Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»

Приоритеты Гвардиолы

«В этом туре "Манчестер Сити" мог официально оформить чемпионство. За шесть туров до конца. И мог сделать это совершенно феерическим способом, выиграв в манчестерском дерби. Но сделать это было непросто по определению.

"Манчестер Юнайтед" идёт вторым, отбивая атаки "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". У команды Моуринью нет дополнительной нагрузки в виде Лиги чемпионов и разбитого психологического состояния, как у подопечных Гвардиолы, крупно проигравших "Ливерпулю".

В том, что "Сити" выиграет чемпионат, ни у кого нет сомнений уже с января. Команда выиграла 27 матчей при 3 ничьих и 1 поражении. 88 забитых мячей (на 13 больше, чем у ближайшего преследователя), 21 пропущенный (меньше всех в Премьер-лиге).

Гвардиола тоже посчитал, что чемпионский титул от него никуда не денется, и оставил на скамейке запасных Уолкера, Лапорта, Де Брёйне, Жезуса и Агуэро, который давно не играл из-за травмы колена», описывает предматчевый расклад автор «Чемпионата» Антон Третяк.

Рывок Компани и тычок Гюндогана

«Для футбола Гвардиолы, построенного на контроле мяча и многочисленных многоходовых комбинациях, требуется не только высочайший уровень исполнителей, но и абсолютное взаимопонимание, которого можно добиться только через совместную игру. Поэтому "смешанному" составу "горожан" оказалось довольно сложно демонстрировать привычное для "МС" тотальное владение мячом. "Юнайтед" высоко встречал соперника и не давал ему развернуться.

Тем трагичнее для "красных дьяволов" гол, пропущенный в середине первого тайма после стандарта. Венсан Компани после подачи углового продавил на линии вратарской Криса Смоллинга, которому не помогли даже активные попытки схватить соперника за майку, и головой вколотил мяч в сетку.

Не успели гости опомниться от такой несправедливости, как получили второй гол. Давид де Хеа неудачно вынес мяч в поле, и Илкай Гюндоган в быстрой контратаке сыграл в стенку с партнером, красиво развернулся в чужой штрафной вокруг своей оси и пробил с носка в дальний угол – 2:0 к 30-й минуте. Вот бы так с "Ливерпулем", — наверняка подумал в этот момент Гвардиола.

"Дьяволы" после произошедшего впали в состояние грогги, пропустили еще несколько опасных атак и вызвали на лице присутствовавшего на трибунах сэра Алекса Фергюсона выражение глубокой печали. Вряд ли в тот момент шотландский специалист ожидал, что во втором тайме красные сумеют перевернуть игру.

Хозяева упустили еще несколько убойных моментов. Особенно запомнилась щедрость Рахима Стерлинга, она и уберегла "Юнайтед" от разгрома уже к свистку на перерыв. Статистика первых 45 минут. 9-0 по ударам, 5-0 в створ и 66%-34% по владению мячом», — отмечает тотально превосходство «Сити» обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Героический Погба

«Но во втором тайме все вдруг изменилось. Команда Моуринью вновь начала играть в футбол только тогда, когда оказалась в проигрышном положении. И в очередной раз показала: умеет же она дарить радость, умеет! Если не зажата в прагматичных тренерских рамках.

Героем тайма стал Поль Погба, забивший два прекрасных мяча в течение полутора минут, оба раза врываясь в штрафную из глубины и замыкая навесные передачи. За 20 минут до конца исправился за осечку первого тайма и Смоллинг, превративший в победный гол подачу со "стандарта".

Гвардьоле оказалось некуда деваться: он тут же выпустил и Де Брейне, и Жезуса, и Агуэро. Но было уже поздно – "МЮ" вцепился в результат, игра разбилась на эпизоды, в ней стало больше нарушений правил и стычек, чем комбинаций. Отвернулось от "горожан" и везение – на 90-й минуте Стерлинг с одного метра попал в штангу.

Теперь "Сити" придется отложить празднование как минимум до следующего тура, где ему придется сразиться с другим представителем лигочемпионской четверки, – "Тоттенхэмом". А лично Гвардьоле нужно задуматься о причинах двух сбоев подряд, нехарактерных для команды в прежних отрезках сезона. К ответной битве с "Ливерпулем" она подходит, пребывая не в лучшем настроении. И без золотого кубка», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Рекорд Моуринью

«Голубая половина Манчестера уже готовилась праздновать чемпионство. Но его отменил Поль Погба. Француз оформил дубль за две минуты, забив головой и затылком. Это первые голы Погба в ворота клубов топ-6 АПЛ после его возвращения в "МЮ".

Добил "Сити" защитник Смоллинг — тот самый, которого в первом тайме переиграли Компани и Гюндоган. Футболист "Юнайтед" забил после навеса Алексиса Санчеса со штрафного.

За 25 минут "Ман Сити" мог отыграться несколько раз. Но, во-первых, Давид де Хеа феерил и тащил все, что было можно. А во-вторых, судья Мартин Аткинсон не поставил в его ворота чистейший пенальти.

