Дзюба и Ионов оформили дубли в ничейном матче «Арсенала» и «Ростова»

Тульскийв домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с— 2:2.

«Желто-синие» вышли вперед уже на 8-й минуте. Бьорн Сигурдарсон выполнил прострел на дальнюю штангу, а Алексей Ионов отправил мяч в пустые ворота.

«Оружейники» отыгрались спустя шесть минут. Эванс Кангва сделал передачу в центр штрафной площади, а Артем Дзюба удачно подставил ногу.

На 31-й минуте подопечные Валерия Карпина вернули себе минимальный перевес. Ионов удачно сыграл на добивании после того, как Михаил Левашов отбил мяч перед собой.

И все же последнее слово осталось за туляками. На 59-й минуте дублем ответил Дзюба, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (32 очка), а «Ростов» — десятое (27 очков).