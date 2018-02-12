«Анжи» арендовал украинского форварда

Украинский нападающий, который ранее прибыл в расположение, подписал с махачкалинским клубом контракт.

Как сообщает официальный сайт «Анжи», форвард, права на которого принадлежат «Шахтеру», будет выступать за «Анжи» на правах аренды до окончания сезона 2017-2018.

«Поступило предложение, которое я сразу принял. Хотя последние три месяца я не играл, во мне был заинтересован Вадим Скрипченко. Он знал, что мне нужна команда, "Анжи" захотел меня вернуть, и я с удовольствием присоединился к махачкалинцам», — приводит слова Будковского «Чемпионат».

Напомним, Будковский уже выступал за «Анжи» в сезоне 2016-2017. Тогда украинец провел за махачкалинцев 29 матчей, в которых забил 4 гола.

Первую половину текущего сезона Будковский провел на правах аренды в бельгийском «Кортрейке». В 12 матчах форвард отличился одним голом.

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