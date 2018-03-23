Германия – Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

Германия

Бундесманшафт блестяще провела групповой турнир отбора на Чемпионат мира в России. Десять матчей – десять побед. Германия стала единственной европейской сборной, прошедшей группу с таким результатом. Также «орлы» поделили со сборной Бельгии звание самой результативной команды отбора – 43 забитых мяча.

Йоахим Лёв не возражал против желания футбольного руководства страны поддаться тренду – готовиться к ЧМ-2018 через игры с предыдущими триумфаторами Мундиалей. Так, сначала сборная Германии провела встречи с Англией (0:0) и Францией (2:2).

Теперь ее ждут поединки против испанцев и бразильцев. Немцы не показали своей мощи в уже сыгранных товарняках. Против англичан и французов всего по четыре раза попали в рамку ворот. Против «триколора» даже спасаться пришлось – второй гол Германия забила на 93-й минуте.

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Однако спешить с выводом о неудачном выступлении в России не стоит. То, что сейчас закладывает Лёв, даст плоды в свое время.

Испания

«Фурия Роха» тоже ни разу не проиграла в отборочном турнире. Только выездная ничья с итальянцами (1:1) не позволила сборной Испании повторить достижение немцев. При этом «Красная Фурия» разделила первое место по наименьшему числу пропущенных голов – всего три мяча.

Товарищеские поединки испанцы провели очень результативно. Сначала разгромили костариканцев 5:0. Потом разошлись миром с будущей хозяйкой Чемпионата мира 3:3.

О первой игре говорить не будем – там все понятно: полное преимущество сборной Испании (17 ударов, 10 – в створ против 4-1 у соперника). Второй матч получился интереснее. Два забитых гола в первом тайме слегка расслабили испанцев, что привело к пропущенному голу в раздевалку от Смолова.

Это был единственный удар в створ от хозяев в первом тайме. Однако во второй половине Миранчук сравнял счет и снова заставил Испанию напрягаться. В сумме сборная России перестреляла соперника (12-8), но мы не считаем это главным показателем.

Ожидаем, что «Фурия Роха» продолжит гнуть линию эффективности, ведь со сборной России 7 из 8-ми выстрелов пришлись в створ ворот Лунева.

Прогноз

3,40«Ничья»

В Дюссельдорфе сборная Испании не будет иметь много моментов. На уровне, но не много. Видимо, это осознанно выбранная стратегия Хулена Лопетеги на Чемпионат мира. Поскольку Бундесманшафт будет чувствовать себя хозяевами положения, ждем большего числа ударов именно от немцев.

Учитывая неплохую оборону пиренейцев, брака у Германии тоже должно быть больше. Предлагаем поставить на «П2 по ударам в створ». Также советуем обратить внимание на ничейный исход поединка за 3,40.

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