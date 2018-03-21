Россия — Бразилия и еще 11 матчей, которые нельзя пропустить

Уругвай — Чехия

23 марта, 14:35 мск

Встреча команды Оскара Табареса с Чехией в рамках Кубка Китая — прекрасная возможность еще раз увидеть в деле противников сборной России по группе А на чемпионате мира.

Уругвайские форварды ведут борьбу за лидерство в бомбардирской гонке каждой лиги, в которой выступают. Не обойдется и без новичков — первый вызов в сборную получил один из лучших игроков Серии А Лукас Торрейра из «Сампдории».

По окончании отборочного турнира уругвайцы сыграли два товарищеских матча — нулевая ничья в поединке с поляками, а затем поражение 1:2 от австрийцев.

Среди футболистов сборных Чехии, вызванных Яролимом на Кубок Китая, нет ни одного новичка. Только шестеро игроков представляют клубы из национального первенства Чехии.

Знаковым представляется возвращение в первую команду страны оправившихся после травм Владимира Дариды и Матея Выдры.

Чехия встречалась с Уругваем в далеком 1997 году, и тогда «Небесные олимпийцы» один раз одержали победу и единажды проиграли.

Россия — Бразилия

23 марта, 21:00 мск

Российская сборная провела с 1994 года пять матчей с «желто-зелеными». Первая встреча, в которой россияне уступили (0:2), пришлась на Чемпионат мира, остальные четыре поединка были товарищескими. Пока в активе сборной России две ничьи, в трех матчах побеждали пятикратные чемпионы мира.

Накануне встречи с сильным атакующим соперником главной проблемой Станислава Черчесова стала эпидемия травм, особенно в линии защиты — из строя выбыли Георгий Джикия, Марио Фернандес, Виктор Васин.

И без того не самая сильная линия атаки стала еще беднее после того как «кресты» порвал Александр Кокорин.

Есть свои проблемы и у бразильцев — травмирован форвард ПСЖ Неймар, но у «селесао» и без того хватает сильных игроков.

Под руководством Тите «желто-зеленые» уверенно выиграли отборочный турнир в Южной Америке к мундиалю, проиграв лишь один стартовый поединок сборной Чили (0:2).

Германия — Испания

23 марта, 22:45 мск

В Дюссельдорфе пройдет встреча команды, которая еще недавно безраздельно царила в мировом футболе, и сборной которая пришла ей навстречу.

Именно немцы сейчас возглавляют рейтинг ФИФА, являясь действующим чемпионом мира и обладателем Кубка конфедераций.

Немецкий брак, ничейный пакт Германия – Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта Испанцы же за последнее время скатились на шестую строчку рейтинга, но по прежнему остаются одной из сильнейших мировых сборных.

Сборная Германии прошла квалификационный турнир в группе «С» со стопроцентным показателем, «Mannschaft» выиграли все десять матчей, забив 43 мяча.

Не знающие поражений с 2016-го года команды по-разному играют между собой: в последних трех случаях их матчи завершались со счетом 1:0 (два раза в пользу Испании и один раз – Германии).

Примечательно, что испанцы выиграли в официальных турнирах, а немцы – в товарищеской встрече. До этого команды обменялись результативными победами с большим количеством голов еще в еще двух спаррингах.

После завершения отбора команда Хулена Лопетеги провела два товарищеских поединка. В первом контрольном матче «красные» разгромили сборную Коста-Рики (5:0) в Малаге, а 14 ноября 2017 года сыграли в открытый футбол со сборной России (3:3) в Санкт-Петербурге.

Португалия — Египет

23 марта, 22:45 мск

Обе сборные успешно квалифицировались на предстоящий Чемпионат Мира и начинают усиленную подготовку к нему.

Но если от чемпионов Европы, во главе с Криштиану Роналду, всем понятно, чего ожидать, то сборная Египта является настоящей загадкой.

Феерии ждать не стоит Португалия – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта А ведь египтянам предстоит сыграть с Россией в одной группе ЧМ-2018. По матчу против Португалии будет видно, на что же способны «Фараоны».

Лидер египетской сборной Мохаммед Салах сейчас находится в фантастической форме, вырвавшись в лидеры бомбардирской гонке АПЛ и готовясь побить целую пачку рекордов клуба и лиги.

Выход Египта на мундиаль является, по большей части, его заслугой. В игре против Португалии Мо Салах снова поведёт команду вперёд и действующим чемпионам Европы будет сложно отыграть эту встречу на ноль.

В течение трех последних лет сборную Египта возглавляет Эктор Купер. Имя знаменитого аргентинского специалиста постепенно стали забывать в Европе, но в начале века оно было широко известно, особенно после двух выходов подряд его бывшей команды — испанской «Валенсии» в финал Лиги чемпионов (2000, 2001).

