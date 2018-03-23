Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающийпродолжит карьеру в, сообщает пресс-служба американского клуба.

Детали контракта с 36-летним футболистом не сообщаются.

«Выиграв в Европе 33 трофея, играя в лучших командах мира и выходя на поле с лучшими футболистами, я хотел приехать в США и показать там свою игру. Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой. И побеждать. И для этого я выбрал "Лос-Анджелес Гэлакси"", — приводит слова Ибрагимовича Los Angeles Times.

Ибрагимович перешёл в 'МЮ' летом 2016 года из ПСЖ на правах свободного агента. Накануне стало известно, что форвард расторг контракт с манкунианцами. В нынешнем сезоне Златан провёл только 5 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Ибрагимовича с клубом истекал грядущим летом.