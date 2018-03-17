Божович не почувствовал особой мотивации Дзюбы играть против Карпина

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«И "Ростов" мог выиграть, и мы могли выиграть, учитывая моменты. Может быть, Карпин говорит о потерянных очках, потому что мы два раза отыгрывались. "Арсенал" лучше играл. Моменты были у обеих команд, а мы были к победе ближе.

Мы всегда хотим контролировать мяч, но не всегда получается. "Ростов" — это очень хорошая команда, много опытных игроков, много тех, кто очень хорошо играет на втором этаже, выигрывает единоборства. Думаю, Гацкан — это большая для них потеря.

Дзюба и Ионов оформили дубли в ничейном матче "Арсенала" и "Ростова"

Не почувствовал, чтобы Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина. Его задача — забивать голы. Он играет не против Карпина, играет для себя.

Что сказал ему в перерыве? Ничего — продолжать работать, цепляться за мяч, биться, верить, что сравняем счет», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».