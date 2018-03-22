Против Бразилии — все в белом и без аншлага

Чистота — залог здоровья
Антидопинговая паранойя в отношении российских спортсменов не обошла и футбольную сборную.
Инспекторы допинг-контроля приезжали на каждый из четырех последних сборов национальной команды, контролеры из УЕФА берут пробы после каждого еврокубкового матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также приезжают на базы клубов.
Новая форма сборной и дефицит нападающих Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией Допинг-офицеры никогда не сообщают о своем прибытии заранее и могут появиться на базе сборной в любую минуту, вне зависимости от времени суток.
Так, в среду, 21 марта, специалист для взятия проб мочи и крови в появился на пороге базы в Новогорске уже 6.30 утра.
Он был один, поэтому процедура затянулась на пять часов, из-за чего тренировка началась с полуторачасовым опозданием.
Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе.
У Семенова допинг-пробу брали уже второй раз за два последних месяца.
С арены на арену
В среду, 21 марта, национальная команда тренировалась на «Арене Химки». Днем ранее тренировочную рутину разбавил разбавил визит на базу заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева, которые пообщались с футболистами.
Полузащитник Руслан Камболов, который накануне досрочно покинул тренировку, провел в общей группе только разминку. Затем он ушел заниматься отдельно. Голкипер Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов, не успели на занятие из-за сдачи допинг-проб на базе в Новогорске.
Сначала футболисты отрабатывали передачи в парах, затем мяч подняли в воздух и нужно было принимать на грудь, чеканить и отдавать, что получалось далеко не у всех. Тройка вратарей заняла настоящие ворота (днем ранее они занимались в углу поля).
«Парашют» от Дениса Черышева 🏀✔🔥 @Cheryshev; pic.twitter.com/YX8x4snWem— Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2018 г.
В «Лужниках» до этого ни разу не тренировались сразу пять игроков из сегодняшней сборной – Денис Черышев, Александр Самедов, Андрей Семенов, Владимир Гранат и Александр Селихов.
Сборная Росси проводит тренировку в Лужниках перед матчем с Бразилией pic.twitter.com/PU7MvaqpYg— Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 22 марта 2018 г.
В начале тренировки у кромки поля вновь появились зампред Правительства РФ Виталий Мутко и и.о. президента РФС Александр Алаев. Тренерский штаб был на поле и занимался своими прямыми обязанностями. Поэтому гости пообщались с врачом сборной Эдуардом Безугловым.
Игроки, тем временем, проводили обычное тренировочное занятие — абсолютно все, вызванные на сбор футболисты (включая травмированного во вторник Руслана Камболова), занимались в общей группе.
Предыгровая тренировка @TeamRussia; начинается pic.twitter.com/CGHkRmu1Ak— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.
Лысый и усатый
Уставшие от скучных тренировок Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров в среду сыграли партию в бильярд — на желание. В случае поражения Денис брал на себя обязательство отрастить усы, а Дмитрий – постричься наголо.
Катаем шары с @kombarov_23 Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым 😂 #пари #грудинин @yurydud #спор #глушаков #комбаров#юмор#шутка#выборы2018 #россия #сборнаяроссии #футбол #спорт #бильярд#новогорск #миллерово #домодедово#рф #столица #москва
Намек в тегах к фотографии был довольно ясен: 6 февраля кандидат в президенты Юрий Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube.
В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо.
Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел». Несмотря на то, что свои 15% Грудинин не набрал, от выполнения обещания он уклонился.
Так что результат пари Комбарова и Глушакова оказался вполне в духе предшественников.
Белые против синих
Сборная России накануне матча с Бразилией представила комплект формы, в которой будут играть с пентакампеонами. Хозяева ЧМ-2018 проведут матч в белом комплекте.
С Бразилией сыграем в белой форме! Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/ps3RV9kMxk— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.
Сборная Бразили сыграет в товарищеском матче с России в новом, синем комплекте формы.
