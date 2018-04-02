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    Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля

    Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней

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    Поль Погба
    Поль Погба
    theguardian.com
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» могут выдохнуть — самый дорогой трансфер в истории клуба Поль Погба пока никуда не собирается. Несмотря на слухи о натянутых отношениях с главным тренером Жозе Моуринью и сократившееся игровое время, француз об уходе не думает.

    «У меня нет никаких проблем с Моуринью. Состав на игру выбираю не я. Спросите коуча, если хотите знать, почему я стал меньше играть. Я уважаю его решения», — сказал Погба в интервью Telefoot. «Сейчас слишком рано говорить об уходе из "МЮ", ситуация может измениться».

    Газета The Sun ранее сообщала, что Погба общается с Моуринью через его помощника Руи Фариа и других сотрудников клуба, а агент полузащитника Мино Райола якобы вышел на связь с другими топ-клубами, которым интересен Погба, заявив, что «готов сделать свою работу, если потребуется».

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Рахим Стерлинг

    «Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

    Рахим Стерлинг
    Фото: theguardian.com

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «горожане» должны продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.

    Действующее соглашение хавбека с манкунианцами рассчитано до 2020 года.

    «Нет сомнений в том, что мы должны его удержать. Возможно, многие клубы проявляют к Рахиму интерес из-за его отличной игры в этом сезоне, но Стерлинг знает, как он важен для нас», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

    По данным ESPN, переговоры между клубом и англичанином начнутся в апреле. Зарплата 23-летнего хавбека, на счету которого 15 голов и 10 результативных передач в нынешнем сезоне, вырастет до 220 тысяч фунтов (сейчас – 170 тысяч), не считая бонусов минимум на 30 тысяч, отмечает источник. Годовая зарплата Стерлинга, таким образом, составит минимум 11,5 миллиона фунтов. Стоит ли от такого отказываться? Вряд ли.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити».

    Эмре Джан

    «Ливерпуль», полузащитник, 24 года

    Эмре Джан
    Фото: theguardian.com

    «Ливерпуль» не теряет надежды переподписать полузащитника Эмре Джана, заявил менеджер «красных» Юрген Клопп.

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    Действующее соглашение 24-летнего немца с «красными» истекает в июне, а главным претендентом на Джана считается «Ювентус».

    «Правда ли, что он потребовал еженедельный оклад в 200 тысяч фунтов? Да, конечно, даже 250!» — пошутил Клопп. «Ситуация по-прежнему не разрешилась, как мы и говорили ранее. Пока что-то не решено – вопрос открыт. Мы ведем с ним переговоры, пока все нормально, за исключением того, что он не подписал контракт. Но проблем никаких нет».

    Сам Джан ранее неоднократно говорил, что приостановил все переговоры с заинтересованными клубами и со своим будущим определится по окончании сезона.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Иско

    «Реал», полузащитник, 25 лет

    Иско
    Фото: skysports.com

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать слова полузащитника Иско, который после матча между сборными Испании и Аргентины (6:1 с покером нашего героя) заявил, что в национальной команде чувствует себя увереннее, чем в клубе.

    «Хочу продолжать работать, несмотря на то, что у меня нет лидерского положения и постоянного места в основе в моей команде. В сборной у меня есть доверие тренера», — сказал хавбек.

    «То, что он сказал, можно преподнести по-разному. Могу отметить, что Иско очень важен для нас», — сказал тренер «бланкос». «Возможно, в клубе у него немного другая роль, но он определенно точно важен для нас. Это нормально, что футболист хочет играть больше. Не думаю, что я поступил несправедливо ведь моя задача — выбрать стартовые 11. Повторюсь, этот парень важен сейчас и будет важен в дальнейшем.

    Это не его вина. Когда он выходит на поле, то всегда отдается на 100 процентов. Словом, не считаю, что есть какие-то проблемы. Я доволен им. Он игрок "Реала" и останется таковым. Точка».

    Наш прогноз: «Реал».

    Джон Терри

    «Астон Вилла», защитник, 37 лет

    Джон Терри
    Фото: theguardian.com

    Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс заявил, что хотел бы продлить контракт с экс-защитником сборной Англии Джоном Терри.

    37-летний ветеран перебрался на «Вилла Парк» прошлым летом и сразу же получил от тренерского штаба капитанскую повязку.

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    «Во-первых, сейчас все в руках Джона, все зависит от него, и мы должны уважать любое его решение», — сказал Брюс в эфире Sky Sports. «Все мы хотим, чтобы он остался, но, повторюсь, это решение Джона. Было бы замечательно, если бы он помог нам вернуться нас в Премьер-лигу, а затем — и сохранить там прописку.

