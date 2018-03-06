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    Почему стоит следить за сезоном в МЛС

    Что интересного в североамериканской лиге?

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    «Торонто» остается фаворитом нового сезона МЛС
    «Торонто» остается фаворитом нового сезона МЛС
    USA Today
    В США и Канаде стартовал сезон в главном здешнем чемпионате — МЛС. Разбираемся, что интересного готовит нам этот год.

    Что привлекает внимание?

    Звездные новички

    Несмотря на то, что в прошлом году свои карьеры завершили двое из самых высокооплачиваемых игроков местного первенства, которые не нуждаются в представлении — Кака и Андреа Пирло, в МЛС хватает звезд, за выступлениями которых стоит следить тем, кому не интересен соккер, пусть новые звезды этой лиги и не сравнятся по именам с бразильцем и итальянцем, но они должны быть известны многим болельщикам. В первую очередь стоит говорить о Карлосе Веле и Грегори ван дер Виле, известными по выступлениям за «Реал Сосьедад» и ПСЖ соответственно: первый усилил ФК «Лос-Анджелес», а второй — «Торонто». Также привлекает внимание рекордное для минувшего межсезонья (15 млн долларов) подписание «Атлантой Юнайтед» плеймейкера Эсекьеля Барко у аргентинского «Индепендьенте», при этом не утихают слухи о грядущем переходе в «Лос-Анджелес Гэлэкси» форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича.

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    Новая команда и дерби

    Стартовавший сезон ознаменовался появлением в МЛС нового коллектива, который неискушенные в местных делах наблюдатели могут сперва путать с его земляками — ФК «Лос-Анджелес». Тем самым в «Городе ангелов» появилось дерби, которое наверняка обещает стать непримиримым противостоянием. Амбиции ЛАФК серьезны, что доказывает не только подписание Велы, но и приглашение на пост наставник Боба Брэдли — единственного тренера, который выиграл Кубок МЛС с дебютантом, что случилось в 1998 году с «Чикаго Файр».

    Новые тренеры

    Не игроками и командой едиными, ведь в этом сезоне работать на тренерском мостике местных коллективов будут сразу несколько новых специалистов. В первую очередь здесь привлекают имена экс-вратаря «Блэкберна» и «Тоттенхэма» Брэда Фриделя и бывшего рулевого «Лиона» и «Астон Виллы» Реми Гарда. Так, первый возглавил «Нью-Инглэнд», а второй — «Монреаль», тогда как «Колорадо» будет тренировать экс-наставник Новой Зеландии Энтони Хадсон, «Сан-Хосе» — швед Микаэль Стахре, «Портленд» — Джованни Саваресе.

    Какие главные интриги?

    Кто остановит «Торонто»?

    В первую очередь всех, кто неравнодушен к МЛС, волнует вопрос о том, реально ли в этом сезоне будет остановить действующего чемпиона и финалиста позапрошлого Кубка МЛС «Торонто», ведомого блестящим фантазистой Себастьяном Джовинко. По мнению экспертов, наибольшие шансы сделать это у «Нью-Йорк Сити», ведомого Давидом Вильей, и «Атланты Юнайтед», у которой весьма сбалансированный состав и все тот же многообещающий Барко. Также, возможно, в эту борьбу вмешается «Лос-Анджелес Гэлэкси», если ему удастся заполучить Ибрагимовича.

    Лучшие фрагменты в игре Эсекьеля Барко:


    Способен ли «Сиэттл» на еще один финал?

    Именно «Сиэттл Саундерс» проиграл «Торонто» в решающей дуэли 2017 года, тогда как в предыдущем сезоне выиграл трофей. Проложить путь в третий финал кряду будет сложно для Клинта Дэмпси и компании, ведь состав команды явно постарел и вряд ли обладает прежним голодом к успехам. Тем не менее, если франчайз подпишет пару знаковых исполнителей, все еще может измениться.

    Завершит ли Давид Вилья карьеру в красивом стиле?

    Лидер атак «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья феноменально выступает в МЛС, несмотря на свои 36 лет, и в прошлом сезоне едва не стал самым ценным игроком сезона, но занял второе место. Поскольку дочерняя команда «Манчестер Сити» имеет реальные шансы на титул в этом году, а сам испанец все еще хорош и при этом имеет неплохие шансы отправиться на ЧМ-2018 в Россию (его вызывали в сборную в отборе на мундиаль), то этот год может быть сказочным для Вильи, если он покорит обе вершины, чем красиво закончит профессиональную карьеру.

    Эшли Коул проведет в MLS еще один год Защитник продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Какой формат МЛС?

    23-й сезон МЛС стартовал 3 марта регулярным чемпионатом, и уже подарил минимум две сенсации: «Торонто» уступил «Коламбусу» (0:2), а «Сиэттл» — «Лос-Анджелесу» (0:1). Первенство заканчивается 28 октября, а матчи плей-офф начинаются через три дня, тогда как финал состоится 8 декабря. Каждая из 23 команд сыграет 34 поединка регулярного сезона с одинаковым количеством домашних и на выездных матчей — с 10-ю в Восточной конференции, с 11-ю — в Западной конференции.

    12 коллективов с Запада сыграют дополнительные встречи внутри своей конференции, тогда как 11 команд на Востоке проведут два таких матча: каждый клуб встретится с соперниками другой конференции по одному разу. И хотя сборная США не пробилась на ЧМ-2018, регулярный чемпионат прервется в период с 14 по 22 июня. Также на 1 августа запланирован поединок Всех Звезд, который примет Атланта.

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