Рецепт чемпионства для «Манчестер Юнайтед»

Замечательная волевая победанадподоспела слишком поздно, чтобы повлиять на результат чемпионской гонки в этом сезоне, однако она может быть хорошим месседжем для следующего сезона.

За шесть туров до конца сезона у «Ман Сити» есть 13 очков преимущества над «МЮ», и рано или поздно они оформят титул. Однако победа на «Этихад Стэдиум» должна была по крайней мере вселить в «Юнайтед» некую веру в то, что скоро они смогут на равных соперничать со своими врагами — даже если Жозе Моуринью будет пытаться игнорировать предположения о том, что данная победа может стать хорошим психологическим подспорьем для чемпионской гонки в следующем сезоне. «Это была хорошая победа, важная победа, но не более чем», — сказал португалец. «Нам удалось добиться прогресса в этом сезоне. В следующем нужно продолжать прибавлять», — добавил Моуринью.

Итак, вопрос — в чем именно нужно прибавить «Ман Юнайтед»?

1. Выжать все лучшее из Погба

«Я отвечу в другой раз — сегодня перед игрой я не буду отвечать», — Пеп Гвардиола знал, что именно хотел сказать и понимал, почему он не должен говорить это перед манчестерским дерби. Но, в конце концов, соблазн оказался слишком велик: «Я отвечу, окей».

Вопрос был касательно Мино Райолы. Слова Гвардиолы были ответным уколом в адрес агента, включая заявление о том, что «Манчестер Сити» получал предложение забрать Поля Погба в зимнее межсезонье. Такие комментарии могут в итоге сыграть ключевую роль в дерби. Возможно, Погба почувствовал неуважение к себе, так как был использован в ссоре Гвардиолы с Райолой. Раздраженный француз запостил в соцсети фотографию, на которой прикладывает ладонь к уху, и подписал ее: «Чего-чего?».

Он повторил этот жест на «Этихаде» после того, как ударом головой забил свой второй мяч за три минуты. Это были лучшие три минуты Погба в футболке «МЮ». Они показали, на что он способен, когда он в огне.

Все знают, что француз может показать гораздо больше, чем он показал в этом сезоне. Для «Манчестер Юнайтед» это самая очевидная возможность прибавить. У них в полузащите уже есть невероятно талантливый парень, им просто нужно выжать из него все самое лучшее. Если он будет регулярно выдавать такую же игру, как на «Этихаде», это преобразит «Ман Юнайтед». А если еще и тренеры соперников будут злить его перед каждым матчем — это определенно поможет.

2. Повысить интенсивность своей игры

У «Ман Юнайтед» есть футболисты для того, чтобы играть с высокой интенсивностью, но они делают это недостаточно часто. Дерби Манчестера было хорошим тому примером: в первые 20 минут или около того гости прилично владели мячом, однако им не хватало искры, чтобы добиться чего-либо своим владением. Темп был слишком низким. Моуринью заявил, что он был доволен своим трио полузащитников в первом тайме, однако ему хотелось видеть большее от Алексиса Санчеса и Джесси Лингарда — двух игроков, которые многое делают для скорости «МЮ».

С первых минут второго тайма интенсивность «Ман Юнайтед» была совершенно иной: они выглядели командой, которой есть что доказывать. «Вы же не хотите просто стоять там и смотреть, как они получают свой титул!», — сказал Моуринью своим игрокам в перерыве, и это завело их. Они начали играть со вкусом и с куда больше жаждой забить гол с первых минут второго тайма. В итоге это привело к замечательному результату.

Когда они снижают свою интенсивность, то выглядят весьма средне. Домашнее поражение от «Севильи» — лучшее тому подтверждение. Манкунианцам стоить взять это за правило, и они станут серьезной силой.

3. Улучшить результативность Санчеса

У Санчеса было что доказывать после того, как в январе он предпочел перейти в «МЮ», а не в «Сити». И во втором тайме матча на «Этихаде» он выдал впечатляющее представление. То, что ему нужно сделать — это повысить свою результативность. В первых двенадцати матчах за «МЮ» он забил только два гола.

Пока «Ман Сити» забивал свои голы откуда угодно, «Манчестер Юнайтед» полагался в основном на Ромелу Лукаку, чья форма проходила через пики и спады. В то время как у «Сити» есть шесть игроков, которые забили семь или больше голов в АПЛ, у «Юнайтед» таких игроков только трое — у Антони Марсьяля на счету девять мячей, у Лингарда — восемь. Моуринью нужно, чтобы в следующий раз Погба и Маркус Рэшфорд присоединились к этому списку (при условии, что Рэшфорд получит достаточно игрового времени). А что касается Санчеса, то он должен стремиться к 20 голам.

По факту лучшим результатом чилийца в АПЛ за сезон являются 24 гола (в гонке бомбардиров тогда он уступил только Лукаку, который забивал за «Эвертон», и Гарри Кейну из «Тоттенхэма»). Если «Ман Юнайтед» хочет выиграть чемпионат Англии — им нужны голы Санчеса.

4. Надежней действовать при стандартах

Учитывая стиль игры «Манчестер Сити», никого не удивляет то, что показатели их владения значительно выше, чем у «МЮ». Что удивляет — так это то, что они лучше действуют и при стандартах.

Когда Венсан Компани забил головой на «Этихаде» — это был уже девятый мяч со стандарта, который «Ман Юнайтед» пропустил в Премьер-лиге в этом сезоне. «Это уже третий мяч, который мы пропустили от "Ман Сити" со стандарта в этом сезоне», — отметил Моуринью после матча, будучи явно раздраженный этим.

В то же время победный мяч Криса Смоллинга был лишь вторым голом после стандарта, который «Манчестер Сити» пропустил в этом сезоне. Это та область, в которой формируется отставание «МЮ». Как для человека, который гордится своим умением организовать оборону, Моуринью это явно не по душе. Не должно быть причин, по которым «Ман Юнайтед» не мог бы как минимум сравняться с «Сити» в игре при стандартах. «МЮ» нужно разобраться с этой проблемой, и это поможет нивелировать разрыв между командами в следующем сезоне.

5. Обыграть «Ман Сити» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» дважды выиграл и один раз сыграл вничью в трех последних матчах на «Этихад Стэдиум» в рамках АПЛ, но финишировал в турнирной таблице позади «Сити» в каждом из трех этих сезонов. Проблема не в матчах на «Этихаде» — проблема в матчах на «Олд Траффорд», где «МЮ» устапал «горожанам» в последние два сезона.

«Ман Юнайтед» на данный момент отстает от «Ман Сити» на 13 очков — если бы он выиграли у «горожан» дома, а не уступили со счетом 1:2, сейчас они проигрывали бы лишь 7 очков. Это не такое уж большое отставание, учитывая то, насколько хорошо играл «Ман Сити», одержав 27 побед в 32 матчах.

Команда Моуринью добилась прогресса в матчах против топ-шестерки — они выиграли пять встреч, один раз сыграли вничью и уступили в трех поединка из девяти, которые сыграны на данный момент. Для сравнения «Ман Сити» выиграл семь матчей, один раз сыграл вничью и дважды уступил. Результат «Сити» лучше, но если бы «МЮ» обыграл «горожан» на своем поле, то лучше был бы уже показатель команды Моуринью.

«Ман Юнайтед» не может влиять на то, как «Ман Сити» играет против сових соперников, но они могут влиять на свои результаты против «горожан» на «Олд Траффорд». В следующем сезоне им нужно обыграть их на своем поле в матче за «шесть очков».