающие: Миши Батшуайи («Боруссия» Д, Германия), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас», Англия), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Англия).

    Окончательная заявка будет названа 4 июня.

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