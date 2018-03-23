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    Феерии ждать не стоит

    Португалия – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Португалии Португалия
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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    DNA India
    В товарищеском поединке Португалия 23 марта примет Египет. Начало – в 22:45 мск. Прогноз на Португалия – Египет.

    Португалия

    Команда Фернанду Сантуша выиграла группу В по дополнительным показателям, а по очкам у нее со Швейцарией было равенство – по 27 очков. После реванша в последнем туре с «крестоносцами» с аналогичным счетом (2:0) «селесао» сыграли два товарищеских матча.

    В первом Саудовская Аравия не смогла справиться с Португалией без Криштиану Роналду и проиграла 0:3. Второй поединок против сборной США европейские бразильцы тоже проводили без своего лидера, но выиграть не смогли – всего лишь ничья 1:1.

    Сосредоточимся на втором матче – он ближе к реальности. Сборная Португалии пропустила к средине первого тайма и наконец-то начала двигаться. Ей удалось выровнять игру и отквитать гол еще до конца первой половины.

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    Во второй подопечные Сантуша попытались еще и прибавить, но особо не получилось. Полумоменты возникали, но серьезной опасности воротам Хорвата не было – всего два попадания в створ от «селесао» во втором тайме. Американцы провели вторые 45 минут на том же уровне, что и первые. Потому счет вполне закономерен.

    Египет

    Перед стартом третьего тура африканского отбора на Чемпионат мира в России сборная Египта выглядела явным фаворитом группы Е. Уганда, Гана и Конго не должны были доставить много проблем «фараонам». Но итог был не такой, как подумалось вначале. Уганда на финишной прямой отбора выжала победу над лидером (1:0), но в итоге проиграла египтянам всего три очка.

    Ближайшие события

    Сборная Мохамеда Салаха проследовала на мировое первенство с единственным проигрышем в группе и 13-ю набранными очками. Проблема команды Эктора Купера заключается в отсутствии спаррингов с сильными сборными.

    Последний серьезный товарняк был еще в 2014 году против чилийцев. Но сейчас футбольное руководство страны исправляется – у сборной Египта запланированы матчи против Португалии, Греции и Бельгии.

    Прогноз

    1,99«1Х и ТМ 2,5»

    Из серьезных игроков у португальцев будут отсутствовать Пепе и Нани – так решил сам Фернанду Сантуш. Самым опытным среди отсутствующих у египтян можно считать полузащитника Ибрахима Салаха. Но сказать, что это чудовищная потеря, нельзя.

    Матчи отбора на Чемпионат мира показывают, что португальцам не плевать на оборону. Потому поставим на «1Х и ТМ 2,5» за 1,99 в расчете на малую активность египтян.

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