Италия — Аргентина

23 марта, 22:45 мск

«Скуадра адзурра» не попала на финальный турнир Чемпионат мира-2018, в то время как «альбиселесте» усиленно готовятся к поездке в Россию и лучшего спарринг-партнера им пожелать было бы трудно.

Есть свои задачи и у сборной Италии — перед новым тренерским штабом стоит задача наработки новых вариантов состава.

Итальянцев должно хватить на гол Италия – Аргентина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта Правда, Луиджи Ди Бьяджо пока не является полноценным главным тренером, Федерация футбола Италии пообещала до июня выбрать между нынешним руководителем, Роберто Манчини или Антонио Конте.

Интересно возвращение в заявку «скуадры адзурры» Джанлуиджи Буффона, а также дебютный вызов в расположение национальной команды форварда «Милана» Патрика Кутроне и полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьеза. А вот Марио Баллотели снова не приглашен.

Аргентинцы рисковали пролететь мимо ЧМ-2018, если бы не Лионель Месси. Хет-трик нападающего «Барселоны» в решающем матче с Эквадором гарантировал (3:1) сборной Аргентины путевку на поездку в Россию.

Товарищеские матчи команда тоже проводит неровно. В ноябре 2017 сборная Аргентины минимальную победу (1:0) над сборной России в Лужниках, а затем, в отсутствии ряда игроков основного состава, неожиданно проиграла в Краснодаре национальной сборной Нигерии (2:4).

Голландия — Англия

23 марта, 22:45 мск

Сборная Голландии пропускает второй подряд крупный международный турнир. «Оранжевые» пролетели мимо Евро-2016 и не попали в финальный турнир Чемпионата Мира-2018 в Россию. Смена поколений затянулась, так же, как и тренерская чехарда в последние годы.

«Три льва» будут шлифовать оборону Нидерланды – Англия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта 6 февраля 2018 года команду возглавил Рональд Куман, который сразу взял курс на омоложение состава, В команду для проверки вызваны сразу пять новичков: Ваут Вегорст, Гус Тиль, Марко Бизот (все трое — АЗ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия) и Джастин Клюйверт («Аякс»). Среди лидеров нового состава неожиданно оказались лидер «Спартака» Квинси Промес и нешуточно разыгравшийся в «Марселе» Мемфис Депай.

Английская сборная под руководством Гарета Саутгейта отлично провела отборочный турнир к Чемпионату мира-2018, задолго до окончания квалификации гарантировав себе путевку в Россию.

Ставку команда делает на защиту, чему свидетельством два последних товарищеских матча. «Три льва» уже успела сыграть против Германии и Бразилии, оба матча с мощными атакующими сборными завершились со счетом 0:0.

А вот с атакой все хуже, особенно после того, как травму получил один из лидеров бомбардирской гонки АПЛ Гарри Кейн.

Сборная Англии не может выиграть у голландцев с 1996 года. «Оранжевые» не могут выиграть у «трех львов» на своем поле с 1993, три последних матча на «Амстердам Арена» завершились вничью.

Франция — Колумбия

23 марта, 23:0 мск

Противоборство европейского и южноамериканского стилей всегда интересно, так что матч в на стадионе «Стад де Франс» пропускать нельзя. Французы блистательно прошли отбор к чемпионату мира, превзойдя в группе Швецию и Голландию.

Порадуют ли французы публику на «Стад де Франс»? Франция – Колумбия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта В составе «трехцветных» полно признанных миром звезд, но кроме Антуана Гризманна, Поля Погба и Килиана Мбаппе, есть имена, которые совсем недавно появились на слуху, но моментально завоевали любовь публики. Например севилец Бен-Йеддер, и проводящий отличный сезон в «Марселе» Флориан Товен.

А вот Колумбия, несмотря на боеспособный состав, сейчас не блещет. На мундиаль подопечные Хосе Пекермана пролезли с трудом, всего на одно очко опередив сборную Чили, которую лихорадило еще сильнее.

За последние 18 товарищеских матчей сборная Колумбии ни разу не сыграла 0:0, это, пожалуй. Забивали «желто-синие» в 16 из 18 матчей, пропускали ровно в половине из этих встреч, в восьми.

Португалия — Голландия

26 марта, 21:30 мск

Встреча чемпионов Европы с обновленными голландцами будет более серьезной проверкой для команды Фернандо Сантуша, который никак не может определиться с окончательной заявкой на ЧМ-2018.

