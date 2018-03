Почему стоит следить за сезоном в МЛС

Несмотря на то, что в прошлом году свои карьеры завершили двое из самых высокооплачиваемых игроков местного первенства, которые не нуждаются в представлении — Кака и Андреа Пирло, в МЛС хватает звезд, за выступлениями которых стоит следить тем, кому не интересен соккер, пусть новые звезды этой лиги и не сравнятся по именам с бразильцем и итальянцем, но они должны быть известны многим болельщикам. В первую очередь стоит говорить о Карлосе Веле и Грегори ван дер Виле, известными по выступлениям за «Реал Сосьедад» и ПСЖ соответственно: первый усилил ФК «Лос-Анджелес», а второй — «Торонто». Также привлекает внимание рекордное для минувшего межсезонья (15 млн долларов) подписание «Атлантой Юнайтед» плеймейкера Эсекьеля Барко у аргентинского «Индепендьенте», при этом не утихают слухи о грядущем переходе в «Лос-Анджелес Гэлэкси» форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича.

Стартовавший сезон ознаменовался появлением в МЛС нового коллектива, который неискушенные в местных делах наблюдатели могут сперва путать с его земляками — ФК «Лос-Анджелес». Тем самым в «Городе ангелов» появилось дерби, которое наверняка обещает стать непримиримым противостоянием. Амбиции ЛАФК серьезны, что доказывает не только подписание Велы, но и приглашение на пост наставник Боба Брэдли — единственного тренера, который выиграл Кубок МЛС с дебютантом, что случилось в 1998 году с «Чикаго Файр».

Не игроками и командой едиными, ведь в этом сезоне работать на тренерском мостике местных коллективов будут сразу несколько новых специалистов. В первую очередь здесь привлекают имена экс-вратаря «Блэкберна» и «Тоттенхэма» Брэда Фриделя и бывшего рулевого «Лиона» и «Астон Виллы» Реми Гарда. Так, первый возглавил «Нью-Инглэнд», а второй — «Монреаль», тогда как «Колорадо» будет тренировать экс-наставник Новой Зеландии Энтони Хадсон, «Сан-Хосе» — швед Микаэль Стахре, «Портленд» — Джованни Саваресе.

В первую очередь всех, кто неравнодушен к МЛС, волнует вопрос о том, реально ли в этом сезоне будет остановить действующего чемпиона и финалиста позапрошлого Кубка МЛС «Торонто», ведомого блестящим фантазистой Себастьяном Джовинко. По мнению экспертов, наибольшие шансы сделать это у «Нью-Йорк Сити», ведомого Давидом Вильей, и «Атланты Юнайтед», у которой весьма сбалансированный состав и все тот же многообещающий Барко. Также, возможно, в эту борьбу вмешается «Лос-Анджелес Гэлэкси», если ему удастся заполучить Ибрагимовича.

