Британский телеканал отстранил Каррагера от работы

Бывший футболиствременно отстранен от работы на телеканале Sky Sports после своего плевка в болельщикаи его дочь.

Как сообщает The Guardian, Каррагер должен был работать в в программе Monday Night Football вместе с Бренданом Роджерсом и Гэри Невиллом перед матчем «Сток Сити» — «Манчестер Сити», однако не появится в эфире.

«Sky очень серьезно относится к этой ситуации и решительно осуждает действия Джейми. Мы дали ему ясно понять это в личном разговоре и отстранили его от обязанностей. Его поступок значительно ниже стандартов, которые мы ожидаем от наших сотрудников», — говорится в заявлении канала.

Отмечается, что Каррагер отстранен от работы как минимум на неделю.

Напомним, Каррагер уже принес свои извинения болельщику «Манчестер Юнайтед».