ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?

    Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Бразилии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Россия — Бразилия
    Россия — Бразилия
    Россия — Бразилия19:00
    В пятницу, 23 марта в товарищеском поединке сборная России примет на стадионе «Лужники» сборную Бразилии. Начало матча в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Бразилия.

    Россия

    Хозяева чемпионата мира после неудачного Кубка Конфедераций все еще пытаются найти оптимальный состав и свою игру. В конце 2017 года россияне провели четыре контрольных матчах, давших повод для размышлений.

    Сначала была одержана победа над Кореей (4:2). В матче с Ираном россияне сыграли вничью 1:1, показав проблемы команды, склонной к скоростному, вертикальному и не самому изобретательному футболу без позиционных атак, ударов и аритмии.

    4,0Обе команды забьют и Бразилия победит Матч с Аргентиной (1:0) также оставил неоднозначное впечатление. Относительно успешно сыграв в обороне и в разрушении чужих атак, в нападении россияне выглядели скучно и неизобретательно, хотя и сумели создать несколько моментов благодаря дальним ударам.

    Сборная Испании, быстро забив два мяча, решила сыграть с россиянами в открытый футбол, что понравилось болельщиками, ведь матч завершился со счетом 3:3. Учитывая слабую мотивацию «Красной Фурии», каких-то выводов из этого делать нельзя.

    Ближайшие события

    К матчу с Бразилией россияне подходят на фоне потерь — тяжелые травмы получили защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин. А буквально накануне паузы на матчи сборных повредил крестообразные связки колена форвард «Зенита» Александр Кокорин.

    Накануне матча с «селесао» полузащитники сборной России Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев занимаются по индивидуальному плану.

    Бразилия

    Бразильцы под руководством Тите уверенно выиграли отборочный турнир в Южной Америке к мундиалю, проиграв лишь один стартовый поединок со сборной Чили (0:2).

    2,60Бразилия победит и ТБ 2,5 После мегауспешного квалификационного турнира, пентакампеоны отыграли два товарняка против Японии и Англии.

    С японцами игра проходила на французском «Stade Pierre-Mauroy» при 17 тысячах зрителей. Уже к 36-й минуте Селесао вёл в счёте 3:0 — голы записали на свой счет Неймар, Марсело и Габи Жезус.

    Поединок против англичан проходил на «Уэмбли» в присутствии 84-х с половиной тысяч зрителей, но голов фанаты так и не дождались — «Три льва» успешно выстроили оборону и сумели сдержать атаку соперников.

    2,70Победа Бразилии с форой -1 Главная потеря Бразилии — травмированный Неймар, но даже без форварда ПСЖ у бразильцев полно классных атакующих футболистов.

    Сборные России и Бразилии встречались 5 раз. Россияне ни разу не побеждали «пентакампеонов»: 2 ничьих и 3 поражения.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Бразилии, оценивая победу гостей с коэффициентом 1,61.

    За успех России предлагают 6,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

    3,5Бразилия выиграет и Фирмино забьет Шансов у сборной России, особенно если учитывать все проблемы в обороне — немного. Единственная надежда на то, что соперник немотивирован и будет играть расслабленно, «по-бразильски» красиво. Как показывает матч с Испанией, ловить свои моменты в таких встречах россияне могут, так что шанс на то, чтобы забить у подопечных Черчесова будет. Встреча, однако, завершится победой Бразилии.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,05 и «тотал голов больше 2,5» за 2,05, а также европейский гандикап «победа России +1 гол» — за 2,25.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Затяжной старт Южного
  • 5,83
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Бронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • СКА в шаге от «западного» финала
  • «Локомотив» проиграл в хоккее, но победил в борьбе
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов