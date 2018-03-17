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    Дзюба и Ионов оформили дубли в ничейном матче «Арсенала» и «Ростова»

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Тульский «Арсенал» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

    «Желто-синие» вышли вперед уже на 8-й минуте. Бьорн Сигурдарсон выполнил прострел на дальнюю штангу, а Алексей Ионов отправил мяч в пустые ворота.

    «Оружейники» отыгрались спустя шесть минут. Эванс Кангва сделал передачу в центр штрафной площади, а Артем Дзюба удачно подставил ногу.

    На 31-й минуте подопечные Валерия Карпина вернули себе минимальный перевес. Ионов удачно сыграл на добивании после того, как Михаил Левашов отбил мяч перед собой.

    И все же последнее слово осталось за туляками. На 59-й минуте дублем ответил Дзюба, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (32 очка), а «Ростов» — десятое (27 очков).

    Чемпионат России. 23-й тур
    «Арсенал» — «Ростов» — 2:2 (1:2)
    Голы: 0:1 – 8 Ионов, 1:1 – 14 Дзюба, 1:2 – 31 Ионов, 2:2 – 59 Дзюба.«Арсенал»: Левашов, Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Александров (Расич, 81), Ткачев (Хагуш, 86), Кангва, Дзюба.«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 87), Ионов (Зуев, 69), Сапета, Чуперка (Гулиев, 46), Калачев, Паршивлюк, Сигурдарсон.Предупреждения: Александров (16), Сапета (31), Горбатенко (56), Зуев (72), Альварес (87).
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