Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба

В это сложно поверить, но лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара (104 матча, 65 мячей), четвертый в истории бомбардир «Челси» (356 матчей, 161 гол) и дважды лучший игрок Африки постигал азы не в футбольных академиях, как многие звезды, а... рядом с дядей.

С двух лет Дидье гонял мяч в пыли родного абиджанского района Япужон Сикоги, а в пять лет отправился во Францию вместе с дядей Мишелем Гоба, который был профессиональным футболистом и «шатался» по различным третьеразрядным французским клубам.

«Дяде я обязан всем. Он стал для меня вторым отцом, он возился со мной с утра до ночи. Все, чего я добился — благодаря ему. И едва ли не главная моя радость — знать, что дядя Мишель мной гордится!»

Спустя три года Дидье вернулся на родину, но в 1989-м в Кот д'Ивуаре грянул экономический кризис, родители Дрогба, банковские служащие, остались без работы и сами решили перебраться во Францию — всем семейством! Дидье к тому времени отбился от рук и в школе был оставлен на второй год, что стало неприятным откровением для родителей. Волевым решением Дидье отлучили от футбола и «Ванна», где он занимался, и отправили на перевоспитание… к другому родственнику, двоюродному брату Оливье Тебили. Да-да, тоже профессиональному футболисту, известному по выступлениям за «Селтик» и «Бирмингем».

Не известно, насколько это помогло, но в 15 лет Дидье перебрался в никому не ведомый клуб из пригорода Парижа «Леваллуа». К слову, именно там его и перепрофилировали из правого защитника в форварды. И именно так его заметили представители «Ле-Мана».

В 19 лет Дрогба пережил первую свою серьезную неприятность — сломал ногу в игре с «Каном». Несмотря на это, его взяли в «Ле-Ман», где за два года Дидье исхитрился еще четырежды сломать ногу. Два раза — легендарную косточку-метатарсию, и еще два — лодыжку. Тем не менее, тренеры свято верили в талант африканца и при первой возможности подписали с ним профессиональный контракт. В 21 год!

Впрочем, в этом клубе у Дидье не получилось, и он отправился в «Генгам», где тоже не снискал особой славы, а еще позже — в «Марсель», откуда всего спустя год был продан в «Челси» за рекордные на тот момент 24 миллиона фунтов.

Арсен Венгер мог переманить ивуарийца на «Хайбери» намного раньше Романа Абрамовича, но посчитал, что 21-летний парень еще не готов к Премьер-лиге.

Сколько раз менеджер «Арсенала» кусал локти и корил себя за это решение? Минимум 16 — ровно столько мячей Дрогба забил в ворота «канониров» за время выступлений на «Стэмфорд Бридж».

«Мы внимательно следили за Дрогба, когда он играл за "Ле-Ман", и его стоимость составляла всего 100 тысяч фунтов. Но тогда мы почувствовали, что он может быть не совсем готов… Оглядываясь назад, понимаешь, конечно, что это была ошибка», – говорил Венгер в 2009 году.

Чуть позже, когда Дрогба уже сменил «Ле-Ман» на «Генгам», за ни следили представители «Вест Хэма». По словам бывшего скаута «молотобойцев» Пола Монтгомери, в 2003-м Дидье едва не переехал в Стратфорд — все было улажено, Дрогба уже мечтал, куда потратит первую зарплату (ивуарийцу пообещали 15 тысяч фунтов в неделю вместо 2 тысяч, которые платили в «Генгаме»), но… «Вест Хэм» вылетел, и футболист засомневался. «Господи, видели бы вы этот городишко в Бретани — один отель на весь город, а в нем четыре комнаты, каждая как будто перенесенная из фильма о Франкенштейне… И матч местной команды, в которой Дрогба буквально царил. Вот вы видите, как он отрабатывает в центре обороны, а спустя несколько секунд уже обыгрывает последнего защитника соперника! Настоящий Капитан Марвел. А ведь Дидье никто толком не знал...»

Да, да, это вовсе не преувеличение. Именно Дрогба остановил гражданскую войну между проправительственным Севером и повстанческим Югом.

Было бы наивно думать, что футбол может решить глубинные этнические и культурные проблемы, но слова Дрогба, несомненно, оказали влияние. В 2005-м, перед чемпионом мира в Германии, Дрогба, «южанин», произнес речь, положив руку на плечо товарищу по команде и «северянину» Коло Туре, — и, таким образом, сыграл уникальную роль в разрешении конфликта. Одного лишь футбола явно недостаточно для создания долговременного мира, но действия Дрогба напомнили воюющим группировкам, что все они — представители одной и той же нации...

