Украинец Будковский прибыл в расположение «Анжи»

Украинский нападающий, права на которого принадлежат, прибыл в расположениена сборе в Турции.

«Накануне игры с "Тоболом" в расположение нашей команды прибыл украинский форвард Филипп Будковский», — сообщил официальный «Твиттер» «Анжи».

Напомним, Будковский уже выступал за «Анжи» в сезоне 2016-2017. Тогда украинец провел за махачкалинцев 29 матчей, в которых забил 4 гола.

Сонг расторг контракт с «Рубином».

Что касается текущего сезона, то первую его половину Будковский провел на правах аренды в бельгийском «Кортрейке». В 12 матчах форвард отличился одним голом.

Матч «Анжи» против «Тобола» состоится сегодня, 4 февраля.