Против Бразилии — все в белом и без аншлага

Чистота — залог здоровья

Антидопинговая паранойя в отношении российских спортсменов не обошла и футбольную сборную.

Инспекторы допинг-контроля приезжали на каждый из четырех последних сборов национальной команды, контролеры из УЕФА берут пробы после каждого еврокубкового матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также приезжают на базы клубов.

Новая форма сборной и дефицит нападающих Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией Допинг-офицеры никогда не сообщают о своем прибытии заранее и могут появиться на базе сборной в любую минуту, вне зависимости от времени суток.

Так, в среду, 21 марта, специалист для взятия проб мочи и крови в появился на пороге базы в Новогорске уже 6.30 утра.

Он был один, поэтому процедура затянулась на пять часов, из-за чего тренировка началась с полуторачасовым опозданием.

Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Если бы тренировка была в Новогорске, никто бы этого не заметил, но пресса ждала нас на «Арене Химки». Не предъявляем никаких претензий, делаем, что нужно. Что-то в распорядке сломалось, но это просто данность. Вставать в 6:30 игрокам не хотелось, но офицер сделал свою работу. У всех сборных так. Не надо мусолить эту тему. Офицер всех проверил, хорошо покушал, кровь попил, мочу забрал – дай бог ему здоровья.

Пробы были взяты у десяти футболистов, в том числе. Двое последних после процедуры остались на базе, тогда как остальная команда отправилась на тренировку на «Арену Химки».

У Семенова допинг-пробу брали уже второй раз за два последних месяца.

Андрей Семенов Защитник сборной России Не надоело ли сдавать допинг-пробы? Не то чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца – два раза. Ничего страшного, все терпимо. Сегодня процедура немного затянулась, не знаю, с чем это связано. Просидел два часа, сдал на пробу кровь и мочу. Почему так долго? Пришел человек со стареньким айпадом и очень медленно работал. Мне посчастливилось пройти одним из первых.

В четверг, 22 марта, в 15:20 в расположение сборной прибыли уже целых 5 допинг-офицеров ФИФА. Они проверяли всю команду, взяв пробы крови и мочи. Все 28 футболистов сдали пробы в течение 2 часов, все прошло в штатном режиме.

С арены на арену

В среду, 21 марта, национальная команда тренировалась на «Арене Химки». Днем ранее тренировочную рутину разбавил разбавил визит на базу заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева, которые пообщались с футболистами.

Полузащитник Руслан Камболов, который накануне досрочно покинул тренировку, провел в общей группе только разминку. Затем он ушел заниматься отдельно. Голкипер Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов, не успели на занятие из-за сдачи допинг-проб на базе в Новогорске.

Сначала футболисты отрабатывали передачи в парах, затем мяч подняли в воздух и нужно было принимать на грудь, чеканить и отдавать, что получалось далеко не у всех. Тройка вратарей заняла настоящие ворота (днем ранее они занимались в углу поля).

Федор Кудряшов Защитник сборной России Сделаем все, чтобы тренер был доволен. Стадион здесь очень уютный. Чувствую ли себя вожаком обороны из-за травм Джикии и Васина? Нет. Потому что в защите у нас молодых игроков нет. Но что-то мы с ними наиграть, конечно, успели.

В четверг, 22 марта, сборная России провела предыгровую тренировку в, где уже на следующий день сыграет с Бразилией.

В «Лужниках» до этого ни разу не тренировались сразу пять игроков из сегодняшней сборной – Денис Черышев, Александр Самедов, Андрей Семенов, Владимир Гранат и Александр Селихов.

Сборная Росси проводит тренировку в Лужниках перед матчем с Бразилией pic.twitter.com/PU7MvaqpYg — Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 22 марта 2018 г.

В начале тренировки у кромки поля вновь появились зампред Правительства РФ Виталий Мутко и и.о. президента РФС Александр Алаев. Тренерский штаб был на поле и занимался своими прямыми обязанностями. Поэтому гости пообщались с врачом сборной Эдуардом Безугловым.

Игроки, тем временем, проводили обычное тренировочное занятие — абсолютно все, вызванные на сбор футболисты (включая травмированного во вторник Руслана Камболова), занимались в общей группе.

