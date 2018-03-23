Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта

Россия

Хозяева чемпионата мира после неудачного Кубка Конфедераций все еще пытаются найти оптимальный состав и свою игру. В конце 2017 года россияне провели четыре контрольных матчах, давших повод для размышлений.

Сначала была одержана победа над Кореей (4:2). В матче с Ираном россияне сыграли вничью 1:1, показав проблемы команды, склонной к скоростному, вертикальному и не самому изобретательному футболу без позиционных атак, ударов и аритмии.

4,0Обе команды забьют и Бразилия победит Матч с Аргентиной (1:0) также оставил неоднозначное впечатление. Относительно успешно сыграв в обороне и в разрушении чужих атак, в нападении россияне выглядели скучно и неизобретательно, хотя и сумели создать несколько моментов благодаря дальним ударам.

Сборная Испании, быстро забив два мяча, решила сыграть с россиянами в открытый футбол, что понравилось болельщиками, ведь матч завершился со счетом 3:3. Учитывая слабую мотивацию «Красной Фурии», каких-то выводов из этого делать нельзя.

К матчу с Бразилией россияне подходят на фоне потерь — тяжелые травмы получили защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин. А буквально накануне паузы на матчи сборных повредил крестообразные связки колена форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Накануне матча с «селесао» полузащитники сборной России Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев занимаются по индивидуальному плану.

Бразилия

Бразильцы под руководством Тите уверенно выиграли отборочный турнир в Южной Америке к мундиалю, проиграв лишь один стартовый поединок со сборной Чили (0:2).

2,60Бразилия победит и ТБ 2,5 После мегауспешного квалификационного турнира, пентакампеоны отыграли два товарняка против Японии и Англии.

С японцами игра проходила на французском «Stade Pierre-Mauroy» при 17 тысячах зрителей. Уже к 36-й минуте Селесао вёл в счёте 3:0 — голы записали на свой счет Неймар, Марсело и Габи Жезус.

Поединок против англичан проходил на «Уэмбли» в присутствии 84-х с половиной тысяч зрителей, но голов фанаты так и не дождались — «Три льва» успешно выстроили оборону и сумели сдержать атаку соперников.

2,70Победа Бразилии с форой -1 Главная потеря Бразилии — травмированный Неймар, но даже без форварда ПСЖ у бразильцев полно классных атакующих футболистов.

Сборные России и Бразилии встречались 5 раз. Россияне ни разу не побеждали «пентакампеонов»: 2 ничьих и 3 поражения.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Бразилии, оценивая победу гостей с коэффициентом 1,61.

За успех России предлагают 6,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

3,5Бразилия выиграет и Фирмино забьет Шансов у сборной России, особенно если учитывать все проблемы в обороне — немного. Единственная надежда на то, что соперник немотивирован и будет играть расслабленно, «по-бразильски» красиво. Как показывает матч с Испанией, ловить свои моменты в таких встречах россияне могут, так что шанс на то, чтобы забить у подопечных Черчесова будет. Встреча, однако, завершится победой Бразилии.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,05 и «тотал голов больше 2,5» за 2,05, а также европейский гандикап «победа России +1 гол» — за 2,25.

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