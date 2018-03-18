Новая форма сборной и дефицит нападающих

Черышев запаздывает, Игнатьев и Кузяев — бегают

18 марта национальная команда провела первую тренировку, в которой приняли участие все, кого вызвал на этот раз Станислав Черчесов, за исключением Дениса Черышева. Полузащитник «Вильярреала» присоединится к национальной команде в понедельник.

Отметим, что по индивидуальной программе работали восстанавливающиеся после повреждений полузащитники Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. Они выполняли беговые упражнения без мячей.

Александр Ерохин Полузащитник сборной России Сегодня была больше восстановительная тренировка, и мы не очень много работали с мячом. Больше занимались пробежками и растяжкой, поэтому все было в плановом режиме, все нормально. Я не могу сказать, что сейчас какие-то невозможные условия для тренировок. Они нормальные. Думаю, что занятия будут проходить так, как запланировал тренерский штаб. Конечно, мы думаем о чемпионате мира. Но сегодня только первый день, мы были рады друг друга видеть. Думаю, с каждым днем будем больше наигрывать связи и изучать соперников.

Полный список вызванных в сборную выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Александр Селихов Голкипер сборной России Те ребята, которые в субботу провели матчи, работали в облегченном режиме. Занятие носило восстановительный характер. Здесь поле очень плохое. Но ничего. Не привыкать. Надеемся, что в понедельник в Химках газон будет получше. Можно ли бразильцев заморозить такой погодой? Посмотрим. Мы будем стараться на поле. Возможно, это станет нашим плюсом. Но все в равных условиях. Тот факт, что не приедет Неймар, не понижает статус сборной Бразилии. В этой команде много квалифицированных футболистов. Например, Коутиньо. Мне кажется, что Франция сейчас посильнее Бразилии. Хотя это топ-сборные и ни с кем из них не будет легко.

Напомним, что ранее тяжелые травмы получили защитники национальной команды. А буквально накануне паузы на матчи сборных повредил крестообразные связки колена форвард «Зенита»

В результате чего национальная команда осталась почти без форвардов — Алексей Миранчук, несмотря на то что в списке Черчесова числится форвардом, остается полузащитником, а Антон Заболотный пока никак не может проявить себя в «Зените».

Без Дзюбы

Примечательно, что на фоне дефицита нападающих, не получил вызов в команду форвард «Зенита» Артем Дзюба, ради игровой практики перебравшийся в аренду в тульский «Арсенал», за который уже успел забить три мяча в трех матчах, оформив дубль в ворота «Ростова».

Считаю, что я в силах помочь сборной. Всячески – в коллективе и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера: захочет он меня приглашать или нет. Переступит ли через шероховатости в отношениях Черчесов? Я считаю, что шероховатостей таких нет. Мы нормально смотрели друг другу в лицо. У нас сугубо профессиональные отношения, он главный тренер и решает, а мы, футболисты, должны стараться выполнять установку тренера. Поэтому я готов выполнять требования и быть тем звеном в механизме, которым он меня видит Артем Дзюба

Тем не менеепока не замечает форварда. с которым у него сложные отношения.

Дзюба рвется в сборную «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе Напомним, что летом прошлого года Артем Дзюба неожиданно покинул лагерь сборной России, готовившейся к Кубку конфедераций.

Позднее выяснилось, что Дзюба пошел на выход по итогам не слишком приятного, но очень бурного общения с глазу на глаз с главным тренером сборной.

Посредником в принятии окончательного решения выступил, более того, лично президент РФС Виталий Мутко.

Когда сборная России бесславно завершила свой путь на Кубке конфедераций, Дзюба выложил в соцсети фото, получившие в народе толкование «усы Черчесова», что, как несложно догадаться, не улучшило положение дел.

Сам Черчесов, впрочем, личные мотивы отрицает.

Знаю о желании Дзюбы играть, но не стоит концентрироваться только на одном игроке. Ионов накануне тоже сделал дубль. Это касается и Артема, и Шатова. Пускай пока в своих командах тренируются. Нужно, чтобы они реально влились каждый в свой коллектив, восстановились, почувствовали себя нормально. Мы будем только приветствовать, если каждый из них будет прибавлять Станислав Черчесов

Новая форма и гражданский долг

Не забыли игроки сборной России и свой гражданский долг, проголосовав на выборах президента страны прямо на базе хоккейного «Динамо» в Новогорске.

Ради такого дела даже на полчаса сдвинули тренировку. В процедуре приняли участие и все представители тренерского штаба национальной команды.

Компанию им составили министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Московской области Роман Терюшков, а также представители сборной по современному пятиборью.

Впрочем, свой гражданский долг все поняли по разному. Голкипер «Спартака» Александр Селихов, кажется не очень разобрался, в чем именно он принял участие.

Я голосовал за царя. Думаю, все меня поняли. Это мои первые выборы и считаю, что участвовать в них – долг каждого гражданина России. Александр Селихов

Александр Селихов с юмором отреагировал на вопрос, почему он тренировался без шапки: «Да просто отмораживать нечего» 😁🎩 pic.twitter.com/e9YANOY2d4 — Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.

Кстати, в столь важный для российской государственности день сборная России впервые тренировалась в новой экипировке, которая хоть и выглядела довольно странно, но своей расцветкой была полностью идентична национальному флагу.

Яркая форма пришлась по вкусу наставнику сборной Станиславу Черсесову и игрокам команды.

Весна идёт! Так что мы сделали первый шаг. Надеюсь, сверху посмотрят, и с завтрашнего дня начнётся потепление. Станислав Черчесов

К беседе с журналистами готовится Александр Ерохин pic.twitter.com/yCrxvGE8qf — Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.

Да, обратили внимание, что у нас теперь красные тренировочные штаны. Это немножко придало позитива, улыбнулись на эту тему и с хорошим настроением пошли заниматься. Александр Ерохин

Бразильцы съезжаются

Ряд игроков бразильской национальной команды уже приехали в Москву, где 23 марта на стадионе «Лужники» проведут товарищеский матч со сборной России.

В их числе вратарь Нето («Валенсия», Испания), защитники Алекс Сандро («Ювентус», Италия), полузащитники Ренато Аугусту («Бэйцзин Гоань», Китай) и Дуглас Коста («Ювентус», Италия), нападающий Виллиан Жозе («Реал Сосьедад», Испания).

Ожидается, что большая часть игроков прибудет в Москву в понедельник – в частности, полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и три игрока из чемпионата Бразилии – Педро Жеромел («Гремиу»), Родриго Кайю («Сан-Паулу»), Фагнер («Коринтианс»). Связано это с тем, что в воскресенье в Европе проходят лиговые матчи.

Lista divulgada, estes serão os jogadores que vestirão a Amarelinha contra Rússia (23/03) e Alemanha (27/03)! 📋⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/xWwUpHWpmU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 марта 2018 г.

Главная звезда бразильского футбола – нападающий французского «Пари Сен-жермен» Неймар, как известно, из-за травмы в матче участия не примет. Соответственно и в Москву он не приедет.

Бразильцы поселились в пятизвездочном отеле на берегу Москвы-реки, который на период чемпионата мира будет штаб-квартирой ФИФА, – гостинице «Украина».

Тренировки бразильской команды будут проходить на стадионе «Открытие Арена». Единственное занятие в «Лужниках» пентакампеоны проведут за день до матча.

Первая тренировка бразильцев в Москве пройдет в понедельник, 19 марта, во второй половине дня.