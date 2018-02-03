Сонг расторг контракт с «Рубином»

Камерунский полузащитникв одностороннем порядке расторг контракт с казанским

Как стало известно «БИЗНЕС Online», поводом для расторжения контракта послужили задержки клуба по зарплате.

В то же время в руководстве «Рубина» считают, что у Сонга не было оснований для разрыва контракта, и планируют применить по отношению к игроку санкции. Руководство клуба в случае необходимости готово обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.



«Рубин» продлил контракт с защитником.

Напомним, Сонг не поехал с «Рубином» на зимние сборы и на данный момент тренируется в расположении лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне на счету Сонга семь матчей и один гол в составе «Рубина».