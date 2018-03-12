Трансферный дайджест. 6-12 марта

Рияд Марез

«Лестер», полузащитник, 27 лет

В прошлую среду на верифицированной странице Рияда Мареза в Facebook появился пост о завершении карьеры.

«После последних консультаций с разными врачами я решил закончить с футболом. Так как мое время в футболе подходит к концу, хотел бы сказать несколько слов. Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которую мне оказали в этом невероятном городе. Вы всегда будете в моем сердце», — говорилось в сообщении.

Трансферный дайджест. 27 февраля — 5 марта Где будет играть нападающий «МЮ», куда отправится хавбек сборной Бельгии, кто нужен Диего Симеоне и другие трансферные новости последних дней

Многие британские СМИ предположили, что страницу футболиста взломали. Позднее эта информация подтвердилась. Марез объявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь, и еще раз вернулся к январской саге с несостоявшимся трансфером в «Манчестер Сити» и последовавшим за этим демаршем.

«Мне нужно было время, чтобы подумать. Ситуация была сложная, но сейчас все мы – я, клуб, команда – двигаемся вперед. Было сложно, но я объяснился перед тренером и партнерами. Все нормально это приняли, все хорошо, это осталось позади, в прошлом.

"Манчестер Сити" – хороший вариант для всех. Но теперь это в прошлом, и я вообще не хочу об этом думать. Обсуждать летнее трансферное окно, честно говоря, не хочется. Это вызовет новые слухи, новые разговоры. Мы далеко от летнего окна. Мои мысли — в "Лестере". Не думаю, что летом будут какие-то проблемы. Я не говорю, что я куда-то уйду или собираюсь уйти. Мы все обсудим с клубом. Все будет хорошо. Сейчас я игрок "Лестера", мне все нравится.

Клуб здорово разобрался в этой ситуации. Партнеры тоже меня поддержали, поэтому было легко вернуться. Мы кое-что обсудили и двигаемся вперед», – сказал Марез в эфире Sky Sports.

Наш прогноз: «Лестер».

Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 26 лет

Неймар Фото: skysports.com

Одноклубник и хороший друг Неймара Маркиньос посоветовал соотечественнику не обращать внимание на слухи о возможном возвращении в Испанию и сосредоточиться на своем нынешнем клубе.

Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию

Слухов вокруг Неймара в последнее время было действительно много: Mundo Deportivo на днях сообщило, что нападающий так сильно недоволен ситуацией в парижском клубе, что хотел бы вернуться в «Барселону», о чем якобы уже рассказал руководителям «сине-гранатовых», а ABC пошел дальше и опубликовал разговор Неймара со своим отцом, в котором форвард признался, что после восстановления от травмы не хочет возвращаться в Париж, где его освистывают местные болельщики.

«Я попросил его остаться и отпустить эту ситуацию. Он — важный игрок для нас. Нам действительно нужно, чтобы он верил в наш проект, верил в одноклубников и в тренера», — сказал Маркиньос.

«В ближайшие месяцы и даже в следующем сезоне мы будем слышать из разных источников сообщения о том, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Уверен, что все это исходит от его окружения», — уверен журналист Sky Sports Гильем Балаге. «В AS написали, что 400 миллионов евро – сумма, которую заплатит "Реал", если ПСЖ будет готов продать игрока. Но проблема в том, что парижане прямо сейчас совсем не настроены на продажу. Когда фигурируют такие суммы, это значит, что кто-то хочет что-то предпринять. Еще одна история, исходящая от окружения Неймара: бразилец сказал игрокам и руководителям "Барселоны", что хочет вернуться. Это делается для того, чтобы оказать давление на "ПСЖ", заставить их подумать о продаже, но сейчас в Париже смеются над этим. Будет еще больше таких историй», — отметил Балаге.

P.S. По данным Telefoot, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Антеро Энрике в ближайшее время вылетят в Бразилию, чтобы обсудить с Неймаром накопившиеся вопросы.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Джек Батленд

«Сток Сити», вратарь, 25 лет

Джек Батленд Фото: skysports.com

«Ливерпуль» готов заплатить 40 миллионов фунтов за голкипера «Сток Сити» и сборной Англии Джека Батленда, которым также интересуется «Арсенал», утверждает Sunday Mirror.

Сам Батленд, по данным издания, отдает предпочтение мерсисайдцам и не намерен переезжать в Лондон.

«Ливерпуль» также следит за вратарем «Ромы» Алиссоном, но вариант с Батлендом считается приоритетным, поскольку Джек имеет опыт игры в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп намерен приобрести голкипера «Атлетико» Яна Облака, однако «красных» отпугнула «клаусула» словенца в 100 миллионов евро.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Джек Уилшир

«Арсенал», полузащитник, 26 лет

Джек Уилшир Фото: theguardian.com

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир стал летней трансферной целью «Милана», сообщает Sunday Express.

По данным издания, 26-летний футболист отказался от последнего предложения «канониров» — лондонцы были готовы заключить новый контракт с 25-процентным понижением оклада (90 тысяч фунтов в неделю, но с бонусами; сейчас Уилшир зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю), однако англичанин отклонил этот вариант и уже в июне может получить статус свободного агента.

«Уилшир стал гораздо более терпеливым и зрелым игроком. Он стал лучше анализировать. Раньше единственным, что имело значение, было его желание играть. Сейчас он стал более ответственным в плане того, готов он играть или не готов. Раньше он не обращал на это внимания, считая, что его организм со всем справится. Как и все мы в 20 лет.

