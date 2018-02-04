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    Украинец Будковский прибыл в расположение «Анжи»

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    Филипп Будковский
    На фото:Филипп Будковский
    Украинский нападающий Филипп Будковский, права на которого принадлежат «Шахтеру», прибыл в расположение «Анжи» на сборе в Турции.

    «Накануне игры с "Тоболом" в расположение нашей команды прибыл украинский форвард Филипп Будковский», — сообщил официальный «Твиттер» «Анжи».

    Напомним, Будковский уже выступал за «Анжи» в сезоне 2016-2017. Тогда украинец провел за махачкалинцев 29 матчей, в которых забил 4 гола.

    Сонг расторг контракт с «Рубином».

    Что касается текущего сезона, то первую его половину Будковский провел на правах аренды в бельгийском «Кортрейке». В 12 матчах форвард отличился одним голом.

    Матч «Анжи» против «Тобола» состоится сегодня, 4 февраля.

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