В 2007-м году форвард предложил провести важную игру квалификации Кубка Африки в Буаке – столице повстанцев. «Когда я услышал эти слова Дрогба по телевизору, у меня мурашки пошли по коже. Моя жена плакала, рыдали люди в прямом эфире. У нас был этот гнойный нарыв, эта болезнь, и мы ничего не могли с ней поделать. Но Дрогба вытащил нас из этой войны», — говорил один из чиновников местной федерации футбола.

Порядок на стадионе охраняли бойцы национальной и повстанческой армий – они впервые встретились в мирной обстановке. «Кульминационным моментом стало исполнение национального гимна. Весь стадион пел его, а солдаты двух армий впервые стояли вместе, плечом к плечу», — вспоминает Дрогба.

Та встреча закончилась со счетом 5:0 — отличились Дрогба, Саломон Калу, Аруна Коне и Яя Туре. «Слоны» набрали 9 очков после трех туров и гарантировали себе поездку на КАН-2008. Это была большая победа, но куда большая состоялась на трибунах, а Дрогба стал кумиром, героем и национальным символом всего Кот-д’Ивуара.

Футболист и дальше активно участвовал в мирном процессе, за что американский журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей 2010 года.

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2011/12 «Челси» со скрипом прошел «Наполи» (1:3 в гостях и 4:1 д.в. дома), в 1/4 разобрался с «Бенфикой» (1:0 и 2:1), затем оставил за бортом «Барселону» (1:0 с голом Дрогба на «Бридж» и 2:2 в гостях) и вышел на «Баварию».

19 мая 2012 года. «Альянц Арена», Мюнхен. За несколько минут до конца основного времени «аристократы» «горели» 0:1, но в дело вмешался Дрогба. Сначала он перевел игру в добавленное время, сравняв счет, а потом забил победный пенальти в послематчевой серии. Это был лучший и самый драматически выверенный вариант закончить лондонскую карьеру – просто Голливуд...

Но он вернулся еще на сезон. Это был блестящий ход от Жозе Моуринью. Опытный «вождь», перебравшийся на «Бридж» во второй раз, но теперь на правах свободного агента, был прекрасной заменой (или, скорее, подменой) Диего Косте. Особенно — когда испанец был травмирован.

В сезоне-2014/15 Дрогба забил всего четыре мяча, но два из них — «Тоттенхэму» и «МЮ», помог «синим» завоевать титул и попрощался, как король. Только посмотрите на эти кадры.

В 2016-м году журналисты Daily Mail провели собственное расследование и выяснили, что благотворительный фонд Дидье Дрогба, основанный футболистом в 2009-м году, не такой уж и благотворительный. Авторы материала сообщили, что из примерно 1 миллиона 700 тысяч фунтов пожертвований на решение проблем в Африке (строительство больниц и помощь в получении образования нуждающимся детям в Кот-д′Ивуаре) пошло лишь 14 тысяч 115 фунтов. При этом на пышные благотворительные вечера, на которые приглашали звезд, было потрачено чуть больше 439 тысяч фунтов.

Комиссия по благотворительности взялась за расследование деятельности фонда, и результаты проверки оказались в целом удовлетворительными. Было установлено, что фонд не занимался «коррупцией или мошенничеством», но «мог вводить в заблуждение доноров». Дело в том, что у фонда Дрогба есть представительство в Африке. Британское отделение никак не дистанцировалось от африканской ветви, и люди, которые делали пожертвования, могли думать, что помогают Африке. На самом же деле средства оставались на счетах фонда в Великобритании.

«Доноры наверняка ожидают, что их средства пойдут на благотворительность, а не осядут на банковском счете. Те, кто делал пожертвование английскому отделению, также могли быть введены в заблуждение о том, куда пойдут их средства. Создавалось впечатление, что собранные в Англии средства пойдут в ивуарийское отделение, но такого и близко не было», — говорилось в отчете.

Дрогба был рад заключению комиссии и пообещал всем тем, кто оказывал фонду поддержку (музыкант Боно, бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард, его супруга, телеведущая Кристин Бликли, Пеле, Джон Терри, Роджер Федерер и Роман Абрамович), засудить Daily Mail и добиться извинений и компенсации за нанесенный репутации урон.

Первая школа, построенная при поддержке фонда Дрогба, была открыта в Абиджане совсем недавно — в январе 2018 года.

“ it is not beyond our power to create a World in which all children have access to a good education” @NelsonMandela

Proud of the opening of the first school from The Didier Drogba Foundation today in Côte d’Ivoire 🇨🇮 the first one we built 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/5bdbHreKLq