OFFICIAL:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 22 марта 2018 г.
These are the the available kits for Russia and #Brazil; tomorrow, The #Seleção; players will be wearing blue. pic.twitter.com/TSBfkko5bs
Второй комплект формы у «селесао» традиционно канареечно-желтый.
Do you notice how similar the NIKE 1998 shirt is to 2018? Meanwhile, look how different it was with UMBRO, 4 years earlier in 1994.— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 22 марта 2018 г.
Which manufacturer do you prefer? pic.twitter.com/3jIhjV8KIr
Что примечательно, первыми новый комплект формы, в котором Бразилия будет играть на ЧМ-2018, «спалили» в своих соцсетях Маркиньос и Дани Алвес.
OFFICIAL:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 21 марта 2018 г.
Brazil's 2018 World Cup kits have been revealed. Here are Marquinhos and Dani Alves posting the photos for the first time. pic.twitter.com/Q8chogu04g
Чудеса техники
Россия — Бразилия и еще 11 матчей, которые нельзя пропустить Обзор самых интересных товарищеских матчей ближайших двух недель Накануне ЧМ-2018 телевизионщики тоже проводят тренировки. Так, товарищеский матч между сборными России и Бразилии на сайте Первого канала будет показан в режиме уникальной интерактивной трансляции.
Кроме того, любители футбола получат возможность наблюдать за игрой с помощью камеры-паука. Также будет доступна возможность наблюдать только за игрой полузащитника бразильцев Филиппе Коутинью или за защитой россиян.
Правда, скорее всего, и тот и другие будут большую часть матча находиться примерно в одном районе поля — где-то у штрафной сборной России.
Билеты расходятся «на четверку» — на Бразилию куплено 54 с половиной тысячи, на французов — 34 тысячи.
Также он отметил, что от бразильской стороны не поступал запрос на выделение билетов для болельщиков из этой страны. Помимо персон VIP, для официальных лиц выделена квота в 150 билетов.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в свою очередь ждет полных трибун: «Поле в хорошем качестве, погода хорошая. Плюс 80 тысяч нагреют "Лужники" – холодно нам в любом случае не будет».
Не повторить аргентинских ошибок
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду, что, после матча с Бразилией, проблем с выходом со стадиона «Лужники», как это было после игры с Аргентиной, не возникнет.
Эта услуга будет доступна на станциях «Фрунзенская», «Спортивная» и МЦК «Лужники». Все технические службы будут дежурить на станциях во избежание нештатных ситуаций.
В день игры на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров — они будут сообщать болельщикам, как удобнее добраться от станций до нужных секторов стадиона «Лужники».
Моральная поддержка
Наставник сборной Бразилии Тите подарил каждому из игроков команды книгу «Тренер К» известного баскетбольного специалиста Майка Крижевски. Тем самым он хочет мотивировать футболистов перед товарищеским матчем со сборной России.
Отметим, Крижески является тренером сборной США по баскетболу. Под его руководством команды выиграла три последние Олимпиады и два чемпионата мира.
The Seleção players with their edition of Mike Kryzewski's book each, which Tite has decided to offer them as part of the preparation for the World Cup. pic.twitter.com/rts62Zb1A3— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 21 марта 2018 г.
Также Тите в преддверии товарищеского матча с Россией отметил, что команду тепло приняли в Москве, признавшись, что еще не определился с окончательной заявкой на ЧМ-2018.
Составы
Главный тренер сборной Бразилии Тите по своей традиции объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с Россией заранее.
Se liga na numeração da #SeleçãoBrasileira para o amistoso contra a Rússia! 🇧🇷⚽ #GigantesPorNatureza #Brasileiragem pic.twitter.com/iwc5rpeAWd— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 21 марта 2018 г.
Капитаном команды на матч с Россией будет голкипер сборной Бразилии Алиссон, который впервые выйдет в матче национальной команды с повязкой.