Команда Хосепа Гвардиолы впервые в истории пропустила три мяча в двух играх подряд. На этой неделе "Ливерпуль" уже обыграл "Сити" 3:0 — это случилось в четвертьфинале Лиги чемпионов. А "Ман Сити" впервые с 2008 года проиграл в АПЛ, ведя в два мяча.

У Жозе Моуринью тоже есть рекорд. Ни один тренер не одерживал две победы над командой португальца в одном чемпионате за семь его полных сезонов в АПЛ. Мощный рекорд все еще держится.

Теперь отрыв "Сити" от "МЮ" — "всего" 13 очков. Если обе команды продолжат побеждать в АПЛ, Гвардиола оформит чемпионство 29 апреля в гостевом матче против "Вест Хэм Юнайтед", куда собрался Федор Смолов», — подводит итоги автор Sport24 Данила Игнатов.

Прежний Моуринью

«Но откуда-то взялся прежний Моуринью. Тот самый мужчина, который превращал размазней из "Интера" в мужиков круче сборной Исландии. Этот Жозе – настоящий, за таким Особенным идут футболисты, а не за странным волчарой, рычащим на Люка Шоу и кусающим за бочок Поля Погба. "Тренеру не нужно было много говорить в перерыве, мы и сами понимали, что действовали слабо, – признался в эфире Sky Sports Крис Смоллинг. – Он сказал, что мы не хотим быть клоунами и смотреть, как они забирают титул. 'Сити' фантастически провел сезон, но мы ускорились и победили сегодня".

Это тоже странно, ведь "Юнайтед" весь сезон не показывал себя командой с прокачанным инстинктом убийцы, а на "Этихаде" Погба со Смоллингом продемонстрировали именно это – умение ужалить в момент максимальной уязвимости врага. В куче матчей "МЮ" выглядел как сборная России по футболу: и вот уже нужно прибавить, нестись в атаку, но сил нет – мяч не держится. 45 минут он казался именно таким. Но в какую-то секунду гости включились по-настоящему и вырвали победу.

Хосепу Гвардиоле нужно подумать и понять, почему его команда пропускает так много и так кучно (в ЛЧ трешечка уместилась в 19 минут, в АПЛ в 16). Для этого нет каких-то объективных обстоятельств, как, допустим, у ЦСКА есть график из семи матчей за 22 дня. Каталонский коуч не выпускает постоянно новые сочетания, это все те же люди, которые компактно оборонялись весь сезон, но подступили полтора важных матча, и "Сити" превратился в кота, к которому поднесли пылесос, – в глазах только страх, паника, желание спрятаться. Возможно, взбучка от соседей окунет в бассейн лидеров АПЛ», — пишет автор Евроспорта Данил Тармасинов.

«Манчестер Юнайтед» отскочил

«А если без соплей и героического пафоса, то "дьяволам" чертовски повезло. Вот чисто факты: три из четырех ударов в створ залетели в сетку; "Юнайтед" нанес первый удар на 48-й минуте, а до этого весь тайм трусливо отсиживался в обороне; клуб агрессивно атаковал с 53 по 70-ю минуты – в этот отрезок времени они забили три мяча.

Причем проанализировать класс "МЮ" в этом матче невозможно. Клуб создал три явных момента – это шикарный показатель в игре против топ-соперника, но три явных момента подряд и за короткий промежуток времени против равного соперника – это аномалия и тотальное везение.

"Сити", напротив, не везло. Кажется, к Пепу на время вернулось лузерство из зимы 2017-го. Его коллектив восемь раз пробил по воротам из штрафной, из них 5 моментов были явными, и забил коллектив всего два мяча. А апофеоз невезения – Рахим Стерлинг: вингер трижды пробил по воротам из явных позиций за короткий промежуток времени и вместо уничтожения злейшего врага не забил ни разу.

Интересно, что Пеп принципиально не изменяет стилю. Перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов он сказал, что игроки посчитают его трусом, если он перестроит формацию. В итоге тренер поплатился за упрямство почти безысходным вылетом. Теперь получил в дерби», — анализирует автор FootballHD Денис Марков.

Психологический удар по «Сити»

«Преимущество в турнирной таблице все еще подавляющее: "Манчестер Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" на 12 пунктов за шесть туров до окончания чемпионата. Такие отрывы не отыгрываются. "Горожане" станут чемпионами, об этом можно не беспокоиться, а вот в свете ответной игры с "Ливерпулем" состояние команды не может не настораживать.

0:3 на "Энфилде" стало звонкой пощечиной, но неудача в дерби, где ты вел 2:0 и все равно проиграл, может ввергнуть в депрессию. На фоне побед всегда проще восстанавливаться и подходить к следующим поединкам, но "Манчестер Юнайтед" своей волевой победой не только не дал соседям отпраздновать чемпионство на одном поле с собой, но и, как кажется, приблизил "Ливерпуль" к выходу в полуфинал Лиги чемпионов.

