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    «Три льва» будут шлифовать оборону

    Нидерланды – Англия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

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    Джон Стоунс
    Джон Стоунс
    Cyprus News
    Сборная Нидерландов 23 марта в товарищеском матче примет сборную Англии. Начало поединка – в 22:45 мск. Прогноз на Нидерланды – Англия.

    Нидерланды

    «Заводной апельсин» потерял шансы на Чемпионат мира в России задолго до последнего тура группового отбора. Только тогда это не выглядело конечным провалом. Поражение в Болгарии (0:2) еще можно было компенсировать. Но Швеция не ошибалась в решающих матчах.

    Понятно, что потом у болгаров был взят уверенный реванш (3:1) с преимуществом по ударам в два раза (20-9). Была обыграна и сборная Швеции (2:0) в последнем туре. Только вот не помогло это все. Теперь второй крупный международный турнир пройдет без участия страны тюльпанов.

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    Два последних товарняка сборная Нидерландов выиграла. В равной борьбе смогла вытащить выездной матч с Шотландией (1:0), а потом также на выезде «хлопнула» румынов (3:0).

    Англия

    Команда Гарета Саутгейта выиграла свою группу с преимуществом над словаками в восемь очков. При этом за десять игр «Три льва» ни разу не проиграли и стали самой результативной и самой малопропускающей командой группы (18 забитых, 3 пропущенных).

    Ближайшие события

    Однако сборная Англии как раз славится уверенным прохождением группового отбора и невзрачным выступлением в главном турнире. Как будет на этот раз – посмотрим.

    Пока нет никаких причин полагать, что успех настигнет англичан. Подопечные Гарета Саутгейта четыре последних матча (два официальных и два товарищеских) провели на тотал меньше 1,5. При этом два последних товарняка против Германии и Бразилии закончились «нулевками». При этом с бундестим был один удар в створ, а с пентакампеонами – два.

    Прогноз

    До начала Чемпионата мира сборные запланировали провести по четыре товарищеских поединка за два сбора. Два из них – непосредственно перед началом главного турнира. Там уже будет отшлифовка того, что было наработано ранее. А пока идет как раз наработка новых схем и действий.

    1,96«2Х и ТМ 3,5»

    Еще групповой этап показал ориентир современного состава «трех львов» — во главе стоит оборона. Потому думаем, что Футбольная ассоциация Англии не зря выбрала в соперники голландцев. «Оранжевые» неплохо атакуют и также неплохо пропускают контры.
    Итак, две ставки: «П1 по ударам» и «2Х и ТМ 3,5» за 1,96.

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