    Я сказал ему, что если мы выйдем в АПЛ, то хотели бы, чтобы он остался, потому что его опыт неоценим. Так что мяч на его стороне».

    Ранее сообщалось, что «Вилла» в случае невыхода в АПЛ не сможет удержать Терри из-за ограничений финансового fair play.

    «Мы пока еще не говорили, что будет с финансовой точки зрения, если мы останемся в Чемпионшипе. Пока не хочется даже думать об этом. Понятно, что с бюджетом будут проблемы. Прямо сейчас мы не отвлекаемся на разговоры и просто пытаемся выиграть еще пару матчей», — добавил Брюс, чья команда на данный момент идет четвертой в турнирной таблице, отставая на 9 пунктов от расположившегося на второй строке «Кардиффа».

    Наш прогноз: «Астон Вилла».

    Адриен Рабьо

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 22 года

    Адриен Рабьо
    Фото: uefa.com

    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо заявил, что пока не готов сообщить, где начнет следующую кампанию.

    По данным Mundo Deportivo, 22-летний француз отказывается продлевать контракт с парижанами и рассчитывает сменить обстановку либо нынешнем летом, либо в конце следующего сезона, когда завершится срок его соглашения с ПСЖ.

    «Пока не знаю, посмотрим», — сказал Рабьо в эфире Canal+ после победы над «Монако» (3:0) в финале Кубка лиги. «Прямо сейчас я хочу наслаждаться моментом и этим трофеем».

    Испанские СМИ утверждают, что главным претендентом на Рабьо является «Барселона». Каталонский клуб предлагал парижанам включить Адриена в сделку по Неймару, однако катарские боссы ПСЖ ответили отказом.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Хамес Родригес

    «Реал», полузащитник, 26 лет

    Хамес Родригес
    Фото: bundesliga.com

    «Бавария» в ближайшее время выкупит права на полузащитника Хамеса Родригеса, не желая ждать конца срока аренды, информирует Marca.

    Мюнхенцы заплатят за колумбийца 42 миллиона евро – такая сумма оговорена в арендном соглашении, которое было заключено на два года и которое обошлось чемпиону Германии в 13 миллионов евро.

    Сам футболист согласен остаться в «Баварии» и уже дал «зеленый» свет на трансфер. По данным источника, Родригес активно изучает немецкий язык и прекрасно чувствует себя на «Альянц Арене» — в нынешнем сезоне, несмотря на скомканный старт, он уже забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Самюэль Умтити

    «Барселона», защитник, 24 года

    Самюэль Умтити
    Фото: espn.com

    Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити подтвердил, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед», передает Canal+.

    «Во мне заинтересованы многие клубы, не только "МЮ", но сейчас думаю о том, чтобы помочь "Барселоне" добиться поставленных целей, а их очень много.

    Все, что могу сказать: меня в "Барсе" все устраивает. Переговоры о новом контракте пока не стартовали. Да, клаусула в нынешнем соглашении небольшая (60 миллионов евро, — прим. ред.), но я об этом не беспокоюсь», – сказал Умтити.

    По данным испанских медиа, Умтити не планирует уходить из «Барселоны», но хочет подписать улучшенный контракт. Француз хочет быть на втором месте в команде в плане доходов, зарабатывая на уровне Луиса Суареса и Андреса Иньесты, добавляет Sport.es.

    Боссы «Барсы» считают ожидания француза завышенными, однако брат и агент защитника Янник Умтити уверен, что ему удастся добиться от «блаугранас» выполнения всех поставленных требований.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Алисон Бекер

    «Рома», вратарь, 25 лет

    Алисон Бекер
    Фото: corrieredellosport.it

    Голкипер «Ромы» Алисон Бекер не продается, заявил спортивный директор римлян Мончи.

    «Мы не получали никаких предложений и у нас нет никакого желания его продавать. Счастливы, что Алисон с нами», — сказал Мончи в интервью Mediaset Premium.

    Эту же информацию подтвердил и президент «волков» Джеймс Палотта. «Мы не хотим продавать футболистов. У Алисона и Дженгиза Ундера долгосрочные контракты», – заявил функционер Sirius XM.

    Corriere dello Sport ранее заявляла, что «Реал» готов предложить за 25-летнего вратаря 60 миллионов евро, а самому бразильцу — пятилетний контракт с двукратным увеличением оклада (с 2,5 миллионов евро за сезон до 5 миллионов).

    Наш прогноз: «Рома».

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