Я вижу Джека здесь, потому что "Арсенал" – это его команда. Никто не сомневается в его любви и приверженности к клубу. Мы должны найти такое соглашение, которое сделает его счастливым», – сказал менеджер «канониров» Арсен Венгер.

Наш прогноз: «Арсенал».

Самюэль Умтити

«Барселона», защитник, 24 года

Самюэль Умтити Фото: goal.com

Представители «Манчестер Юнайтед» провели несколько встреч с агентом (и по совместительству братом) защитника «Барселоны» Самюэля Умтити, пишет Sport.es.

В действующем соглашении француза с «сине-гранатовыми» прописана опция выкупа в 60 миллионов евро, и манкунианцы намерены активировать ее летом. В «Юнайтед» готовы предложить футболисту зарплату в 9 миллионов евро за сезон (сейчас камерунец с французским паспортом зарабатывает 4 миллиона евро).

В трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Утверждается, что он несколько раз связывался с Умтити по телефону.

«Барселона» не прочь повторить предложение «МЮ», поскольку хочет продлить контракт с Умтити до ЧМ–2018, однако вынуждена отложить этот вопрос из-за угрозы нарушения правил финансового fair play. Каталонцы, зимой потратившие на покупку Филиппе Коутиньо 160 миллионов евро, не смогут выплачивать защитнику зарплату по новому контракту, не нарушая правил FFP, сообщает The Mirror.

Действующий контракт Умтити рассчитан до 2021 года.

Наш прогноз: «Барселона».

Сандро Рамирес

«Эвертон», нападающий, 22 года

Сандро Рамирес Фото: goal.com

Форвард «Эвертона» Сандро Рамирес, выступающий за «Севилью» на правах аренды, заявил, что хотел бы подписать полноценный контракт с испанским клубом.

22-летний воспитанник Ла-Масии полностью провалился на «Гудисон Парк» (1 гол в 15 играх) и в январе отправился реинкарнировать карьеру на родину.

«Я определился — хочу остаться здесь и на следующий сезон», — сказал Рамирес, на счету которого 4 матча в нынешнем розыгрыше Примеры. «Я поговорю с боссами "Эвертона". Скажу, что хотел бы и дальше играть за "Севилью", ведь это конкурентоспособный клуб».

«Севилья», похоже, также не прочь выкупить контракт Рамиреса, а потому...

Наш прогноз: «Севилья».

Антуан Гризманн

«Атлетико», нападающий, 26 лет

Антуан Гризманн Фото: atleticodemadrid.com

«Барселона» сможет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна только в том случае, если продаст 3 игроков, утверждает Marca.

Дабы не иметь проблем с финансовым fair play после очередного 100-миллионного трансфера, «сине-гранатовые» должны расстаться сразу с тремя футболистами. Одним из них, очевидно, станет Рафинья, который ныне выступает за «Интер» на правах аренды с опцией выкупа за 35 миллионов евро.

Также в список «на выход» могут войти Пако Алькасер, Андре Гомеш, Алеиш Видаль и Арда Туран.

По информации TV3 и Catalunya Radio, Гризманн уже занялся поисками жилья в Барселоне. Жена футболиста Эрика Чоперена на прошлой неделе посетила столицу Каталонии и просмотрела несколько вариантов.

Наш прогноз: «Барселона».

Тимо Вернер

«РБ Лейпциг», нападающий, 22 года

Тимо Вернер Фото: skysports.com

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, чья трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов фунтов, посоветовал «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» отказаться от идеи его покупки ближайшим летом.

«Да, игра в Англии – моя мечта. Я бы хотел поиграть за два-три клуба, и "Манчестер Юнайтед" среди них. Возможно, это случится не в ближайшие пару лет, а позже, когда мой английский будет получше. Мне очень комфортно в "РБ Лейпциг".

"МЮ" и "Ливерпуль" – команды, матчи которых я смотрел очень часто. Я был фанатом этих команд, у них невероятная история. Когда Фергюсон тренировал "МЮ", они выиграли все что только можно и были невероятны. У "Ливерпуля" есть стадион и атмосфера. Но если мне все-таки придется выбирать, то я отдам предпочтение "Манчестер Юнайтед", а не "Ливерпулю". Я теперь на том этапе карьеры, когда мне нужно думать о будущем, и я бы хотел играть в составе команды, которая выигрывает титулы», – сказал Вернер в интервью FourFourTwo.

Испанские СМИ ранее сообщали, что конкуренцию британским топ-клубам в борьбе за Вернера готов составить «Атлетико», который совсем скоро может потерять Антуана Гризманна.

Наш прогноз: «РБ Лейпциг».

Александар Митрович

«Ньюкасл», нападающий, 23 года

Александар Митрович Фото: skysports.com

Будущее нападающего «Ньюкасла» Александара Митровича, прекрасно проявившего себя в аренде в «Фулхэме», прояснится в мае, сообщает Newcastle Chronicle.

По данным издания, тренер «сорок» Рафаэль Бенитес был впечатлен результативностью серба, который в восьми матчах за «дачников» забил семь мячей.

Напомним, что зимой Митрович отказался от переезда в Россию и Турцию, а «Ньюкасл» отклонил 8-миллионное предложение «Барйтона», мотивировав это тем, что «чайки» — их прямой конкурент в борьбе за сохранение прописки. Оба, как оказалось, приняли верное решение.

Наш прогноз: «Ньюкасл».