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    Британский телеканал отстранил Каррагера от работы

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    Джейми Каррагер
    На фото:Джейми Каррагер
    Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер временно отстранен от работы на телеканале Sky Sports после своего плевка в болельщика «МЮ» и его дочь.

    Как сообщает The Guardian, Каррагер должен был работать в в программе Monday Night Football вместе с Бренданом Роджерсом и Гэри Невиллом перед матчем «Сток Сити» — «Манчестер Сити», однако не появится в эфире.

    «Sky очень серьезно относится к этой ситуации и решительно осуждает действия Джейми. Мы дали ему ясно понять это в личном разговоре и отстранили его от обязанностей. Его поступок значительно ниже стандартов, которые мы ожидаем от наших сотрудников», — говорится в заявлении канала.

    Отмечается, что Каррагер отстранен от работы как минимум на неделю.

    Напомним, Каррагер уже принес свои извинения болельщику «Манчестер Юнайтед».

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