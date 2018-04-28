«Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»

Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Стоит отметить, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свою голевую серию — до этого поединка египтянин забивал в восьми матчах кряду во всех турнирах.
«Ливерпуль», у которого 72 очка, располагается на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30 очков) после этого матча поднялся на 18-е место.
Чемпионат Англии. 36-й тур
«Ливерпуль» – «Стоук Сити» – 0:0
«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Александр-Арнолд (Клайн, 65), Вайналдум, Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Ингс (Милнер, 65).«Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди (Собхи, 52), Зума, Бауэр, Аллен, Ндиай, Крауч (Флетчер, 65), Диуф, Шачири.Предупреждения: Крауч, 36. Диуф, 42. ван Дейк, 88.