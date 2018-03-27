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    Трансферный дайджест. 20-27 марта

    Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней

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    Эктор Бельерин
    Эктор Бельерин
    goal.com
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эктор Бельерин

    «Арсенал», защитник, 23 года

    Эктор Бельерин счастлив в «Арсенале» и уходить не собирается, заявил агент 23-летнего испанца. По словам Альберта Мартинеса, ни «Манчестер Юнайтед», ни «Барселона» не обращались к нему по трансферу защитника.

    «Никаких переговоров по Эктору не было, ко мне никто не обращался», — сказал агент в эфире итальянского радио CRC. «Он счастлив, он совсем недавно переподписал контракт, он играет. Согласен, что каждый игрок мечтает расти, но прямо сейчас я не вижу, что Бельерин уйдет».

    Испанские СМИ ранее сообщали, что руководство «Барселоны» планирует усилить позицию правого защитника, подписав нового игрока в летнее трансферное окно. Основными кандидатурами в шорт-листе «сине-гранатовых» являются Бельерин и игрок «Сосьедада» Альваро Одриосола. Альтернативными вариантами считаются Седрик Соареш из «Саутгемптона», Уго Мальо из «Сельты» и Бруно Перес из «Ромы».

    «Арсенал», по данным Daily Mail, не станет препятствовать трансферу, если получит факс с предложение от 50 миллионов фунтов и выше.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Малком

    «Бордо», полузащитник, 21 год

    Малком
    Фото: goal.com

    Полузащитник «Бордо» Малком, за которым охотятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», заявил, что мечтает продолжить карьеру в «элитном европейском клубе».

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    В сентябре прошлого года бразилец продлил контракт с «жирондинцами» до 2021 года, но с одним условием — клуб отпустит его, если получит предложение от топ-клуба. Несмотря на это, в январе боссы «Бордо» отклонили предложения «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

    «Я хотел бы играть в топ-клубе, побеждать в Лиге чемпионов и выступать за свою сборную», — сказал Малком в интервью Sky Sports Germany. «Если я буду играть за большой клуб, мои шансы возрастут. Хочу поблагодарить "Бордо" за все. Сначала я хочу как можно лучше завершить сезон, а потом судя за стол с моими агентами и семьей и решу, что делать дальше.

    Я учу английский, это очень важно. Язык дается мне легко, с французским было сложнее. Я мог бы без проблем жить в Англии уже сейчас. Хотя, думаю, я способен адаптироваться везде.

    "Бавария" – один из величайших клубов мира, сыграть за них было бы осуществлением мечты. Я счастлив, что они рассматривают мою кандидатуру. Я буду продолжать усердно работать, и кто знает, может быть, трансфер в Мюнхен скоро состоится».

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес ранее подтвердил, что скауты «рекордмейстера» внимательно следят за Малкомом. «Я не так много знаю об этом игроке, но он точно находится в списке нашей скаутской службы во главе с Хасаном Салихамиджичем. Как и многие другие футболисты».

    Наш прогноз: «Бавария».

    Алексис Санчес

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

    Алексис Санчес
    Фото: skysports.com

    У самого высокооплачиваемого футболиста АПЛ (600 тысяч фунтов в неделю) Алексиса Санчеса большие проблемы. По словам чилийца, он истощен психологически из-за неудачного начала в «Манчестер Юнайтед» — 10 матчей, 1 гол (забил «Хаддерсфилду» – сориентировался после того, как не забил пенальти).

    «Поскольку я требователен к себе, то ожидал чего-то большего», — сказал Санчес чилийским медиа. «После моего перехода в "Юнайтед" все очень круто поменялось. Я даже задумался, стоит ли мне ехать в сборную. Все было очень резко – я впервые сменил клуб в январе. Но в жизни бывает сложно. Попросил тренера сборной разрешения остаться в Англии, но потом подумал, поговорил с Клаудио Браво и решил, что нам нужно быть едиными».

    Чуть позже Санчес опубликовал недвусмысленный пост в Instagram. «Знаю, что ты устал. Знаю, что морально истощен. Но ты должен улыбаться и двигаться дальше», — написал Алексис.

    Британские СМИ пишут, что в «МЮ» опасаются, что Санчес повторит судьбу Анхеля Ди Марии и станет трансферным провалом. «Он похож на того, кто не хочет быть здесь. Все это кажется неправильным, он выглядит как потерявшийся мальчик. То же самое было с Ди Марией», – сказал в интервью Daily Mail источник в «МЮ».

    Впрочем, в ближайшие полгода Санчес точно не покинет «Олд Траффорд».

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Джек Уилшир

    «Арсенал», полузащитник, 26 лет

    Джек Уилшир
    Фото: skysports.com

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир заявил, что хотел бы определиться со своим будущим до ЧМ-2018. По словам футболиста, главный тренер «канониров» Арсен Венгер был готов отпустить его еще прошлым летом.

    «В августе у нас с Венгером был честный разговор. Он назревал. Все знали, что у меня остался год по контракту, я был в аренде, травмировался и не входил в его планы. Он сказал мне: "Пока мы не собираемся предлагать тебе новый контракт. Так что если тебе его где-то предложат, можешь уходить". Конечно, я был не особо рад это услышать, но в то же время был доволен, что тренер был со мной честен.

    У меня было три или четыре недели, чтобы подыскать новый вариант, но я был не в форме и решил, что останусь и наберу кондиции. Тренер также говорил, что если я останусь, у меня будет шанс. Я играл в Кубке лиги и Лиге Европы, и играл неплохо.

