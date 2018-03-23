Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой

Ибрагимович вернул «МЮ» победный менталитет

«Время Златана Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед" запомнится за тот первый год пребывания в клубе, когда он был пример для партнером по команде и вернул победный менталитет в кроткую, запуганную раздевалку, которая сильно отличалась от былой бескомпромиссности, что была ей присуща когда-то. В действительности, чтобы по-настоящему оценить влияние шведа, нужно осознать, насколько ухудшились стандарты в клубе, который ранее был синонимом характера, стойкости, больших, сильных личностей и железной воли. Сейчас мышление менеджера коллектива Жозе Моуринью может казаться более путанным, но даже перед своим назначением у руля манкунианцев он четко понимал, что раздевалке не хватает лидеров и рожденных победителей, поэтому подписание экс-форварда ПСЖ было призвано решить эту проблему», — пишет на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» Швед перебрался в Америку «Теперь они могут смеяться на этим, но некоторым стало очень заметно, когда во время предсезонки перед ними впервые предстал этот уже кажущийся ветераном игрок, который тотчас же начал заявлять о себе во весь голос, разрывать упаковки с напитками, возвышаясь над всеми благодаря гигантскому росту, что это не тот футболист, кто позволит другим снизить к себе требования. Это пугало, особенно на первых порах, ведь Ибрагимович был невероятно требовательным в тренировках, упрекал партнеров за неточные передачи или расслабленность в конце занятий, однако чаще всего ему ничего не нужно было говорить... Настоящее разочарование для болельщиков "МЮ", что они не получили возможность увидеть его в форме во втором своем сезоне за команду, но большим разочарованием для многих из них стало то, что форвард не перешел в коллектив несколько лет назад».

Мостик между постфергюсоновской эрой и новым рассветом

«Ибрагимович не стал такой же иконой, как Эрик Кантона, или же клубной легендой вроде Криштиану Роналду, Роя Кина, Уэйна Руни и Райана Гиггза, но именно он стал ключевым мостиком между тяжелым первым этапом постфергюсоновской эрой и рассветом большей уверенности в будущем при Моуринью. Швед вернул в "МЮ" театральную кассу благодаря соответствию своей репутации большой звезды. Это пытался сделать Радамель Фалькао в 2014 году, но не преуспел, тогда как Анхель Ди Мария проявил себя еще хуже в своем единственном сезоне на "Олд Траффорд", однако Златан вернул звездность и голы, а также радость и ожидание успеха в матчи манкунианцев», — отмечает в материале на портале ESPN Марк Огден.

«Таким образом, он покончил с жаждой "Юнайтед" в новой звезде, и каждый из этих трех исполнителей был призван повлиять на ситуацию в команде вне поля, ведь когда их подписывали, коллективу нужно было пережить проблемы, возникшие после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Успех Ибрагимовича состоял в том, что он сделал "МЮ" достаточно сильным, чтобы апеллировать к топ-игрокам, которые находятся на своем пике, а не к стареющим суперзвездам, которым нужен новый вызов. И то, что он уходит из клуба столь тихо и без особых почестей, доказывает, что сейчас "Красные Дьяволы" способны расцвести без него, и это во многом наибольшая заслуга Златана».

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После «МЮ» Ибрагимович стал еще большей легендой

«При всей критике, которая в последнее время адресована Моуринью и его подопечным, нет ощущения того, что уход ветерана будет настоящей потерей для клуба в оставшиеся до конца сезона недели. С начала года Ромелу Лукаку забил 10 мячей в 14 матчах и тем самым убедил болельщиков в своем статусе лучшего форварда команды. Однако Ибрагимович заслуживает уважения не только за то, что вернулся на после после разрыва передней крестообразной связки за 216 дней в возрасте 36 лет, но еще и за олицетворение победного менталитета, что нужен для успеха», — указывает в материале на портале Sky Sports Адам Бейт.

«Хотя ему удалось забить пять мячей в Лиге Европы прошлого сезона, хет-трик из трех героических финалов кряду ему не удался, ведь травма, полученная в четвертьфинале против "Андерлехта", украла у него шанс сыграть в первом финале еврокубка в своей карьере, который пришелся на матч проти своего бывшего клуба, "Аякса", на его родине — Швеции, что могло стать подходящей лебединой песней. Вместо этого, у Златана не будет идеального завершения выступлений в этой команде — только приятные воспоминания и твердо поставленная точка. 53 матча и 29 голов — вероятно, недостаточно, чтобы получить статус легенды "Юнайтед", но вне всяких сомнений, время выступлений Ибрагимовича в АПЛ только позволило ему стать еще большей легендой».

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Лев, а не человек

«Он все еще называет себя скорее львом, нежели человеком, и его смелость еще послужит ему хорошую службу в то время, когда он готовится написать новую главу в своей карьере вместе с "Лос-Анджелес Гэлэкси" в ближайшие месяцы. Последствия операции на колене, конечно, все еще требуют времени для восстановления формы, но что мы уже уяснили по поводу Златана — это то, что его никогда нельзя списывать со счетов», — пишет на сайте Goal.com Крис Воакс.

«Человек, чей характер настолько же велик, как и его гигантский рост, уже потерян для европейского футбола. Учитывая то, что его карьера сопровождалась большими достижениями, монументальными трансферами и громкими заявлениями, тихий уход этого форварда ему совсем не к лицу. Однако как бы все ни заканчивалось, мы должны быть довольны тем, что получили удовольствие следить за игрой одного из современных ее больших героев столько времени, сколько это получилось».