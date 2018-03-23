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    Итальянцев должно хватить на гол

    Италия – Аргентина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта

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    Stadium Astro
    В рамках товарищеской встречи сборная Италии 23 марта примет сборную Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве. Прогноз на Италия – Аргентина.

    Италия

    В своей группе отбора на Чемпионат мира сборная Италии заняла второе место, уступив испанцам пять очков. Стыковые матчи оказались для «Скуадра Адзурры» неудачными.

    В соперники команде еще Джакомо Вентуры попалась сборная Швеции. Первый матч в Стокгольме, в целом, прошел в равной борьбе: 8-10 по ударам в пользу Италии, 3-2 по попаданиям в пользу Швеции. Более эффективными оказались хозяева поединка – гол Йоханссона на 61-й минуте оказался единственным.

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    Ответная встреча в Милане прошла при подавляющем преимуществе подопечных Вентуры. Сборная Италии 75% времени владела мячом, за все 90 минут матча она нанесла 26 ударов по воротам Ольсена.

    Но ужасное неисполнение (14 ударов мимо и всего шесть попаданий в рамку) привело к нулевой ничьей и непопаданию на главный турнир в России.

    Аргентина

    «Альбиселесте» прошли на Чемпионат мира в упорной борьбе с перуанцами, колумбийцами, чилийцами и парагвайцами. После обидной нулевой ничьи с Перу сборная Аргентины была обязана побеждать на выезде Эквадор.

    Ближайшие события

    Матч против «Триколора» для команды Хорхе Сампаоли начался ужасно: уже на первой минуте Ромарио Ибарра вывел свою команду вперед. Тогда Лео Месси дал отвел всем критикам его игры в сборной. Хет-трик гениального аргентинца обеспечил его команде три очка и путевку на Чемпионат мира 2018.

    В подготовке к главному международному турниру «альбиселесте» сыграли два матча: против хозяйки будущего форума и против сборной Нигерии. Первых аргентинцы ужасно терзали ударами (22 выстрела), но выиграли всего 1:0. Вторым забили два гола, расслабились и проиграли 2:4.

    Прогноз

    2,15«Обе забьют»

    У Аргентины довольно крепкая защита – 16 пропущенных в 18 матчах. Италия примерно на том же уровне – восемь голов в десяти играх. Однако думаем, что в нынешнем очном противостоянии повторится история личных противостояний этих сборных.

    Пять последних матчей между этими командами заканчивались с голами от обеих команд. Последний товарняк в 2013 году закончился «викторией» аргентинцев 2:1. Смена тренера у Италии (Ди Бьяджо) должна сказаться на игре «Адзурри» не в лучшем свете, ведь Луиджи пока всего лишь и.о.

    Тем не менее, мастерства исполнителей должно хватить хотя бы на один гол. Ставим «обе забьют» за 2,15.

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