Для демонстрации своей лучшей игры "Сити" обязательно нужно чувствовать уверенность в собственных силах и черпать полной ложкой из источника вдохновения, но такие результаты закрепощают, заставляют футболистов бояться ошибок, что приводит к замедлению игры и увеличению срока принятия решений. После такого поражения в дерби шансы команды Гвардиолы на камбэк в Лиге чемпионов если не умерли, то близки к этому», — пишет блогер Soccer.Ru.

Из котика — в львы

«В перерыве, язвительный Гэри Невилл сказал, что Пол Погба будет только "пятым выбором" в полузащите Пепа Гвардиолы. В течение 10 минут француз забил дважды, чтобы убить мечту "горожан" о заовевании титула в манчестерском дерби.

Еще один день в похожей на американские горки карьере самого дорогого игрока английского футбола. Эможи-звезда ценой в 89 миллионов фунтов стерлингов действительно становится экзотической приправой, которую любят и ненавидят в равной мере.

Погба вышел в стартовом составе, но за первые 45 минут он и "Юнайтед" были полностью переиграны, несмотря на то, что он играл на левом фланге при схеме 4-3-3, как он предпочитает.

Никогда еще затасканное клише об "игре из дух разных таймов" не было более уместным. Так же, как и остальная часть "МЮ", Погба превратился из робкой и безжизненной фигуры в могучего льва.

В этом матче привычная игра Погба с цветом волос окупилась. Он был ключевой и самой заметной фигурой в камбэке "Юнайтед", о чем будут говорить годами, даже когда "Сити", наконец, возьмет титул этого сезона.

В качестве задела на следующий сезон это был отличный результат для Моуринью. Он определенно захочет сохранить Погба в команде и потребовать, чтобы он улучшил свой голевой счет — француз забил всего пять мячей в этом сезоне», — пишет автор Daily Mail Джо Бернштейн.

Моуринью — великий обломщик

«Лед грустно таял в ведерках с нераспечатанным шампанским, фейерверки остается незажженными. Жозе Моуринью, возможно, самый большой кайфолом в истории футбола, снова сделал это.

Праздники "Манчестер Сити" еще наступят, но они отложены, и это было главной задачей Моуринью. Но он явил миру очередные доказательства любопытной уязвимости "Сити", которая может еще нанести значительный вред в будущем. И, более того, это показало, что, несмотря на то, что Пеп Гвардиола хочет сделать футбол игрой в трехмерные шахматы, Моуринью может вовлечь соперника в кабацкую потавку и сыграть в игру на своих условиях.

В январе 2014 года "Реал" Моуриньюо отправился на "Камп Ноу", чтобы встретиться с Барселоной во втором матча Кубка Короля. После первого матча они проигрывали 1:2, но пропустили еще дважды во втором матче. Когда терять уже было нечего, они атаковали, совершили камбэк и свели второй матч вничью 2:2. "Барса" выиграла Кубок, но этот матч убил то чувство неуязвимости, которое источала команда Гвардиолы. Их аура ушла, "Барса" сдулась в конце сезона, проиграв "Челси" в Лиге чемпионов и отдав свой титул в Мадриде.

Пока еще слишком рано предполагать, что эта игра аналогичным образом отправит качающийся маятник обратно в другую сторону. Команды находятся на разных этапах своих циклов, и Гвардиола не кажется таким же измотанным сейчас, каким был тогда. Особенному, по правде говоря, очень повезло, что он выиграл, учитывая, что сколько моментов "Сити" упустил, и пенальти, который не был назначен. Но это хоть что-то и, в сезон, в котором они изо всех сил пытались выйти из тени "Сити", подопечные Моуринью довольны и этим», — пишет автор The Guardian Джонатан Уилсон.

Неожиданная метаморфоза «МЮ»

«В очередной раз "Юнайтед" был в лучшем случае вторым после "Сити", как и на протяжении большей части кампании, и "МЮ" повезло не пропустить пять в первом тайме. И тут произошло нечто необыкновенное. Игроки "Юнайтед" впомнили, кто они такие, они заново открыли свою страсть и агрессию, и возглавил это пробуждение никто иной, как Погба, который, выглядя угрюмым, мрачным и полностью безучастным, вдруг вспомнил, что он футболист ценой в 89 миллионов фунтов стерлингов и стал бьющимся сердцем своей команды. Роль, которая всегда была предусмотрена для него, но которую он никак не мог примерить на себя.

Это была метаморфоза, столь же удивительная, как и неожиданная, но она должна также послужить трамплином к лучшей игре в следующем сезоне, заявлением о намерениях, напоминанием о том, что, по крайней мере, в течении 90 минут они могут не только не отставать от своих заклятых соперников, но и побеждать их.

Могут ли они сделать это в течение целого сезона, это великая загадка и проблема, с которой столкнется Моуринью. Но, похоже, что ему пришло время отказаться от неуклюжего притязания на утонченность и снова начать сражаться грязно, по-уличному», — пишет автор The Telegraph Джеймс Дакер.