    Сейчас осталось три месяца по контракту. Конечно, я хотел бы, чтобы вопрос решился как можно быстрее. Хочу поехать на ЧМ и наслаждаться игрой на мундиале, не забивая голову контрактными вопросами», — цитирует Уилшира Sky Sports.

    Также футболист заявил, что будет готов рассмотреть вариант с переездом в другой чемпионат, если это потребуется. «Но сейчас я сосредоточен на одном из важнейших сезонов в карьере», — добавил англичанин.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Стефан де Врей

    «Лацио», защитник, 26 лет

    Стефан де Врей
    Фото: tuttosport.com

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей, который летом станет свободным агентом, приостановил переговоры с «Интером» и ждет предложений от «Барселоны», информирует Gazzette dello Sport.

    Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» отпустят колумбийца Йерри Мину в аренду и попробуют договориться с де Вреем.

    По данным Football Italia, каталонский клуб уже вышел на 26-летнего игрока с предложением, и голландец взял время на размышления.

    Итальянские источники утверждают, что выбор де Врея во многом будет зависеть от того, попадет ли «Интер» в Лигу чемпионов.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Эльсеид Хюсай

    «Наполи», защитник, 24 года

    Эльсеид Хюсай
    Фото: tuttosport.com

    Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай заявил, что ему приятен интерес со стороны топ-клубов.

    «В моем контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро (активируется каждый год в период между 30 июня и 15 июля, — прим. ред.), так что любой клуб, который захочет меня заполучить, должен будет заплатить эти 50 миллионов. Мне приятно, что большие клубы мной интересуются, это заставляет меня работать еще усерднее.

    В любом случае на данный момент я сосредоточен на игре за "Наполи". Мне нравится работать с Маурицио Сарри, с которым я бок о бок уже шесть лет», — цитирует Хюсая Football Italia.

    По данным итальянских медиа, игроком сборной Албании интересуются «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и оба манчестерских гранда. Tuttosport утверждает, что агент Хюсая общался с одним из клубов этой четверки и получил подтверждение, что сделка состоится этим летом.

    Наш прогноз: «Наполи».

    Антуан Гризманн

    «Атлетико», нападающий, 27 лет

    Антуан Гризманн
    Фото: atleticodemadrid.com

    Лидер мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на днях отпраздновавший 27-летие, определится со своим будущим до старта ЧМ-2018.

    «Мое будущее решится до старта чемпионата мира. Хочу поехать в Россию с чистым разумом. Не хочу, чтобы меня постоянно беспокоили вопросами о моем будущем. Я сказал своей сестре, что вне зависимости от того, остаюсь я или нет, мы должны все решить до старта ЧМ-2018», – сказал Гризманн в интервью L'Equipe.

    Президент «матрасников» Энрике Сересо уверен, что Гризманн не променяет мадридский клуб на «Барселону», которая готова выкупить контракт француза за 100 миллионов евро. «Насколько мне известно, Гризманн собирается остаться в "Атлетико". В этом вопросе ничего не изменилось – у него есть контракт с нами, и мы на этом стоим. Мы знаем, что чемпионат мира очень важен для него, мы все обсудим до турнира», – заявил Сересо в интервью COPE.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Мохамед Салах

    «Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

    Мохамед Салах
    Фото: theguardian.com

    Прошлым летом «Ливерпуль» хотел купить вингера «Байера» Юлиана Брандта, но потом переключил внимание на Мохамеда Салаха и долго торговался с «Ромой», в итоге заплатив 42 миллиона.

    Очевидно, что тот, кто захочет приобрести египтятина этим летом, будет вынужден расстаться с суммой, вдвое (а то и втрое) превышающей прежнюю.

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    На этой неделе немецкий журналист Рафаэль Хенингштейн рассказал, что спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс буквально переубедил Юргена Клоппа взять Салаха, а не продолжать (или всерьез начинать) бороться за Брандта. Никто не ставит под сомнение талант Брандта и умение Клоппа находить игроков, но 36 голов в дебютном сезоне — это космос! И человеку, который не испугался и настоял на своем, сейчас аплодирует вся Англия.

    В «Ливерпуле» очень ценят Мо и намерены продлить с ним контракт. Sunday Mirror утверждает, что речь идет о новом шестилетнем соглашении с окладом в 200 тысяч фунтов в неделю.

    Сам Салах, по данным того же источника, готов отклонить все предложения «Реала» и заключить новую сделку с мерсисайдцами.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Жерар Деулофеу

    «Уотфорд», полузащитник, 24 года

    Жерар Деулофеу
    Фото: theguardian.com

    Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу заявил, что пока не знает, стоит ли ему возвращаться в «Барселону» по окончании срока аренды.

    «Думаю, возвращение не будет простым», — сказал испанец в интервью Esports COPE. «Я тот, кто должен получить шанс играть чаще. Я верю в себя и в свои силы, но только лишь этого мало. Хочу играть, а не сидеть на скамейке, как и большинство футболистов. Я согласился уйти из команды, потому что не играл полтора месяца, и у меня не было вариантов. Когда уходил в аренду, сказал Эрнесто Вальверде, что большая часть вины лежит на мне, что я сам не воспользовался шансом.

    Мы сядем за стол переговоров с "Барсой" и моими агентами, но чем все закончится, сказать не берусь.

    Я счастлив с тех пор, как прибыл в "Уотфорд". Здесь ко мне относятся иначе, здесь я сыграл четыре матча и чувствовал себя прекрасно. Травма все испортила, но я берегу себя и надеюсь вернуться в строй до окончания сезона. Планирую сыграть еще четыре-пять матчей».

    Наш прогноз: «Барселона».

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