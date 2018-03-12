Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь

Инцидент произошел после матча английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.
Болельщик «красных дьяволов», поравнявшись на своей машине с авто Каррагера, прокричал ему: «Джейми, 2:1». В ответ Каррагер открыл окно и плюнул в машину болельщика.
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По словам фаната, плевок Каррагера попал в лицо его 14-летней дочери.
Позднее экс-игрок «Ливерпуля» принес извинения за свое поведение. В то же время телеканал Sky Sports обсудит его возможное увольнение.
Footage has emerged of Sky pundit Jamie Carragher spitting at 2 football fans pic.twitter.com/Czd012GVj9— Premier League Panel 💜 (@PremLeaguePanel) 11 марта 2018 г.