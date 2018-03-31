Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры

Важнее Трампа и Бекхэма

Обозреватель Los Angeles Times Кевин Бакстер отметил, что интерес к Златану Ибрагимовичу оказался очень высоким в городе.

Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ» «Когда президент Трамп прибыл в Лос-Анджелес пару недель назад, город приветствовал его легким дождем и небольшой группой протестующих. Когда Златан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес, его встретило ясное небо и шумная толпа из около 250 фанатов.

Фактически, Ибрагимович стал важнее, чем президент. Любой президент. В этот список также можно включить премьер-министров, пап и генеральных секретарей ООН.

Златан настолько велик, что уже во время своей первой официальной тренировки с командой привлек к команде больше внимания, чем Дэвид Бекхэм шесть лет назад.

Один из величайших бомбардиров своего поколения и один из самых ярких спортсменов всех поколений – это все об Ибрагимовиче, личность которого может стать непревзойденной даже в Голливуде.

Что говорить, если даже этой зимой, когда ESPN проводил опрос среди футболистов MLS, каждый пятый сказал, что хотел бы видеть в лиге Ибрагимовича, выбирая среди всех зарубежных звезд.

Ибрагимович выигрывал везде, где играл, собрав коллекцию из 33 трофеев, включая чемпионские титулы в четырех странах. Все это за 19 европейских сезонов. Произнося свое прозвище и говоря о себе в третьем лице, швед без сомнений заявляет, что в США не намерен останавливаться на достигнутом», — подчеркивает Бакстер.

Состояние здоровья

Журналист ESPN Джефф Карлайл опасается, что в MLS мы не увидим того Златана Ибрагимовича, который доминировал на европейских полях в течении многих лет.

Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ» Кто станет следующей жертвой португальца? «Главный вопрос заключается в том, какую версию Ибрагимовича получили "Гэлакси". Остается ли он столь же сильным физически, как и во времена своего доминирования в Европе на протяжении больше десяти лет? Или "Лос-Анджелес" приобрел лощеного 36-летнего форварда, который борется с болями в колене и больше не может полагаться на свою физическую мощь?

Если Ибрагимович окажется здоровым, вероятно, будет доминировать. Возможно, даже в большей степени, чем Дидье Дрогба, который присоединился к "Монреаль Импакт" и во второй половине сезона 2015 года забил 11 мячей в 11 матчах.

Но это слишком значительное "если". Тот факт, что Ибрагимович потерпел неудачу в декабре, безусловно, дает поводы для тревоги. Есть вероятность, что ему потребуется больше времени для восстановления.

Тяжесть травмы крестообразной связки, подобная той, которую он перенес, часто приводит к тому, что игрок не может набрать оптимальную форму до тех пор, пока не пройдет хотя бы год. В настоящее время создается впечатление, что это не тот игрок, каким он когда-то был», — считает Карлайл.

Против течения

Дилан Эрнандес в своем материале для Pro Soccer USA заметил, что «Лос-Анджелес Гэлакси» пошел на риск, ведь подписал уже немолодого футболиста.

«Подписав Златана Ибрагимовича, "Гэлакси" пошли против течения. Вместо того, чтобы подписывать известных, но уже немолодых игроков, большинство клубов MLS сейчас перешли на иностранцев, которые моложе и менее знамениты.

Многие из лучших игроков лиги входят в эту группу, включая Диего Росси из ФК "Лос-Анджелес" и Мигеля Альмирона из "Атланты Юнайтед".

Это молодежное движение имеет смысл для развивающейся лиги. Первоочередной задачей команд MLS должно быть улучшение качества игры, с чем справляются молодые игроки. "Гэлакси", вероятно, пойдет по этому пути только в том случае, если эксперимент с Ибрагимовичем провалится.

В то же время ставка на Ибрагимовича, без сомнения, имеет право на существование. Он предоставляет "Гэлакси" шанс стать чем-то более значимым, чем просто локальный клуб. В своем 23-м сезоне клуб, наконец, получил игрока, который может заинтересовать не только спортивными результатами», — пишет Эрнандес.

Сосед объявил войну

Автор The Guardian Грэм Рутвен считает, что подписание Златана Ибрагимовича не пойдет на пользу развитию MLS, но признал, что «Лос-Анджелес Гэлакси» был вынужден пойти на этот шаг, чтобы сохранить свою популярность.

Почему стоит следить за сезоном в МЛС Что интересного в североамериканской лиге? «Скорее всего, подписание Ибрагимовича является результатов давления, которое испытывает "Лос-Анджелес Гэлакси". ФК "Лос-Анджелес" объявил открытую войну своему соседу, построив новый стадион в центре города, что, по их мнению, позволит им извлечь выгоду и создать настоящий футбольный очаг.

Если еще несколько лет назад "Лос-Анджелес Гэлакси" был настоящим лицом и брэндом MLS, то теперь рискует быть сверженным с трона в своем собственном городе.

Именно поэтому подписание одного из самых узнаваемых игроков в мировом футболе – это способ ответа главному конкуренту.

У ФК "Лос-Анджелес" есть Карлос Вела, который поможет привлечь обширную часть латиноамериканского населения, но у "Гэлакси" появился Ибрагимович, который пользуется мировой славой», — замечает Рутвен.