ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед MLS Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает пресс-служба американского клуба.

    Детали контракта с 36-летним футболистом не сообщаются.

    «Выиграв в Европе 33 трофея, играя в лучших командах мира и выходя на поле с лучшими футболистами, я хотел приехать в США и показать там свою игру. Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой. И побеждать. И для этого я выбрал "Лос-Анджелес Гэлакси"", — приводит слова Ибрагимовича Los Angeles Times.

    Ибрагимович перешёл в 'МЮ' летом 2016 года из ПСЖ на правах свободного агента. Накануне стало известно, что форвард расторг контракт с манкунианцами. В нынешнем сезоне Златан провёл только 5 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Ибрагимовича с клубом истекал грядущим летом.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • 22/03
    • Ибрагимович может на этой неделе покинуть «Манчестер Юнайтед»
  • 21/03
    • «Бавария» провела переговоры с Почеттино
  • 21/03
    • Мостовой: Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий?
  • 21/03
    • Кьюэлл считает, что Салах может выиграть «Золотой мяч»
  • 20/03
    • «Ливерпуль» будет отклонять любые предложения по Салаху
  • 20/03
    • «Челси» — главный претендент на Шоу
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров
    Подробный разбор
  • «МанСити» — «Барселона»: кто кого?
  • Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов
    •
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
  • 4,0
    •
  • От «Айлендерс» и «Чикаго» снова ждем много шайб
  • «Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:28
    • Тренер «Гэлакси» Шмид: Ибрагимович мог выбрать более финансово привлекательный вариант
  • 19:59
    • Арустамян: «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 миллионов рублей
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    • 19:50
  • 19:17
    • «Ахмат» обыграл «Ростов» в контрольном матче
  • 18:13
    • Сборная России назвала состав на матч с Бразилией
  • 17:54
    • Молодежная сборная России вырвала победу у сверстников из Македонии
  • 17:42
    • Стал известен призовой фонд Лиги наций
  • 17:15
    • Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
  • 17:00
    • Уругвай обыграл Чехию в товарищеском матче
  • 16:46
    • «Аль-Джазира» выплатит 3 млн евро Фарфану
  • 16:30
    • Роберто Карлос: Бразилия – фаворит ЧМ-2018
  • 16:16
    • Месси может пропустить матч с Италией
  • 15:43
    • «Молодежка» «Локомотива» одержала победу в Туле
  • 15:28
    • Болт принял участие в тренировке «Боруссии»
  • 15:13
    • «СКА-Хабаровск» проведет контрольный поединок с КАМАЗом в Турции
  • 14:54
    • «Рединг» назвал имя нового наставника
  • 14:38
    • Лунев признан лучшим игроком «Зенита» в марте
  • 14:22
    • Донецкий «Шахтер» может подписать очередного бразильца
  • 13:52
    • Прядкин: Без клубов стадионам ЧМ-2018 конец
  • 13:37
    • СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус