«Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»

В рамках 36-го тура английской Премьер-лигина своем поле принимал

Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Стоит отметить, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свою голевую серию — до этого поединка египтянин забивал в восьми матчах кряду во всех турнирах.

«Ливерпуль», у которого 72 очка, располагается на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30 очков) после этого матча поднялся на 18-е место.