Новая форма сборной и дефицит нападающих

Черышев запаздывает, Игнатьев и Кузяев — бегают
18 марта национальная команда провела первую тренировку, в которой приняли участие все, кого вызвал на этот раз Станислав Черчесов, за исключением Дениса Черышева. Полузащитник «Вильярреала» присоединится к национальной команде в понедельник.
Отметим, что по индивидуальной программе работали восстанавливающиеся после повреждений полузащитники Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. Они выполняли беговые упражнения без мячей.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат»).
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Антон Заболотный («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).
В результате чего национальная команда осталась почти без форвардов — Алексей Миранчук, несмотря на то что в списке Черчесова числится форвардом, остается полузащитником, а Антон Заболотный пока никак не может проявить себя в «Зените».
Без Дзюбы
Примечательно, что на фоне дефицита нападающих, не получил вызов в команду форвард «Зенита» Артем Дзюба, ради игровой практики перебравшийся в аренду в тульский «Арсенал», за который уже успел забить три мяча в трех матчах, оформив дубль в ворота «Ростова».
Дзюба рвется в сборную «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе Напомним, что летом прошлого года Артем Дзюба неожиданно покинул лагерь сборной России, готовившейся к Кубку конфедераций.
Позднее выяснилось, что Дзюба пошел на выход по итогам не слишком приятного, но очень бурного общения с глазу на глаз с главным тренером сборной.
Посредником в принятии окончательного решения выступил, более того, лично президент РФС Виталий Мутко.
Когда сборная России бесславно завершила свой путь на Кубке конфедераций, Дзюба выложил в соцсети фото, получившие в народе толкование «усы Черчесова», что, как несложно догадаться, не улучшило положение дел.
Сам Черчесов, впрочем, личные мотивы отрицает.
Новая форма и гражданский долг
Не забыли игроки сборной России и свой гражданский долг, проголосовав на выборах президента страны прямо на базе хоккейного «Динамо» в Новогорске.
Игроки и тренеры @TeamRussia проголосовали на выборах президента РФ#выборы2018 pic.twitter.com/H10KegxhRK— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
Ради такого дела даже на полчаса сдвинули тренировку. В процедуре приняли участие и все представители тренерского штаба национальной команды.
Компанию им составили министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Московской области Роман Терюшков, а также представители сборной по современному пятиборью.
Впрочем, свой гражданский долг все поняли по разному. Голкипер «Спартака» Александр Селихов, кажется не очень разобрался, в чем именно он принял участие.
Александр Селихов с юмором отреагировал на вопрос, почему он тренировался без шапки: «Да просто отмораживать нечего» 😁🎩 pic.twitter.com/e9YANOY2d4— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
Кстати, в столь важный для российской государственности день сборная России впервые тренировалась в новой экипировке, которая хоть и выглядела довольно странно, но своей расцветкой была полностью идентична национальному флагу.
К беседе с журналистами готовится Александр Ерохин pic.twitter.com/yCrxvGE8qf— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
Бразильцы съезжаются
Ряд игроков бразильской национальной команды уже приехали в Москву, где 23 марта на стадионе «Лужники» проведут товарищеский матч со сборной России.
В их числе вратарь Нето («Валенсия», Испания), защитники Алекс Сандро («Ювентус», Италия), полузащитники Ренато Аугусту («Бэйцзин Гоань», Китай) и Дуглас Коста («Ювентус», Италия), нападающий Виллиан Жозе («Реал Сосьедад», Испания).
Ожидается, что большая часть игроков прибудет в Москву в понедельник – в частности, полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и три игрока из чемпионата Бразилии – Педро Жеромел («Гремиу»), Родриго Кайю («Сан-Паулу»), Фагнер («Коринтианс»). Связано это с тем, что в воскресенье в Европе проходят лиговые матчи.
Lista divulgada, estes serão os jogadores que vestirão a Amarelinha contra Rússia (23/03) e Alemanha (27/03)! 📋⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/xWwUpHWpmU— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 марта 2018 г.
Главная звезда бразильского футбола – нападающий французского «Пари Сен-жермен» Неймар, как известно, из-за травмы в матче участия не примет. Соответственно и в Москву он не приедет.
Бразильцы поселились в пятизвездочном отеле на берегу Москвы-реки, который на период чемпионата мира будет штаб-квартирой ФИФА, – гостинице «Украина».
Тренировки бразильской команды будут проходить на стадионе «Открытие Арена». Единственное занятие в «Лужниках» пентакампеоны проведут за день до матча.
Первая тренировка бразильцев в Москве пройдет в понедельник, 19 марта, во второй половине дня.