Лысый и усатый

Уставшие от скучных тренировок Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров в среду сыграли партию в бильярд — на желание. В случае поражения Денис брал на себя обязательство отрастить усы, а Дмитрий – постричься наголо.

Намек в тегах к фотографии был довольно ясен: 6 февраля кандидат в президенты Юрий Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube.

В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо.

Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел». Несмотря на то, что свои 15% Грудинин не набрал, от выполнения обещания он уклонился.

Так что результат пари Комбарова и Глушакова оказался вполне в духе предшественников.

Ничья!😂 Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 20 Мар 2018 в 11:10 PDT

Белые против синих

Сборная России накануне матча с Бразилией представила комплект формы, в которой будут играть с пентакампеонами. Хозяева ЧМ-2018 проведут матч в белом комплекте.

С Бразилией сыграем в белой форме! Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/ps3RV9kMxk — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.

Сборная Бразили сыграет в товарищеском матче с России в новом, синем комплекте формы.

OFFICIAL:

These are the the available kits for Russia and #Brazil; tomorrow, The #Seleção; players will be wearing blue. pic.twitter.com/TSBfkko5bs — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 22 марта 2018 г.

Второй комплект формы у «селесао» традиционно канареечно-желтый.

Do you notice how similar the NIKE 1998 shirt is to 2018? Meanwhile, look how different it was with UMBRO, 4 years earlier in 1994.

Which manufacturer do you prefer? pic.twitter.com/3jIhjV8KIr — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 22 марта 2018 г.

Что примечательно, первыми новый комплект формы, в котором Бразилия будет играть на ЧМ-2018, «спалили» в своих соцсетях Маркиньос и Дани Алвес.

OFFICIAL:

Brazil's 2018 World Cup kits have been revealed. Here are Marquinhos and Dani Alves posting the photos for the first time. pic.twitter.com/Q8chogu04g — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 21 марта 2018 г.

Чудеса техники

Россия — Бразилия и еще 11 матчей, которые нельзя пропустить Обзор самых интересных товарищеских матчей ближайших двух недель Накануне ЧМ-2018 телевизионщики тоже проводят тренировки. Так, товарищеский матч между сборными России и Бразилии на сайте Первого канала будет показан в режиме уникальной интерактивной трансляции.

Кроме того, любители футбола получат возможность наблюдать за игрой с помощью камеры-паука. Также будет доступна возможность наблюдать только за игрой полузащитника бразильцев Филиппе Коутинью или за защитой россиян.

Правда, скорее всего, и тот и другие будут большую часть матча находиться примерно в одном районе поля — где-то у штрафной сборной России.

Филиппе Коутиньо Нападающий сборной Бразилии Сейчас нам важно подготовиться к турниру, узнать всю инфраструктуру. И, конечно, надеюсь, что мы сыграем в «Лужниках» еще и в финале чемпионата мира. Неймар очень важен для нашей сборной, нам его не хватает. Но сборная в последний год сильно прибавила в плане командной игры. Тактика? Думаю, она не сильно изменится в отсутствие Неймара. Просто на его позицию выйдет другой игрок. Расизм? Это непростой вопрос, расизм все еще существует в футболе, эта проблема есть во всех странах. Но мы должны быть сосредоточены на игре, а не на том, что происходит вокруг матчей.

Тем временем руководитель коммерческого департамента РФСрассказал о динамике продаж билетов на матчи Россия – Бразилия (23 марта, Москва) и Россия – Франция (27 марта, Санкт-Петербург).

Билеты расходятся «на четверку» — на Бразилию куплено 54 с половиной тысячи, на французов — 34 тысячи.

Также он отметил, что от бразильской стороны не поступал запрос на выделение билетов для болельщиков из этой страны. Помимо персон VIP, для официальных лиц выделена квота в 150 билетов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в свою очередь ждет полных трибун: «Поле в хорошем качестве, погода хорошая. Плюс 80 тысяч нагреют "Лужники" – холодно нам в любом случае не будет».

Не повторить аргентинских ошибок

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду, что, после матча с Бразилией, проблем с выходом со стадиона «Лужники», как это было после игры с Аргентиной, не возникнет.

