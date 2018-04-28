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    «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»

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    «Ливерпуль» — «Сток Сити»
    На фото:«Ливерпуль» — «Сток Сити»
    В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Сток Сити».

    Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

    Стоит отметить, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свою голевую серию — до этого поединка египтянин забивал в восьми матчах кряду во всех турнирах.

    «Ливерпуль», у которого 72 очка, располагается на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30 очков) после этого матча поднялся на 18-е место.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Ливерпуль» – «Стоук Сити» – 0:0
    «Ливерпуль»: Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Александр-Арнолд (Клайн, 65), Вайналдум, Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Ингс (Милнер, 65).«Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди (Собхи, 52), Зума, Бауэр, Аллен, Ндиай, Крауч (Флетчер, 65), Диуф, Шачири.Предупреждения: Крауч, 36. Диуф, 42. ван Дейк, 88.
    Разделяй и властвуй: игра «Ливерпуля» по таймам«Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля
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