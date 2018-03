Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь

Бывший футболист «Ливерпуля» и эксперт Sky Sportsплюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его 14-летнюю дочь, сообщает Mirror.

Инцидент произошел после матча английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

Болельщик «красных дьяволов», поравнявшись на своей машине с авто Каррагера, прокричал ему: «Джейми, 2:1». В ответ Каррагер открыл окно и плюнул в машину болельщика.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда

По словам фаната, плевок Каррагера попал в лицо его 14-летней дочери.

Позднее экс-игрок «Ливерпуля» принес извинения за свое поведение. В то же время телеканал Sky Sports обсудит его возможное увольнение.

Footage has emerged of Sky pundit Jamie Carragher spitting at 2 football fans pic.twitter.com/Czd012GVj9