По словам тренера состав сформирован только на 70 процентов. Это подтверждает и заявка — вызов в сборную впервые получил 20-летний центрдеф Рубен Диас из «Бенфики» и фулбек «Марселя» Роланду, не игравший за национальную команду с 2014-го.

Впрочем, во главе команды, конечно Криштиану Роналду, постепенно выходящий на пик формы, а вместе с ним в центре форвард «Милана» Андре Силва.

На флангах же сыграть может целый ряд кандидатов от опытного Рикарду Куарежмы до молодого Гонсалу Гуэдеша из «Валенсии».

В настоящий момент Голландия имеет пятиматчевую победную серию, но и Португалия победила в семи последних поединках подряд. Чьей-то серии пришло время прерваться.

Россия — Франция

27 марта, 18:50 мск

Целый ряд игроков сборной России, а также бывший глава РФС Виталий Мутко заявляли в преддверии товарищеских матчах, что хотя бразильцы — это бразильцы, но сборная Франции представляется им более опасным и сильным соперником.

Что не удивляет — финалисты Евро-2016 за последние полтора года только прибавили в силе и качестве игры, чего нельзя сказать о подопечных Станислава Черчесова.

Команды встречались шесть раз, и россияне одержали две победы — в товарищеском матче 1998 года и в отборочном матче ЧЕ-2000.

В 2016 году сборная России провела товарищеский матч с французами на «Стад де Франс», где довольно безвольно проиграла со счетом 2:4, причем игра команды была еще хуже итогового счета.

Станиславу Черчесову пора показать, что изменилось за эти два года.

Германия — Бразилия

27 марта, 21:45 мск

Встреча лидеров мирового футбола и пентакамеонов будет одним из самых интересных событий недели. Еще не забыта боль от позорного разгрома «селесао» в матче с немцами на домашнем чемпионате мира в 2014 году, с тех пор команды не встречались в очных поединках.

Хотя в сборной Лева остается все меньше игроков, принимавших участие в этой встрече, команда стремительно омолаживается.

После победы, как казалось, второго состава Германии на Кубке конфедераций, Йоахим Лев не может игнорировать этих парней.

У немцев собраны все сильнейшие на данный момент, не хватает разве что Нойера, Марко Ройса и Хеведеса, которые едва восстановились после травм и пока не готовы играть на 100%.

Нынешняя сборная Бразилии, по оценкам специалистов, считается одной из сильнейших и перспективнейших за последние годы.

В 27 последних товарищеских матчах «селесао» одержали 25 побед, раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Англия — Италия

27 марта, 22:00 мск

Еще одним матчем, который не стоит пропускать, станет встреча, в которой родоначальники футбола будут принимать на стадионе «Уэмбли» команду Луиджи Ди Бьяджо.

Англичане сейчас ищут нового лидера и капитана команды, после завершения карьеры Уэйна Руни в сборной.

Чаще всех капитанскую повязку доверяют нападающему «Тоттенхэма» — Гарри Кейну, но в его отсутствие команду хозяев на футбольное поле может вывести защитник Эрик Дайер, именно он был капитаном команды в товарищеских поединках с Германией и Бразилией.

Команды провели 26 матчей, 10 из которых выиграли итальянцы, а еще 8 побед на счету «трех львов».

Последняя товарищеская встреча состоялась в 2015 году, в Турине и закончилась она ничьей 1:1. Команды встречались в группе на чемпионате мира В Бразилии и там победу праздновала Италия — 2:1.

Испания — Аргентина

27 марта, 22:30 мск

Хулен Лопетеги, так же как и его немецкий коллега пробует наигрывать несколько разных составов, благо у Испании есть много сильных игроков, а многие лидеры последних лет постарели, и пришла пора уступить место голодным до побед преемникам.

В нападении у Лопетеги теперь играют Яго Аспас, Лукас Васкес и Родриго Морено. А вот не самая лучшая форма Альваро Мораты привела к невызову форварда «Челси».

В последних двух товарищеских матчах с Коста-Рикой (5:0) и Россией (3:3) сборная Испании сыграла двумя разными составами и двумя разными тактическими схемами.

Не исключено что Лопетеги применит разные игровые схемы и в следующих двух поединках с Германией и Аргентиной.

Что касается сборной Аргентины, то особое волнение у прессы вызвало отсутствие в заявке форвардов «Ювентуса» Пауло Дибала и «Аталанты» Алехандро Гомеса.

Но Хорхе Сампаоли был краток по поводу списка заявленных игроков на товарищеские матчи со сборными Италии и Испании (27 марта): «Этот список не имеет ничего общего с предварительной заявкой на чемпионат мира. Двери в команду открыты для всех».