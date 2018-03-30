Семин пригласил болельщиков на матч против «Амкара»

Встреча пройдет 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Дорогие друзья, болельщики! Неожиданное решение – 31 марта матч против "Амкара" пройдет у нас. Мы вас всех ждем на нашем стадионе. Надеюсь, что все ребята, которые не приехали из национальных сборных, будут живы и здоровы. Обязательно должны выйти Фарфан и, надеюсь, что Чорлука. Мы вас приглашаем – поддержите нас, потому что это будет очень важная и тяжелая игра», – сказал Семин.
Напомним, встреча «Амкар» – «Локомотив» должна была состояться в Перми, однако была перенесена в Москву из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе «Звезда».
Юрий Палыч приглашает именно тебя на матч #ЛокоАмкар и обещает, что это будет круто 👍🏼— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 марта 2018 г.
Разве теперь можно не прийти завтра на «РЖД Арену»?
Забери свой билет на https://t.co/hL8mbzik7X, команде нужны твои эмоции! 🚂#ЖелезноВместе pic.twitter.com/5dBxK2g2sY