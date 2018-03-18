Дзюба рвется в сборную

Минус 16

«Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось. Все-таки прогноз погоды был благоприятным. К стартовому свистку воздух должен был "прогреться" до 10 ниже нуля, поэтому экстренных мер не принимали. Не стали делать даже никаких "контрольных замеров".

Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.

Приезд команд на старенький стадион "Арсенал" получился "теплым". Возле раздевалок главный тренер туляков Миодраг Божович встретился с Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом, с которыми почти 4 года назад завоевал Кубок России. Дисквалификация не помешала капитану "желто-синих" все же отправиться на игру. Его место в "старте" занял Валерий Чуперка.

Около 5 минут старые знакомые что-то с интересом обсуждали. Сразу после оживленной беседы ветераны "Ростова" попали в объятия Артема Дзюбы, у которого нашлась парочка шуток для друзей. Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая "дуэль" после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена», — пишет обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов.

Влияние Дзюбы

«Сегодня у Артема Дзюбы была мощнейшая мотивация. Загибайте пальцы: напротив "Ростов" – бывший клуб, реанимировавший карьеру Дзюбы. Напротив Валерий Карпин, "высоких отношений" с которым Дзюба даже не скрывает. Где-то маячит сборная России, куда после травмы Кокорина Артема до сих пор не вызывают (а надеяться на сборную еще можно). Добавляем сюда мощную форму Дзюбы на старте тульской карьеры – 1+2 в двух матчах – и традиционное зверство Артема в арендах. Кажется, герой матча был ясен еще до стартового свистка.

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Дзюба забил. Дважды. Но Карпин отрицает, что "Ростов" не справился с Дзюбой: "Вы оцениваете футболистов только по забитым голам". Его команда действительно грамотно защищалась против постоянных навесов "Арсенала", но пропустила из-за индивидуальных ошибок. Первый мяч Дзюбы случился из-за ошибки в переходе из атаки в оборону и проигранной Скопинцевым ситуации 1v1. Кангва открыл себе свободную зону на фланге, прострелил в штрафную, Дзюба после отскока от Вилюша попал в угол и впервые сравнял счёт в матче. А второй раз сравнял из-за ошибки Рагнара Сигурдссона – он поскользнулся, пытаясь выбить мяч после нового навеса. Дзюба успел на отскок и мощно пробил в угол.

Миодраг Божович уже не скрывает, что подстраивает игру "Арсенала" под Дзюбу. От схемы 4-3-3, по которой туляки играли целиком лето и осень, он перешёл на 4-4-2. Не из-за травм ведущих опорников, Бурчану или Маига, а потому что Дзюбе так удобнее: "Когда впереди два нападающих, есть побольше возможностей зацепиться за мяч. Дзюбе нужен игрок, способный цепляться за мячи, которые он хорошо сохраняет".

Статистика отражает повышенное влияние Дзюбы – "Арсенал" нанес 8 ударов из штрафной, Дзюба сделал 5 из них. При этом он не стоял столбом в штрафной, а грамотно двигался, скидывал мячи на напарника (Кангва) и занимался черновой работой», — пишет колумнист «Чемпионата» Сергей Титов.

«Ростов» был хорош

«Одержать первую победу с "Ростовом" у Карпина пока не получается, хотя по качеству футбола и самоотдаче к команде не должно быть много вопросов. Играет она как минимум не хуже, чем осенью. Достойно смотрелась на фоне всех соперников – и "Краснодара", и "Зенита", и "Арсенала". В первом тайме в Туле даже казалось, что дончане показывают более интересный и разнообразный (а не флангово-силовой, как туляки) футбол и лучше понимают, как вскрывать чужую оборону.

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Трио Калачев-Сигурдарсон-Ионов несколько раз ставило "оружейников" в тупик, очень часто выводило друг друга на отменные ударные позиции. Оба гола Ионов, напромахивавшийся в прошлом туре с "Зенитом", забил в пустые ворота, и всякий раз соавтором становился исландский партнер. Сначала Сигурдарсон зряче прострелил вдоль вратарской, а потом нанес удар, отраженный Левашовым прямо перед собой. Причем это были не единственные моменты гостей...

Только во втором тайме в активности "Ростов" серьезно сбавил, откровенно прижался к своим воротам, и пришла расплата в виде второго гола Дзюбы. Далее, при счете 2:2, дончане вновь стали действовать интереснее, но повести в счете уже не смогли. Особенно обидным стал промах свежего Зуева, не попавшего в пустой угол с пары метров после углового за 10 минут до конца. Итого – ничья, которую с натяжкой можно назвать справедливой. А вот в противостоянии Карпин – Дзюба победу стоит зафиксировать за нападающим. Ведь именно он почти в одиночку украл у "Ростова" два очка. И именно его фамилия чаще всего звучала на стадионе в исполнении диктора и болельщиков в этот день», — говорится в статье Михаила Гончарова из «СЭ».

Такой Дзюба нужен сборной

«Зимой тульский "Арсенал" получил нового героя. Артем Дзюба оказался не нужен "Зениту" — той команде, в которой сейчас некому забивать. Пока Манчини жалуется на отсутствие бомбардира, Дзюба тащит Тулу на шестое место...

После матча Артем, даже не подойдя к трибунам, весь матч его поддерживавшим, сразу убежал в раздевалку и не прошел через микст-зону. Впереди у "Арсенала" четыре дня выходных, так что Дзюба торопился к своей семье в Петербург. Черчесов, похоже, Артему так и не позвонил.

Хотя проблем у сборной России прибавляется с каждым туром. "Кресты" Кокорина оставили команду практически без альтернатив в атаке. Место второго нападающего свободно — посмотрим, что придумает коуч.

Такой Дзюба — злой и настроенный на борьбу — очень нужен сборной на чемпионате мира», — считает автор Sport24 Данила Игнатов.