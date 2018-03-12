Британский телеканал отстранил Каррагера от работы

Как сообщает The Guardian, Каррагер должен был работать в в программе Monday Night Football вместе с Бренданом Роджерсом и Гэри Невиллом перед матчем «Сток Сити» — «Манчестер Сити», однако не появится в эфире.
«Sky очень серьезно относится к этой ситуации и решительно осуждает действия Джейми. Мы дали ему ясно понять это в личном разговоре и отстранили его от обязанностей. Его поступок значительно ниже стандартов, которые мы ожидаем от наших сотрудников», — говорится в заявлении канала.
Отмечается, что Каррагер отстранен от работы как минимум на неделю.
Напомним, Каррагер уже принес свои извинения болельщику «Манчестер Юнайтед».