Мои главные ожидания от матча – чтобы все прошло гладко. Очень большая работа проведена, чтобы избежать проблем, которые были в ноябре на игре с Аргентиной. Сделаем все, чтобы было максимально комфортно. Для меня это первое ожидание, так как это генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Вчера были проведены учения. Я уверен, что все будет гладко, что все пройдет нормально. Действительно были ошибки после Аргентины, мы понимаем, что так быть не должно, и мы еще раз извиняемся за это. Завтра такого быть не должно Александр Алаев

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирамисказала, что для болельщиков товарищеского матча между сборными России и Бразилии будет организован бесплатный проезд.

Эта услуга будет доступна на станциях «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники». Все технические службы будут дежурить на станциях во избежание нештатных ситуаций.

В день игры на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров — они будут сообщать болельщикам, как удобнее добраться от станций до нужных секторов стадиона «Лужники».

Моральная поддержка

Наставник сборной Бразилии Тите подарил каждому из игроков команды книгу «Тренер К» известного баскетбольного специалиста Майка Крижевски. Тем самым он хочет мотивировать футболистов перед товарищеским матчем со сборной России.

Отметим, Крижески является тренером сборной США по баскетболу. Под его руководством команды выиграла три последние Олимпиады и два чемпионата мира.

The Seleção players with their edition of Mike Kryzewski's book each, which Tite has decided to offer them as part of the preparation for the World Cup. pic.twitter.com/rts62Zb1A3 — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 21 марта 2018 г.

Также Тите в преддверии товарищеского матча с Россией отметил, что команду тепло приняли в Москве, признавшись, что еще не определился с окончательной заявкой на ЧМ-2018.

Ох... Мне будет очень сложно определить лишних. Шансы есть у всех, мы внимательно следим за каждым. Решение будет приниматься в последний момент. Взять, к примеру, центральных защитников. Главный фактор в их игре – умение избегать ошибок, которые могут очень дорого стоить. И это важнее, чем их умение импровизировать. Мы видим, как здорово Россия готовится к турниру. Нас очень тепло приняли. Чувствуется энергия местных людей. И я с нетерпением жду чемпионата. Претендентов на кубок будет много. В том числе Аргентина Тите

Составы

Главный тренер сборной Бразилии Тите по своей традиции объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с Россией заранее.

С первых минут сыграют те, кого я наигрывал сегодня во время тренировки в Лужниках (Алиссон, Алвес, Миранда, Тиагу Силва, Марселу, Каземиру, Паулинью, Коутинью, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус). Неймара, а он незаменимый игрок. Поэтому не надо рассматривать Дугласа Косту как замену Неймара. Важно помнить, что сила команды – в ее целостности. В 2014-м звезд было много, а командной игры не хватило. Вообще понял, что работать со сборной – это совсем не то, что с клубом. Здесь конкуренция еще выше. Тите

Капитаном команды на матч с Россией будет голкипер сборной Бразилии Алиссон, который впервые выйдет в матче национальной команды с повязкой.

Очень почетно сыграть в роли капитана. Матч для нас важный. Сделаем все для победы. Команда у нас сильная и с точки зрения индивидуальностей, и в плане коллектива. Команда в хорошей форме. Я в том числе. Спасибо богу, который дал мне талант футболиста. Спасибо тренерам, которые мне доверяют. Но я много работаю, чтобы оставаться на таком уровне. Против России будет непросто. Придется привыкать к ее стилю. Она играет в другой футбол, не такой, как в Южной Америке. Что касается холода, то для нас это не такая уж новость, ведь почти все наши игроки выступают за европейские клубы. Подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую. И нам очень приятно побывать здесь в России еще до турнира – это поможет адаптироваться. Алиссон

Наставник сборной Россиивесь состав не назвал, но намекнул относительно некоторых позиций.

Собираемся использовать завтра сыгранную связку Кудряшов – Гранат. По-моему, полный ответ. Коротко и ясно. Сегодня была разминочная часть, в которой занимались все. Камболов не будет готов к игре, а Игнатьев и Кузяев почти готовы, но рисковать не будем. Есть пара вопросов и по Дзагоеву. Черышев провел две тренировки, но выводы делать рано. В коллективе он чувствует себя комфортно и надо понять, в какой роли он будет чувствовать себя комфортно на поле. Булем с ним советоваться, разговаривать. Станислав Черчесов

Товарищеская встреча сборных России и Бразилии состоится завтра, 23 марта, в «Лужниках». Начало игры – 19.00 по московскому времени.